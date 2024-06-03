1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
«Также на борту яхты есть столик, поэтому можно взять еду и напитки»
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
«А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
«В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
«⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
«С пристани яхт-клуба мы отправимся на небольшом комфортабельном судне изучать древний русский город с воды»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
- ИИнна3 июня 2024Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
- ООксана2 июня 2024Супер!
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ААлександр27 мая 2024пример неожиданного качества! выше всяких похвал! капитан с клиентоцентричностью 200%
- ДДмитрий29 ноября 2023Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
- ННатали24 августа 2023Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!
- ЮЮлия23 августа 2023Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением
- ЕЕлена22 августа 2023Прекрасная прогулка, большое спасибо Сергею за новые знания и позитив!
- РРоман28 июля 2023Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего НовгородаКрасивый вид на город с воды, многие местные достопримечательности, в том числе Чкаловская лестница и Кремль
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На яхте" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Нижнем Новгороде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август