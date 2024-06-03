Прогулки на яхте в Нижнем Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «На яхте» в Нижнем Новгороде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
«Также на борту яхты есть столик, поэтому можно взять еду и напитки»
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
«А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
«В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
«⛵ Из яхт-клуба мы отправимся на Волгу, где и будет проходить наш мастер-класс»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
«С пристани яхт-клуба мы отправимся на небольшом комфортабельном судне изучать древний русский город с воды»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
    читать дальше

    замечательных фотографий!!! Сергей не только подробно рассказывал о том, что делает команда на парусной яхте, но и позволил побыть в роли капитана каждому члену нашей команды. Очень понравилось, спасибо большое!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Супер!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    пример неожиданного качества! выше всяких похвал! капитан с клиентоцентричностью 200%
  • Д
    Дмитрий
    29 ноября 2023
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
    Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)Спасибо за прогулку на яхте! Мы с женой отлично провели вечер! =)
  • Н
    Натали
    24 августа 2023
    Мастер-класс по управлению парусной яхтой
    Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!
    Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2023
    Мастер-класс по управлению парусной яхтой
    Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением
    читать дальше

    от жары. Успели пройтись вдоль берега, посмотрели красивые виды и искупались в Волге. Антон был вежлив, заботлив, рассказал и показал, как управлять яхтой. Компания была разновозрастная: и бабушка, и внучка остались очень довольны:)))

  • Е
    Елена
    22 августа 2023
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Прекрасная прогулка, большое спасибо Сергею за новые знания и позитив!
    Прекрасная прогулка, большое спасибо Сергею за новые знания и позитив!
  • Р
    Роман
    28 июля 2023
    Экскурсионная прогулка на парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Красивый вид на город с воды, многие местные достопримечательности, в том числе Чкаловская лестница и Кремль

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
  2. На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
  3. Вечерняя прогулка на яхте для двоих
  4. Мастер-класс по управлению парусной яхтой
  5. Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На яхте" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Нижнем Новгороде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам