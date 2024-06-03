читать дальше от жары. Успели пройтись вдоль берега, посмотрели красивые виды и искупались в Волге. Антон был вежлив, заботлив, рассказал и показал, как управлять яхтой. Компания была разновозрастная: и бабушка, и внучка остались очень довольны:)))

Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением