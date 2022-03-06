ежедневно в 15:00

Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду

Узнать и полюбить города за два часа

5
1 отзыв
Групповая
Город, который прошел 800-летний путь, купеческая столица, атмосферная русская провинция — приглашаем вас погулять по Нижнему Новгороду! Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства.

Вы погрузитесь в прошлое Нижнего на самых знаковых улицах и набережных, увидите кремль и парадные усадьбы, ощутите ритм города и получите советы по его изучению.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
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Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по Нижнему Новгороду — они чередуются через день. Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги.

Красный маршрут — знаковые места города

Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли веселой козой.

Синий маршрут — музейная набережная

До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.

Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Мы не заходим в кремль, музеи, церкви, кафе, магазины
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Нижнем Новгороде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
И
6 мар 2022
Мы были просто очарованы видами, открывшимися на волжские просторы. Экскурсовод увлек нас. Огромное спасибо. Все очень понравилось.

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