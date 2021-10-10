Что вас ожидает

Кремль изнутри

Вы побываете в старейшем храме города — соборе Михаила Архангела XVII века — и увидите гробницу Козьмы Минина. Рассмотрите обелиск, установленный к 200-летию нижегородского ополчения, памятник князю Юрию Всеволодовичу, здание присутственных мест и дворец вице-губернатора. Пройдете по боевому ходу кремлевской стены и насладитесь потрясающими панорамами Волги.

Погружение в прошлое

Нижегородский кремль — хранитель многовековой истории. Я раскрою, почему город был основан именно в этом месте, сколько раз кремль разоряли и чем нижегородцы обязаны Николаю I. А еще покажу вам интересные экспонаты музея военной техники под открытым небом: танки Т-34, «Катюши», зенитки, самолет и подводную лодку. Расскажу, когда и на каком заводе их выпускали.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Стоимость: 4-6 чел. — 3000 руб. ; 7-9 чел. — 3200 руб. ; 10 человек и более — 3500 руб.