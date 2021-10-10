Нижегородский кремль: история, факты и предания

Посетить «визитную карточку» города и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом

5
2 отзыва
Нижегородский кремль запомнится вам могучими стенами, величественными башнями и восхитительным видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги.

Выросший из деревянного детинца, он превратился в грозное каменное сооружение, ни разу не взятое врагом.

Вы услышите, какие события происходили на его территории и какие знаменитые люди здесь бывали.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Нижегородский кремль: история, факты и предания

Что вас ожидает

Кремль изнутри

Вы побываете в старейшем храме города — соборе Михаила Архангела XVII века — и увидите гробницу Козьмы Минина. Рассмотрите обелиск, установленный к 200-летию нижегородского ополчения, памятник князю Юрию Всеволодовичу, здание присутственных мест и дворец вице-губернатора. Пройдете по боевому ходу кремлевской стены и насладитесь потрясающими панорамами Волги.

Погружение в прошлое

Нижегородский кремль — хранитель многовековой истории. Я раскрою, почему город был основан именно в этом месте, сколько раз кремль разоряли и чем нижегородцы обязаны Николаю I. А еще покажу вам интересные экспонаты музея военной техники под открытым небом: танки Т-34, «Катюши», зенитки, самолет и подводную лодку. Расскажу, когда и на каком заводе их выпускали.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего количества человек. Стоимость: 4-6 чел. — 3000 руб. ; 7-9 чел. — 3200 руб. ; 10 человек и более — 3500 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника Минину
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Имея опыт работы архитектором, люблю «читать» город и рассказывать о нем друзьям, гостям и нижегородцам. Закончила профессиональные курсы экскурсоводов УЦ «Просвещение», член Нижегородской гильдии экскурсоводов, аккредитована для работы в Нижегородском кремле. Рассказывать о том, какая я хорошая, нет смысла — лучше приходите на экскурсии и мы очень интересно поговорим. Уверена, скучно не будет.
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2 настоящих отзыва от туристов

О
10 окт 2021
Все понравилось!
И
17 сен 2021
Экскурсия очень интересная, содержательная. Экскурсовод Татьяна обладает очень хорошими и глубокими знаниями. Доступный в понимании любого человека материал и хочется слушать бесконечно. Спасибо большое за экскурсию!

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