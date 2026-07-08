Нижегородский кремль запомнится вам могучими стенами, величественными башнями и восхитительным видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги.
Выросший из деревянного детинца, он превратился в грозное каменное сооружение, ни разу не взятое врагом. Вы услышите, какие события происходили на его территории и какие знаменитые люди здесь бывали.
Выросший из деревянного детинца, он превратился в грозное каменное сооружение, ни разу не взятое врагом. Вы услышите, какие события происходили на его территории и какие знаменитые люди здесь бывали.
Описание экскурсии
Кремль изнутри
Вы побываете в старейшем храме города — соборе Михаила Архангела 17 века, где находится гробница Козьмы Минина. Осмотрите обелиск, установленный к 200-летию нижегородского ополчения, памятник князю Юрию Всеволодовичу, здание присутственных мест и дворец вице-губернатора. Увидите, как сливаются Волга с Окой и насладитесь потрясающими панорамами.
Погружение в прошлое
Нижегородский кремль — хранитель многовековой истории. Я раскрою, почему город был основан именно в этом месте, сколько раз кремль разоряли и чем нижегородцы обязаны Николаю I. А ещё покажу вам макет города и интересные экспонаты музея военной техники под открытым небом.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для группы 6–10 человек — 10 000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Минину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1408 туристов
Имея опыт работы архитектором, люблю «читать» город и рассказывать о нем друзьям, гостям и нижегородцам. Аттестованный гид по Нижнему Новгороду и области, член Нижегородской гильдии экскурсоводов, аккредитована для работы в Нижегородском
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия по Нижегородскому Кремлю. Время пролетело незаметно. Татьяна большой профессионал и эрудит. Познавательно и увлекательно одновременно! Путешественникам, особенно тем, кто впервые в городе, однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию по Нижегородскому Кремлю) Было очень-очень интересно и увлекательно) Узнали много нового, все истории были озвучены небанально и с большим энтузиазмом) На повезло с
+2
Татьяна
Ответ организатора:
Мария, спасибо большое! Очень приятно услышать от нижегородцев такой замечательный отзыв.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Яркие впечатления, экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо, Татьяне. При возможности обратимся ещё)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Время с Татьяной пролетело незаметно🔥 очень интересная экскурсия, наполненная рассказами об исторических событиях и юмором 😍 нам очень понравилось 💜
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень интересный рассказ о Кремле и его истории.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Добрый вечер! Благодарим Татьяну, за наше мини путешествие по НиНо!!!
Интересно, динамично, емко. Остались прекрасные впечатления от прогулки и общения!!
Выбирайте данного экскурсовода!!
Интересно, динамично, емко. Остались прекрасные впечатления от прогулки и общения!!
Выбирайте данного экскурсовода!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Сердце Нижнего Новгорода: история, факты и предания кремля»
Групповая
до 20 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной
Начало: Недалеко от площади Минина и Пожарского
Завтра в 17:00
11 авг в 17:00
2200 ₽ за человека
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7770 ₽
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля, узнав о его защитниках и легендах. Откройте для себя тайны башен и герб города
Начало: На площади Минина
Сегодня в 08:00
11 авг в 08:00
от 3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию