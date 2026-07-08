Нижегородский кремль запомнится вам могучими стенами, величественными башнями и восхитительным видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги. Выросший из деревянного детинца, он превратился в грозное каменное сооружение, ни разу не взятое врагом. Вы услышите, какие события происходили на его территории и какие знаменитые люди здесь бывали.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кремль изнутри

Вы побываете в старейшем храме города — соборе Михаила Архангела 17 века, где находится гробница Козьмы Минина. Осмотрите обелиск, установленный к 200-летию нижегородского ополчения, памятник князю Юрию Всеволодовичу, здание присутственных мест и дворец вице-губернатора. Увидите, как сливаются Волга с Окой и насладитесь потрясающими панорамами.

Погружение в прошлое

Нижегородский кремль — хранитель многовековой истории. Я раскрою, почему город был основан именно в этом месте, сколько раз кремль разоряли и чем нижегородцы обязаны Николаю I. А ещё покажу вам макет города и интересные экспонаты музея военной техники под открытым небом.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для группы 6–10 человек — 10 000 ₽.