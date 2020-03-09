3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кремль сквозь века Вы увидите Ивановскую башню, откуда выступало ополчение Минина и Пожарского в 1612 году. А у Часовой башни полюбуетесь прекрасным видом на подгорный участок кремля и узнаете, как строителям удалось возвести надежную крепость на таком сложном рельефе. Кроме того, насладитесь панорамой знаменитой нижегородской Стрелки у слияния Оки и Волги и посетите Михайло-Архангельский собор — старейший сохранившийся храм Нижнего Новгорода, где покоится прах Кузьмы Минина, национального героя страны.
Интересные страницы истории кремля Я покажу бывшую плац-парадную площадь и постройки середины 19 века: дворец Губернатора и Арсенал. Расскажу о монарших особах и знаменитых людях, которые побывали в кремле и оставили значительный след в его истории. А еще вы услышите о жизни города во время Великой Отечественной войны: увидите Вечный огонь, узнаете о подвигах горьковчан и рассмотрите образцы местной военной техники.
Организационные детали
По желанию, мы можем включить в экскурсию прогулку по кремлевской стене и посещение музеев в башнях. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Минина и Пожарского.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Большое спасибо Надежде за интересную экскурсию, на все дополнительные вопросы Надежда с радостью отвечала, хотя они не всегда были по теме экскурсии. Рекомендую всем!!!
Антонина
23 февраля 2020
интересная экскурсия по Кремлю. Сначала прошлись вокруг Кремля от башни к башни. Далее по достопримечательностям на территории Кремля. Экскурсия подойдёт тем, кто первый раз посещает Нижний Новгород. И знакомство с городом как раз надо начинать с Кремля. Возможно с детьми, тк за время не успевают устать и внимательно слушают.
После этого ещё несколько часом самостоятельно гуляли по территории, посетили музеи, погуляли по стене и дети полазили по военной технике
Елена
3 января 2020
Замечательная экскурсия, спасибо большое Надежде! Содержание, маршрут, интересные факты. Все понравилось, знакомство с городом состоялось! Экскурсию заказывала для племянниц на день рождения. Девочки - студентки приехали на один день в ваш город.
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться открыточными видами и прогуляться по кремлю
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия откроет вам очарование древнего города. Мы успеем посетить все главные памятники и увидеть реликвии старинных храмов. Вы насладитесь потрясающими пейзажами набережной и завораживающим видом слияния Волги и Оки. А прогулка по территории Нижегородского кремля перенесет вас на восемь веков назад и подарит много новых открытий.
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города. Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства. При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке
Данная обзорная прогулка — для путешественников, желающих совершить свое первое знакомство с Нижним Новгородом — включает посещение основных достопримечательностей-брендов и видовых точек Нижнего Новгорода.