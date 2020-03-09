3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Нижегородский кремль: факты и мифы

Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны

Надежда
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Надежда – ваш гид
Вы узнаете, когда, как и зачем строился Нижегородский кремль.

Кто защищал крепость от врагов, как менялись роль и значение кремля со временем и что является правдой и вымыслом в его истории.

А также услышите легенды, связанные с Коромысловой, Ивановской, Зачатской башнями и гербом Нижнего Новгорода.
1700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Минина и Пожарского
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы

Что вас ожидает

Кремль сквозь века
Вы увидите Ивановскую башню, откуда выступало ополчение Минина и Пожарского в 1612 году. А у Часовой башни полюбуетесь прекрасным видом на подгорный участок кремля и узнаете, как строителям удалось возвести надежную крепость на таком сложном рельефе. Кроме того, насладитесь панорамой знаменитой нижегородской Стрелки у слияния Оки и Волги и посетите Михайло-Архангельский собор — старейший сохранившийся храм Нижнего Новгорода, где покоится прах Кузьмы Минина, национального героя страны.

Интересные страницы истории кремля
Я покажу бывшую плац-парадную площадь и постройки середины 19 века: дворец Губернатора и Арсенал. Расскажу о монарших особах и знаменитых людях, которые побывали в кремле и оставили значительный след в его истории. А еще вы услышите о жизни города во время Великой Отечественной войны: увидите Вечный огонь, узнаете о подвигах горьковчан и рассмотрите образцы местной военной техники.

Организационные детали

По желанию, мы можем включить в экскурсию прогулку по кремлевской стене и посещение музеев в башнях. Детали уточняйте в личном сообщении.

Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы
Нижегородский кремль: факты и мифы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Минина и Пожарского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда, я историк по образованию и по призванию. Работаю гидом по Нижнему Новгороду с 2007 года. Буду рада поделиться с вами своими знаниями!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Большое спасибо Надежде за интересную экскурсию, на все дополнительные вопросы Надежда с радостью отвечала, хотя они не всегда были по теме экскурсии. Рекомендую всем!!!
23 февраля 2020
интересная экскурсия по Кремлю. Сначала прошлись вокруг Кремля от башни к башни. Далее по достопримечательностям на территории Кремля. Экскурсия подойдёт тем, кто первый раз посещает Нижний Новгород. И знакомство с городом как раз надо начинать с Кремля. Возможно с детьми, тк за время не успевают устать и внимательно слушают.
После этого ещё несколько часом самостоятельно гуляли по территории, посетили музеи, погуляли по стене и дети полазили по военной технике
3 января 2020
Замечательная экскурсия, спасибо большое Надежде! Содержание, маршрут, интересные факты. Все понравилось, знакомство с городом состоялось! Экскурсию заказывала для племянниц на день рождения. Девочки - студентки приехали на один день в ваш город.

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