3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кремль сквозь века

Вы увидите Ивановскую башню, откуда выступало ополчение Минина и Пожарского в 1612 году. А у Часовой башни полюбуетесь прекрасным видом на подгорный участок кремля и узнаете, как строителям удалось возвести надежную крепость на таком сложном рельефе. Кроме того, насладитесь панорамой знаменитой нижегородской Стрелки у слияния Оки и Волги и посетите Михайло-Архангельский собор — старейший сохранившийся храм Нижнего Новгорода, где покоится прах Кузьмы Минина, национального героя страны.

Интересные страницы истории кремля

Я покажу бывшую плац-парадную площадь и постройки середины 19 века: дворец Губернатора и Арсенал. Расскажу о монарших особах и знаменитых людях, которые побывали в кремле и оставили значительный след в его истории. А еще вы услышите о жизни города во время Великой Отечественной войны: увидите Вечный огонь, узнаете о подвигах горьковчан и рассмотрите образцы местной военной техники.