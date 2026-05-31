Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуя его культурное сердце - Нижегородский кремль. Ваша экскурсия пройдет по историческим местам, где каждый камень хранит память о прошлом. Откройте для себя удивительные
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🏰 Интересные исторические факты о кремле
- 👟 Прогулка по уникальным местам
- 🗺️ Легенды и предания Нижнего Новгорода
- 🤝 Дружеская атмосфера с гидом
Что можно увидеть
- Нижегородский кремль
- Стрелка
- Семь холмов
Описание фото-прогулки
Экскурсия по кремлю
- Вы пройдёте там, где раньше плечом к плечу нижегородцы отстраивали пограничный форпост на окраине Руси, и узнаете, зачем наклонены стены крепости.
- Выясните, где находилась ловушка для непрошенных гостей и связан ли «подошвенный бой» с обувью.
- Увидите место, где, по преданию, встретили символ Нижнего Новгорода, изображённый на гербе области.
- Узнаете, на какой именно Стрелке был поставлен «Нов-Град» (и это не Ока и Волга).
- Подниметесь по склону, который не осилил Николай I.
- А ещё гид расскажет, на каких семи холмах расположен город и как с ними связан чародей-ловелас.
Дружеская фотопрогулка
От экскурсии у вас останутся профессиональные снимки на память. Наш гид-фотограф найдёт лучшие ракурсы блики и отражения для съёмки и создаст тёплую, непринуждённую атмосферу — всё для того, чтобы вы почувствовали себя на прогулке с местным жителем, как со старым знакомым.
Организационные детали
- Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
- Съёмка проходит на полнокадровые камеры Sony и Canon с профессиональной оптикой
- Мы можем организовать фотопрогулку для большего числа человек, доплата составит 1000 ₽ за чел. Также возможны варианты экскурсии без фотосессии и наоборот (стоимость уточняйте в сообщении гиду)
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3520 туристов
Привет! Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве. Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы. Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Дата посещения: 30 мая 2026
Экскурсия ОГОНЬ! Это то ,что нам было нужно, мы знали на что шли и это оправдало наши ожидания! Фотограф Константин в самое сердечко - очень обаятельный и приятный как экскурсовод так и фотограф был с нами на одной волне, поддерживал шутки, шутил в ответ. Нижнему от Вологды💘💥!!!Ждем красивые фотографии.Ваш проект лучший!
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Ю
Замечательная фото экскурсия! Даже несмотря на то,что был проливной ливень,экскурсовод-фотограф Ольга не отменила встречу,мы переждали дождь и отправились фотографироваться по самым красивым локациям Кремля для того,чтобы поймать лучи закатного солнца!
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И
Хочу выразить слова благодарности Ольге за прекрасную прогулку по Нижегородскому Кремлю! Легкая подача информации и приятная беседа сделали экскурсию очень приятной и запоминающейся, а также благодарю за атмосферные фотографии!
+2
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Прекрасная экскурсия по сердцу Нижнего Новгорода. Интересный и живой рассказ с погружением в исторические факты, прекрасное и красивейшее место, виды которые открывались взору были великолепны и исторические факты поражали. Гидом
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О
было супер увлекательно и такие потрясающие фото! спасибо большое Ольге! мы довольны!
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А
Были на фотопрогулке с Ольгой. Хорошо владеет информацией по истории города, часть истории мы знали, и она быстро нашла что рассказать нам нового, выбирала красивые места для фото! Полученными кадрами довольны!!!)) Спасибо, что есть такие экскурсии!!
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