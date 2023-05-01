Открыть интересные факты о главной крепости города и получить профессиональные снимки на память
«Начинается земля, как известно, от Кремля» — на экскурсии вы побываете в самом сердце города и узнаете главное из пятивековой истории цитадели. Раскроете секреты крепостных стен и услышите древние легенды. Вы посмотрите на кремль с новых ракурсов или познакомитесь с ним впервые.
А наш гид-фотограф создаст располагающую атмосферу и запечатлеет вас на фоне знакового памятника волжской столицы.
А наш гид-фотограф создаст располагающую атмосферу и запечатлеет вас на фоне знакового памятника волжской столицы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по кремлю
- Там, где раньше плечом к плечу нижегородцы отстраивали пограничный форпост на окраине Руси, вы пройдёте и узнаете, зачем наклонены стены крепости.
- Выясните, где находилась ловушка для непрошенных гостей и связан ли «подошвенный бой» с обувью.
- Увидите место, где, по преданию, встретили символ Нижнего Новгорода, изображённый на гербе области.
- Отыщете всех граждан Мининых, пройдёте по части городской стены и «постреляете» из пищали (огнестрельное оружие Руси).
- Подниметесь по склону, который не осилил Николай I.
Дружеская фотопрогулка
От экскурсии у вас останутся профессиональные снимки на память. Наш гид-фотограф подскажет лучшие ракурсы для съёмки и создаст тёплую, непринуждённую атмосферу — всё для того, чтобы вы почувствовали себя на прогулке с местным жителем, как со старым знакомым.
Организационные детали
- Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
- Мы можем организовать фотопрогулку для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел. Также возможны варианты экскурсии без фотосессии и наоборот.
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели 399 экскурсий для 739 туристов
Привет! Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве. Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы. Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем это бремя на себя (муж скажет вам «спасибо»!) Наши экскурсии — не занудные лекции: мы взяли все самое нужное из истории, приправили городскими легендами, юмором и подаем это все как прогулку с лучшим другом, который всё тут знает.
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