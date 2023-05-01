Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю

Открыть интересные факты о главной крепости города и получить профессиональные снимки на память

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«Начинается земля, как известно, от Кремля» — на экскурсии вы побываете в самом сердце города и узнаете главное из пятивековой истории цитадели. Раскроете секреты крепостных стен и услышите древние легенды. Вы посмотрите на кремль с новых ракурсов или познакомитесь с ним впервые.

А наш гид-фотограф создаст располагающую атмосферу и запечатлеет вас на фоне знакового памятника волжской столицы.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Ближайшие даты:
1
мая
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мая
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по кремлю

  • Там, где раньше плечом к плечу нижегородцы отстраивали пограничный форпост на окраине Руси, вы пройдёте и узнаете, зачем наклонены стены крепости.
  • Выясните, где находилась ловушка для непрошенных гостей и связан ли «подошвенный бой» с обувью.
  • Увидите место, где, по преданию, встретили символ Нижнего Новгорода, изображённый на гербе области.
  • Отыщете всех граждан Мининых, пройдёте по части городской стены и «постреляете» из пищали (огнестрельное оружие Руси).
  • Подниметесь по склону, который не осилил Николай I.

Дружеская фотопрогулка

От экскурсии у вас останутся профессиональные снимки на память. Наш гид-фотограф подскажет лучшие ракурсы для съёмки и создаст тёплую, непринуждённую атмосферу — всё для того, чтобы вы почувствовали себя на прогулке с местным жителем, как со старым знакомым.

Организационные детали

  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
  • Мы можем организовать фотопрогулку для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел. Также возможны варианты экскурсии без фотосессии и наоборот.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Нижегородский Кремль
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Кремль

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