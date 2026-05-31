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факты о крепостных стенах, легендарных сражениях и символах города.



Ваш личный гид-фотограф не только расскажет увлекательные истории, но и запечатлеет вас на фоне величественных памятников и живописных видов. Вместе вы найдете идеальные места для снимков, которые станут яркими воспоминаниями о поездке.



В течение недели после прогулки вы получите коллекцию из около 40 обработанных фотографий, чтобы снова и снова переживать эти моменты.



Экскурсия подходит как для одиночных путешественников, так и для небольших групп, с возможностью адаптации программы под ваши интересы. Исследуйте Нижний Новгород, его историю и красоту, и пусть эти мгновения останутся с вами навсегда