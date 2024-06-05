1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340₽ за всё до 12 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком
Начало: На ул. Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
Начало: На площади Горького
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Начало: На ул. Большая Покровская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Начало: Пл. Минина и Пожарского, д. 2/2. Рядом со «Штолле»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колорит Вечернего Нижнего
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Начало: Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно 10:00-13:00, 13:30-16:30, летом с 17:00 до 20:00
30 июня в 17:00
5 июля в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города»
Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150₽ за человека
Групповая
10 часов
Один день в Нижнем Новгороде
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ГГалина3 июня 2024Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо
- ИИрина3 июня 2024Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Экскурсовод Нина рассказывает увлекательно и умеет заинтересовать. Понравилось и взрослым
- ММария2 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ААнастасия2 июня 2024Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Большая Покровская улица»
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