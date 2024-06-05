🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Концентрированный Нижний Оценить многогранность города за 2 часа Начало: На Большой Покровской 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 307 отзывов Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления от 5 470 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 58 отзывов 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 181 отзыв Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б... от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе Начало: На Большой Покровской улице 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 542 отзыва Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны Начало: Ул. Большая Покровская 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено... 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку Начало: По договорённости 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии Начало: В районе площади Минина и Пожарского от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 31 отзыв Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии Начало: На площади Максима Горького 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: На ул. Большая Покровская 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом Начало: Пл. Минина и Пожарского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 191 отзыв Популярное предложение Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании Начало: ул. Большая Покровская д1 Расписание: ежедневно в 19:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века Начало: На Театральной площади 5 340 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом Начало: На Верхне-Волжской набережной Расписание: ежедневно в 15:15 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам Начало: На Большой Покровской 5 500 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 3 отзыва Исторический квест «Секреты Большой Покровской» Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода Начало: На Театральной площади от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком Начало: На ул. Большая Покровская 8 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 126 отзывов Нижегородский Кремль и другие бренды города История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке от 3 340 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 136 отзывов Нижний Новгород: историческое путешествие за день Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга Начало: По договорённости 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 1 отзыв Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото Начало: На площади Минина и Пожарского 3 850 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России Начало: На площади Горького 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Кинопутешествие по Нижнему Новгороду Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики Начало: На пл. Минина и Пожарского Расписание: в субботу в 13:00 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва 7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера Начало: На ул. Большая Покровская 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Краткий курс нижегородизации Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний от 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Нижний Новгород - город героев Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода Начало: На Большой Покровской улице 5000 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов «Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом Начало: На пл. Минина и Пожарского 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Культурный код, нижегородские народы и городские легенды Начало: Пл. Минина и Пожарского, д. 2/2. Рядом со «Штолле» Расписание: По договоренности, в любой свободный день. от 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 142 отзыва Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову Расписание: Ежедневно в 15:15 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 265 отзывов Восемь веков Нижнего за три часа на авто Начало: От вашего отеля в историческом центе города Расписание: По договоренности, в любой свободный день от 7 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 78 отзывов Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Колорит Вечернего Нижнего Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового) Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 42 минуты 50 отзывов Легенды и мифы Нижнего Новгорода Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV) Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!» Начало: Верхне-Волжская набережная, 7 Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00 от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода Начало: Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород Расписание: Ежедневно 10:00-13:00, 13:30-16:30, летом с 17:00 до 20:00 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города» Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород Расписание: По договоренности, в любой свободный день. 3 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва «Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия Начало: Площадь Горького у памятника Горькому Расписание: По договоренности, в любой свободный день. от 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 19 отзывов Шесть часов по Нижнему Новгороду Начало: Площадь Ленина Расписание: По пятницам и субботам в 11:30 2 150 ₽ за человека