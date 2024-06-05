Экскурсии по Большой Покровской улице

Найдено 47 экскурсий в категории «Большая Покровская улица» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Концентрированный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Усатый-полосатый Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
Уходящая нижегородская старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340 за всё до 12 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком
Начало: На ул. Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850 за всё до 15 чел.
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
Начало: На площади Горького
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 200 за всё до 10 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950 за человека
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Начало: На ул. Большая Покровская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.
Краткий курс нижегородизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - город героев
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500 за всё до 6 чел.
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 8 чел.
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Культурный код, нижегородские народы и городские легенды
Начало: Пл. Минина и Пожарского, д. 2/2. Рядом со «Штолле»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 4 700 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
142 отзыва
Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
1 200 за человека
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная
3 часа
265 отзывов
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Нижний Новгород: история, люди, здания и легенды - 800 лет за одну прогулку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Колорит Вечернего Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Колорит Вечернего Нижнего
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
8 500 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
50 отзывов
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Начало: Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно 10:00-13:00, 13:30-16:30, летом с 17:00 до 20:00
30 июня в 17:00
5 июля в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города»
Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000 за всё до 7 чел.
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 4 чел.
Шесть часов по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
19 отзывов
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150 за человека
Один день в Нижнем Новгороде
Групповая
10 часов
10 отзывов
Один день в Нижнем Новгороде
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональнаяСпасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Очень интересная экскурсия, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Экскурсовод Нина рассказывает увлекательно и умеет заинтересовать. Понравилось и взрослым
    читать дальше

    и ребенку. Много фактов о главной пешеходной улице города Большой Покровской и ее жителях, а также истории про котиков. Однозначно рекомендуем для групп с юными непоседами.

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Нижний Новгород в историях и лицах
    Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Большая Покровская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Концентрированный Нижний
  2. Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
  3. 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
  4. Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
  5. Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Большая Покровская улица" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 900 до 9 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 47 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Большая Покровская улица», 3192 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам