Личное свидание с Нижним Новгородом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Город, который прошел 800-летний путь, купеческая столица, атмосферная русская провинция — приглашаем вас погулять по Нижнему Новгороду! Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства.

Вы погрузитесь в прошлое
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города на самых знаковых улицах и набережных, увидите кремль и парадные усадьбы, ощутите ритм города и получите советы по его изучению.

Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Нижнего Новгорода!

5
1 отзыв
Личное свидание с Нижним Новгородом
Личное свидание с Нижним Новгородом
Личное свидание с Нижним Новгородом
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Нижнего Новгорода, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут — знаковые места города

Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли веселой козой.

Синий маршрут — музейная набережная

До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.

Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Валерию Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
14 фев 2025
Здравствуйте! Сама лично на экскурсии не была, заказывала ее для человека, который первый раз приехал в Нижний Новгород и в итоге остался в полном восторге от города, людей и экскурсовода. Отзывы о Елене были все в превосходной степени и как результат в планах посетить Нижний Новгород еще раз летом с друзьями. Спасибо!

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