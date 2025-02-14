Вы погрузитесь в прошлое
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Нижнего Новгорода, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут — знаковые места города
Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!
Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли веселой козой.
Синий маршрут — музейная набережная
До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.
Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.
Кому подойдет экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно