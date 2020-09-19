5 отзывов оставили туристы

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Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов

Увидеть связь богатого прошлого и яркого настоящего на обзорной прогулке по многослойному городу

5
5 отзывов
Франц
Франц – Гид из Нижнего Новгорода
С любовью и интересом я покажу вам наш Нижний таким, какой он есть: старинным городом с характером мегаполиса.

Это прогулка-свидание с Нижним Новгородом: будут страницы истории 📖 и особенности архитектуры, главные достопримечательности 🏛️ и дивные виды, тайные знания 🎓 культурной жизни столицы ⭐️ Поволжья и современный взгляд на город 🏙️.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов

Что вас ожидает

Места-символы НН
Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые 🤩 улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода. Начнем возле памятника Чкалову, заглянем на Верхне-Волжскую набережную и обойдем весь кирпичный кремль. Следом погуляем по нарядной Большой Покровской улице — она пешеходная, бывшая купеческая; с любопытными сюжетами особняков. Например, вы рассмотрите здание бывшего гос. банка, построенного к 300-летию дома Романовых. На набережной Федоровского полюбуемся видами на Нижегородскую ярмарку, новый стадион 🏟️, старейший мост НН и Заречную часть. Спустимся к Рождественской улице и, конечно, не пропустим одноименную церковь ⛪.

Город в динамике времен
Все эти места не останутся лишь точками на карте, но помогут мне показать вам, как менялся старинный город 🏙️. В Кремле вы перенесетесь к началу начал Нижнего; любуясь панорамами, поймете, как развивался город. А еще я расскажу, чем живет Нижний в 21 веке: какие события принимает, что производит и чем продолжает славиться.

Кому подойдет экскурсия

И гостям, и жителям города. Путешественник, приехавший сюда впервые, полюбит Нижний и захочет вернуться. Тот, кто живет здесь, тоже откроет много нового и интересного.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Начало и место завершения
🚩 Ул Большая Покровская
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Франц
Франц
Меня зовут Франц, и это не псевдоним. Наш род обосновался в Нижнем Новгороде в конце XIX века, когда для работы на Сормовском судостроительном заводе приглашали специалистов из Германии. Сейчас моя семья и жизнь связаны с музыкой. Я много путешествовал и жил в разных странах, но вот уже 25 лет живу в Нижнем Новгороде. У этого города богатая и интересная история, и я увлекся ей настолько, что стал дипломированным экскурсоводом и членом Нижегородской гильдии гидов-переводчиков.
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5 отзывов оставили туристы

19 сентября 2020
Франц большой молодец! Рассказывает понятным языком, без назойливости, интересно и емко. Остались очень довольны!
Иван
14 сентября 2020
Хорошая неспешная прогулка по центру Нижнего. Спасибо Францу за экскурсию и внезапный вечерний концерт. Единственное пожелание на будущее - добавить паузу для чашки кофе в каком-нибудь симпатичном месте, чтобы можно было немного передохнуть в середине маршрута.
12 августа 2020
Интересная спокойная прогулка с неожиданными находками. Спасибо за приятно проведённое время.
7 августа 2020
Были в Нижнем Новгороде на один день с мужем и грудным ребёнком. Экскурсия покрыла все значимые места города, муж был в Нижнем первый раз и было важно, чтобы он за короткое время смог сложить представление о городе. С Францем было ощущение, что тебя водит по городу хороший знакомый, а не экскурсовод с заученными речами. Темп был очень комфортный для семьи с маленьким ребёнком. Всё очень понравилось, большое спасибо))
17 июля 2020
Франц провёл хорошую обзорную экскурсию по главным местам НИжнего Новгорода. Маршрут выбран гидом очень интересный. По нашей просьбе он начался прямо от отеля. Мы увидели и узнали очень много интересного, так что первое знакомство с Нижним Новгородом состоялось, благодаря нашему гиду. Франц эрудированный, знающий человек, пунктуальный. Так что с большим удовольствием рекомендую данного экскурсовода, не пожалеете!

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