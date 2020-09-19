5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Места-символы НН

Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые 🤩 улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода. Начнем возле памятника Чкалову, заглянем на Верхне-Волжскую набережную и обойдем весь кирпичный кремль. Следом погуляем по нарядной Большой Покровской улице — она пешеходная, бывшая купеческая; с любопытными сюжетами особняков. Например, вы рассмотрите здание бывшего гос. банка, построенного к 300-летию дома Романовых. На набережной Федоровского полюбуемся видами на Нижегородскую ярмарку, новый стадион 🏟️, старейший мост НН и Заречную часть. Спустимся к Рождественской улице и, конечно, не пропустим одноименную церковь ⛪.

Город в динамике времен

Все эти места не останутся лишь точками на карте, но помогут мне показать вам, как менялся старинный город 🏙️. В Кремле вы перенесетесь к началу начал Нижнего; любуясь панорамами, поймете, как развивался город. А еще я расскажу, чем живет Нижний в 21 веке: какие события принимает, что производит и чем продолжает славиться.

Кому подойдет экскурсия

И гостям, и жителям города. Путешественник, приехавший сюда впервые, полюбит Нижний и захочет вернуться. Тот, кто живет здесь, тоже откроет много нового и интересного.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.