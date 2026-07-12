5 отзывов оставили туристы

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Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов

Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
С любовью и интересом экскурсовод покажет Нижний Новгород таким, какой он есть: старинным городом с характером мегаполиса.

Это прогулка-свидание с Нижним Новгородом: будут страницы истории и особенности архитектуры, главные достопримечательности и
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дивные виды, тайные знания культурной жизни столицы Поволжья и современный взгляд на город.

Маршрут прогулки позволит за короткое время увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода.

Начало экскурсии возле памятника Чкалову, далее маршрут пройдет по Верхне-Волжской набережной и вокруг кирпичного кремля. Прогулка по нарядной Большой Покровской улице, бывшей купеческой, с любопытными сюжетами особняков.

На набережной Федоровского можно полюбоваться видами на Нижегородскую ярмарку, новый стадион, старейший мост и Заречную часть. Спуск к Рождественской улице и одноименной церкви. Все эти места помогут понять, как менялся старинный город и чем живет Нижний в 21 веке. Экскурсия подойдет как гостям, так и жителям города. Путешественник, приехавший впервые, полюбит Нижний и захочет вернуться. Житель города откроет много нового и интересного. Дополнительных расходов нет

4.9
61 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Погружение в историю
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🌅 Удивительные виды
  • 📜 Интересные факты
  • 🚶‍♂️ Приятная прогулка
  • 🌆 Современный взгляд на город

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Нижний Новгород с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами без спешки. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к возможным осадкам или холоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов

Что можно увидеть

  • Памятник Чкалову
  • Верхне-Волжская набережная
  • Кремль
  • Большая Покровская улица
  • Здание бывшего гос. банка
  • Набережная Федоровского
  • Нижегородская ярмарка
  • Новый стадион
  • Старейший мост НН
  • Заречная часть
  • Рождественская улица
  • Рождественская церковь

Описание экскурсии

Места-символы НН

Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода. Начнём на нарядной Большой Покровской улице — она пешеходная, бывшая купеческая; с любопытными сюжетами особняков. Например, вы рассмотрите здание бывшего гос. банка, построенного к 300-летию дома Романовых. Увидите доходные дома купцов и дворянские усадьбы, узнаете, как жили их хозяева, какие у них были нравы. Далее пройдём в кремль по главной площади, названной в честь героев Нижегородского ополчения — Минина и Пожарского.

Город в динамике времен

Все эти места не останутся лишь точками на карте, но помогут мне показать вам, как менялся старинный город. В Кремле вы перенесетесь к началу начал Нижнего; любуясь панорамами, поймете, как развивался город. А ещё я расскажу, чем живет Нижний в 21 веке: какие события принимает, что производит и чем продолжает славиться.

Кому подойдет экскурсия

И гостям, и жителям города. Путешественник, приехавший сюда впервые, полюбит Нижний и захочет вернуться. Тот, кто живет здесь, тоже откроет много нового и интересного.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Франц
Франц — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 672 туристов
Меня зовут Франц, и это не псевдоним. Наш род обосновался в Нижнем Новгороде в конце XIX века, когда для работы на Сормовском судостроительном заводе приглашали специалистов из Германии. Сейчас моя
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семья и жизнь связаны с музыкой. Я много путешествовал и жил в разных странах, но вот уже 25 лет живу в Нижнем Новгороде. У этого города богатая и интересная история, и я увлекся ей настолько, что стал дипломированным экскурсоводом и членом Нижегородской гильдии гидов-переводчиков.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
2
1
1
А
Большое спасибо Францу за чудесную экскурсию! Посмотрели множество знаковых мест Нижнего Новгорода, узнали историю города, увидели как он выглядел раньше и получили массу приятных впечатлений! Маршрут продуман до мелочей! Франц с удовольствием отвечал на все вопросы, так что наша группа осталась в полном восторге! Большое спасибо!
Большое спасибо Францу за чудесную экскурсию! Посмотрели множество знаковых мест Нижнего Новгорода, узнали историю города, увидели
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К
Экскурсия с Францом нам очень понравилась, было интересно и увлекательно. Франц настоящий профессионал, у него были ответы на все наши вопросы. Мы не торопясь, прошли по всем главным местам ничего не упустили. Рекомендую.
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Алексей
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и Кремлю. Информация была сбалансирована, излишне не перегружена. Неспешно прогулялись, посмотрели на красивые здания и послушали об их истории.
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
В первый раз были в Нижнем Новгороде. Франц провел отличную экскурсию по Большой Почтовой улице и
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Е
Знакомились с Нижним Новгородом впервые. И нам повезло, что нашим гидом был Франц.
Мы прекрасно провели время с приятным и знающим человеком. Франц легко и непринужденно отвечал на наши вопросы. На экскурсии не было безумного объема исторической информации, которая, как правило, забывается очень быстро. Все в меру. Все интересно. Не формально.
Большое спасибо! Экскурсией очень довольны!
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А
Рекомендую данную экскурсию!
В Нижнем Новгороде первый раз.
Прошли по историческим местам и с интересом послушали Франца.
Так же Франц посоветовал посетить интересные места Нижнего Новгорода, которые не вошли в экскурсию.
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К
Мы пошли разношерстной компанией. При этом муж очень не любит экскурсии, искусство и историю, но даже ему было очень интересно и любопытно узнать за эти 2 часа столько разных фактов про Нижний. Мы все очень довольны!
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