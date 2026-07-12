5 отзывов оставили туристы

Лучше всего посетить Нижний Новгород с июня по август, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами без спешки. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и подготовиться к возможным осадкам или холоду.

С любовью и интересом экскурсовод покажет Нижний Новгород таким, какой он есть: старинным городом с характером мегаполиса.Это прогулка-свидание с Нижним Новгородом: будут страницы истории и особенности архитектуры, главные достопримечательности и

дивные виды, тайные знания культурной жизни столицы Поволжья и современный взгляд на город. Маршрут прогулки позволит за короткое время увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода. Начало экскурсии возле памятника Чкалову, далее маршрут пройдет по Верхне-Волжской набережной и вокруг кирпичного кремля. Прогулка по нарядной Большой Покровской улице, бывшей купеческой, с любопытными сюжетами особняков. На набережной Федоровского можно полюбоваться видами на Нижегородскую ярмарку, новый стадион, старейший мост и Заречную часть. Спуск к Рождественской улице и одноименной церкви. Все эти места помогут понять, как менялся старинный город и чем живет Нижний в 21 веке. Экскурсия подойдет как гостям, так и жителям города. Путешественник, приехавший впервые, полюбит Нижний и захочет вернуться. Житель города откроет много нового и интересного. Дополнительных расходов нет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Места-символы НН

Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода. Начнём на нарядной Большой Покровской улице — она пешеходная, бывшая купеческая; с любопытными сюжетами особняков. Например, вы рассмотрите здание бывшего гос. банка, построенного к 300-летию дома Романовых. Увидите доходные дома купцов и дворянские усадьбы, узнаете, как жили их хозяева, какие у них были нравы. Далее пройдём в кремль по главной площади, названной в честь героев Нижегородского ополчения — Минина и Пожарского.

Город в динамике времен

Все эти места не останутся лишь точками на карте, но помогут мне показать вам, как менялся старинный город. В Кремле вы перенесетесь к началу начал Нижнего; любуясь панорамами, поймете, как развивался город. А ещё я расскажу, чем живет Нижний в 21 веке: какие события принимает, что производит и чем продолжает славиться.

Кому подойдет экскурсия

И гостям, и жителям города. Путешественник, приехавший сюда впервые, полюбит Нижний и захочет вернуться. Тот, кто живет здесь, тоже откроет много нового и интересного.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.