Дневная мотоэкскурсия — неторопливое путешествие на большом и удобном мотоцикле. Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского. В самых живописных местах мы обязательно сделаем остановки.
Ночная мотоэкскурсия — отличная идея для тех, кому хочется драйва. Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города. С ветерком, брызгом луж и адреналином!
Что бы вы ни выбрали, яркие эмоции и новый удивительный опыт вам обеспечены.