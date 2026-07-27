На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь по всем красивейшим местам Нижнего Новгорода: набережным, мостам, горам и проспектам. На запланированных остановках отдохнете и сфотографируетесь. Обещаем, что будет безопасно и весело!
Описание экскурсии
Нижний Новгород с нового ракурса
Мы предложим вам на выбор два варианта:
Дневная мотопрогулка — неторопливое путешествие на большом и удобном мотоцикле. Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского. В самых живописных местах мы обязательно сделаем остановки.
Ночная мотопрогулка — отличная идея для тех, кому хочется драйва. Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города. С ветерком, брызгом луж и адреналином!
Что бы вы ни выбрали, яркие эмоции и новый удивительный опыт вам обеспечены.
Организационные детали
- Страховка включена в стоимость
- По соображениям безопасности мы не сможем взять на борт путешественников с весом больше 85 кг или гостей в состоянии алкогольного опьянения
- Мотопрогулки проходят с мая по сентябрь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 368 туристов
Мы организуем городские мотопрогулки. Все наши пилоты-байкеры — профессионалы с большим стажем вождения. За все годы нашей работы у нас не было ни одной аварии. С радостью прокатим вас по городам России!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Если сомневаетесь - не сомневайтесь 🤣 это точно стоит включить в вишлист!
Рекомендую ночную прогулку 😍
Ребята большие молодцы!
Катают безопасно, но эмоций при этом масса!
Спасибо большое ☺️
Рекомендую ночную прогулку 😍
Ребята большие молодцы!
Катают безопасно, но эмоций при этом масса!
Спасибо большое ☺️
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Т
Девочкам очень сильно понравилось, они были в восторге!!!
Олег
Ответ организатора:
Приходите еще)
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По факту оказалось организатор просто продаёт возможность покататься на круизном мотоцикле по местам города. Об экскурсии речи не идёт. Я расстроилась из-за этого: я шла именно на экскурсию на мотоцикле.
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Я благодарю и организаторов прогулки и ребят, которые подарили возможность прокатиться по Нижнему Новгороду с ветерком!!! Абсолютно безопасно. Все пожелания организаторы и исполнители учли и выполнили. Рекомендую даже тем, кто никогда не ездил на мотоцикле. Вы получите массу приятных впечатлений, положительных эмоций и драйва!
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С
Заказывал прогулку в качестве подарка на день рождения девушке, именинница в восторге, все очень понравилось, большое спасибо!!!
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Здравствуйте! Впервые катались на мотоциклах 😍 эмоций масса, полный восторг! У нас получилась вечерняя прогулка по городу - было очень красиво! Во время поездки останавливались пофотографироваться на смотровых да и просто полюбоваться видами 😍 гиды обстоятельно рассказали, как вести себя во время поездки, везли очень бережно, скорость ощутить тоже дали🔥 поездкой очень довольны! Спасибо большое!
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