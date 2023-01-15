По Нижнему Новгороду на мотоцикле

Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках

На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь по всем красивейшим местам Нижнего Новгорода: набережным, мостам, горам и проспектам. На запланированных остановках отдохнете, пофотографируетесь и услышите интересные факты о городе. Обещаем, что будем весело, безопасно и познавательно!
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нижний Новгород с нового ракурса

Мы предложим вам на выбор два варианта:

Дневная мотоэкскурсия — неторопливое путешествие на большом и удобном мотоцикле. Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского. В самых живописных местах мы обязательно сделаем остановки.

Ночная мотоэкскурсия — отличная идея для тех, кому хочется драйва. Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города. С ветерком, брызгом луж и адреналином!

Что бы вы ни выбрали, яркие эмоции и новый удивительный опыт вам обеспечены.

Организационные детали

  • Страховка включена в стоимость
  • По соображениям безопасности мы не сможем взять на борт путешественников с большим весом или гостей в состоянии алкогольного опьянения
  • Экскурсия проходит с 1 мая по 1 сентября

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Московского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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