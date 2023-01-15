На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь по всем красивейшим местам Нижнего Новгорода: набережным, мостам, горам и проспектам. На запланированных остановках отдохнете, пофотографируетесь и услышите интересные факты о городе. Обещаем, что будем весело, безопасно и познавательно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нижний Новгород с нового ракурса

Мы предложим вам на выбор два варианта:

Дневная мотоэкскурсия — неторопливое путешествие на большом и удобном мотоцикле. Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского. В самых живописных местах мы обязательно сделаем остановки.

Ночная мотоэкскурсия — отличная идея для тех, кому хочется драйва. Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города. С ветерком, брызгом луж и адреналином!

Что бы вы ни выбрали, яркие эмоции и новый удивительный опыт вам обеспечены.

Организационные детали