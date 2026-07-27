На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь по всем красивейшим местам Нижнего Новгорода: набережным, мостам, горам и проспектам. На запланированных остановках отдохнете и сфотографируетесь. Обещаем, что будет безопасно и весело!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Нижний Новгород с нового ракурса

Мы предложим вам на выбор два варианта:

Дневная мотопрогулка — неторопливое путешествие на большом и удобном мотоцикле. Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского. В самых живописных местах мы обязательно сделаем остановки.

Ночная мотопрогулка — отличная идея для тех, кому хочется драйва. Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города. С ветерком, брызгом луж и адреналином!

Что бы вы ни выбрали, яркие эмоции и новый удивительный опыт вам обеспечены.

Организационные детали