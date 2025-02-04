Индивидуальная экскурсия "Первое свидание с Нижним Новгородом" предлагает погрузиться в историю и культуру города.
Участники увидят площадь Минина и Пожарского, Дмитровскую башню, смотровую площадку в кремле, откуда открывается вид на слияние
Участники увидят площадь Минина и Пожарского, Дмитровскую башню, смотровую площадку в кремле, откуда открывается вид на слияние
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Нижегородский кремль
- 👣 Прогуляться по историческому Арбату
- 🕍 Посетить значимые соборы
- 🗺️ Узнать историю города
- 📸 Сделать красивые фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Площадь Минина и Пожарского
- Дмитровская башня
- Колокольня Спасо-Преображенского собора
- Смотровая площадка в кремле
- Михайло-Архангельский собор
- Мемориальный комплекс «Горьковчане - фронту»
- Чкаловская лестница
- Памятник Валерию Чкалову
- Улица Большая Покровская
- Здание Государственного банка
Описание экскурсии
На маршруте вы увидите:
- площадь Минина и Пожарского и Дмитровскую башню, которая встретит нас на входе в кремль.
- Нижегородский кремль — колокольню Спасо-Преображенского собора, смотровую площадку в сердце кремля, с которой видно место слияния двух рек, Михайло-Архангельский собор, хранящий гробницу Кузьмы Минина, мемориальный комплекс «Горьковчане — фронту».
- Чкаловскую лестницу и памятник Валерию Чкалову.
- улицу Большую Покровскую — нижегородский Арбат.
- здание Государственного банка, больше напоминающее средневековый замок.
Я расскажу:
- Какую роль в народном ополчении 1612 года сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
- Как деревянная крепость превратилась в каменного гиганта — Нижегородский кремль.
- Что за подарок сделал Иван Кулибин императрице Екатерине II.
- За какие подвиги установлен памятник Валерию Чкалову.
Организационные детали
- На экскурсии мы пройдём около 3 километров.
- Программу рекомендую взрослым и детям от 12 лет.
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 84 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай, я профессиональный гид. Родился и вырос в Нижнем Новгороде, в центральном историческом районе. Я максимально позитивный и улыбчивый человек, всегда прихожу на экскурсии в хорошем настроении. С огромным удовольствием покажу вам любимый город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
4 фев 2025
Брали экскурсию для компании студентов, чтобы познакомиться с городом и его главными достопримечательностями. Мы остались очень довольны, результат превзошёл ожидания, мы узнали много интересных фактов и тонкостей, на которые не
Анна
26 янв 2025
Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей. Нам очень понравилось, обязательно вернемся!
Наталия
8 янв 2025
Это была очень приятная прогулка по центру города. Николай - хороший рассказчик и внимательный к нуждам туристов гид. Он всегда подавал руку при спусках и подъемах, потому что было скользко,
Г
Галина
16 дек 2024
Были на экскурсии у Николая 30 ноября компанией из 4х взрослых и 3х детей (9,7 и 5 лет).
Прогулка прошла хорошо, Николай рассказал о городе и исторических событиях. Детям было скучновато.
Прогулка прошла хорошо, Николай рассказал о городе и исторических событиях. Детям было скучновато.
Николай
Ответ организатора:
Галина здравствуйте, благодарю Вас за отзыв, рад что экскурсия Вам понравилась. Очень жаль, что дети заскучали, хотя я всегда стараюсь,
Екатерина
22 ноя 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании, даже в пасмурное ноябрьское утро! Лёгкая, непринуждённая обстановка, кладезь знаний и исторических фактов, а так же классное настроение все это нам подарил Николай!!! Благодаря ему мы влюбились в этот город, уверенна что обязательно сюда вернемся)))И отдельное спасибо за фоточки 👍👍👍
Мега позитив, харизма, доброжелательность, это все о Николае!
Мега позитив, харизма, доброжелательность, это все о Николае!
Александр
10 ноя 2024
Отличная экскурсия, все остались довольны. Информативная программа, подача понятным языком. Порадовало позитивное настроение гида, время пролетело легко и незаметно.
У
Уралов
2 ноя 2024
Брали экскурсию с Николаем, все остались в восторге. Увидели Кремль, Большую Покровскую, Чкаловскую лестницу, которая очень впечатлила.
Заметив, что не всей нашей компании интересна история, Николай рассказал, чем живет город сейчас,
Заметив, что не всей нашей компании интересна история, Николай рассказал, чем живет город сейчас,
Л
Леонид
1 ноя 2024
Знакомство с Нижним Новгородом начали с обзорной экскурсии, которую провел для нас Николай. Экскурсия началась на площади Минина и Пожарского, затем нас провели по Кремлю, вывели к Чкаловской лестнице и
Людмила
31 окт 2024
Экскурсией с Николаем, остались очень довольны. Было ощущение, что мы гуляли с хорошим другом. Информация подавалась легко и интересно. Не было ощущения, что мы за партой на уроке.
Тоскливую погоду, скрасила харизма и отличное настроение гида.
Порадовал качественный фотоматериал.
После экскурсии Николай подсказал, что посмотреть самим и где покушать. Благодарим всей нашей компанией, за экскурсию и отличное настроение.
Тоскливую погоду, скрасила харизма и отличное настроение гида.
Порадовал качественный фотоматериал.
После экскурсии Николай подсказал, что посмотреть самим и где покушать. Благодарим всей нашей компанией, за экскурсию и отличное настроение.
Е
Евгений
26 окт 2024
Очень здорово прошла экскурсия с Николаем. Увидели много всего интересного. Экскурсия была информативной, но порадовала простой подачей материала.
Очень понравился сам Кремль и вид на Стрелку. Большая Покровская оказалась очень душевной и красивой улицей.
Особенно впечатлил Банк, очень напоминающий замок.
После экскурсии, нам были предложены интересные места, для самостоятельного посещения. Николай позитивнейший человек. Рекомендую.
Очень понравился сам Кремль и вид на Стрелку. Большая Покровская оказалась очень душевной и красивой улицей.
Особенно впечатлил Банк, очень напоминающий замок.
После экскурсии, нам были предложены интересные места, для самостоятельного посещения. Николай позитивнейший человек. Рекомендую.
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