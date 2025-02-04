Первое свидание с Нижним Новгородом

Индивидуальная экскурсия «Первое свидание с Нижним Новгородом» предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через его знаковые места и истории
Индивидуальная экскурсия "Первое свидание с Нижним Новгородом" предлагает погрузиться в историю и культуру города.

Участники увидят площадь Минина и Пожарского, Дмитровскую башню, смотровую площадку в кремле, откуда открывается вид на слияние
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Оки и Волги.

Прогулка включает посещение Михайло-Архангельского собора, мемориального комплекса "Горьковчане - фронту", Чкаловской лестницы и памятника Валерию Чкалову. Экскурсия проходит по улице Большой Покровской и зданию Государственного банка.

Узнайте о роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, о превращении деревянной крепости в каменный кремль и о подарке Ивана Кулибина Екатерине II. Подходит для взрослых и детей от 12 лет, прогулка составляет около 3 километров

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Нижегородский кремль
  • 👣 Прогуляться по историческому Арбату
  • 🕍 Посетить значимые соборы
  • 🗺️ Узнать историю города
  • 📸 Сделать красивые фото
Первое свидание с Нижним Новгородом
Первое свидание с Нижним Новгородом
Первое свидание с Нижним Новгородом
Ближайшие даты:
14
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фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Площадь Минина и Пожарского
  • Дмитровская башня
  • Колокольня Спасо-Преображенского собора
  • Смотровая площадка в кремле
  • Михайло-Архангельский собор
  • Мемориальный комплекс «Горьковчане - фронту»
  • Чкаловская лестница
  • Памятник Валерию Чкалову
  • Улица Большая Покровская
  • Здание Государственного банка

Описание экскурсии

На маршруте вы увидите:

  • площадь Минина и Пожарского и Дмитровскую башню, которая встретит нас на входе в кремль.
  • Нижегородский кремль — колокольню Спасо-Преображенского собора, смотровую площадку в сердце кремля, с которой видно место слияния двух рек, Михайло-Архангельский собор, хранящий гробницу Кузьмы Минина, мемориальный комплекс «Горьковчане — фронту».
  • Чкаловскую лестницу и памятник Валерию Чкалову.
  • улицу Большую Покровскую — нижегородский Арбат.
  • здание Государственного банка, больше напоминающее средневековый замок.

Я расскажу:

  • Какую роль в народном ополчении 1612 года сыграли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
  • Как деревянная крепость превратилась в каменного гиганта — Нижегородский кремль.
  • Что за подарок сделал Иван Кулибин императрице Екатерине II.
  • За какие подвиги установлен памятник Валерию Чкалову.

Организационные детали

  • На экскурсии мы пройдём около 3 километров.
  • Программу рекомендую взрослым и детям от 12 лет.
  • Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
4 фев 2025
Брали экскурсию для компании студентов, чтобы познакомиться с городом и его главными достопримечательностями. Мы остались очень довольны, результат превзошёл ожидания, мы узнали много интересных фактов и тонкостей, на которые не
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обратили бы внимание, просто гуляя по улицам. Благодаря насыщенному маршруту 2 часа экскурсии прошли незаметно.
Николай позитивный, пунктуальный, общительный человек с поставленной речью и приятным голосом. Он ориентировался на наши пожелания, любезно фотографировал нас, подсказал лучшие места для дальнейшего времяпрепровождения в Нижнем.
Однозначно буду рекомендовать экскурсии Николая своим друзьям для знакомства с Нижним Новгородом.

Анна
26 янв 2025
Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей. Нам очень понравилось, обязательно вернемся!
Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей.Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей.Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей.Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей.Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей.Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей.
Наталия
8 янв 2025
Это была очень приятная прогулка по центру города. Николай - хороший рассказчик и внимательный к нуждам туристов гид. Он всегда подавал руку при спусках и подъемах, потому что было скользко,
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интересовался, не нужно ли отдохнуть или погреться. В общем, был любезен и отзывчив. Сама экскурсия выстроена хорошо, а также Николай приносит с собой архивные фотографии, на которых можно увидеть, как выглядели разные достопримечательные места в прошлом. Нам было интересно на протяжении всей экскурсии, и я однозначно рекомендую и самого Николая, и его экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Нижним Новгородом или узнать о нем побольше.

Г
16 дек 2024
Были на экскурсии у Николая 30 ноября компанией из 4х взрослых и 3х детей (9,7 и 5 лет).
Прогулка прошла хорошо, Николай рассказал о городе и исторических событиях. Детям было скучновато.
Николай
Николай
Ответ организатора:
Галина здравствуйте, благодарю Вас за отзыв, рад что экскурсия Вам понравилась. Очень жаль, что дети заскучали, хотя я всегда стараюсь,
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взаимодействовать со всеми участниками. Рекомендуемый возраст для детей, был указан в описании экскурсии - от 12 лет, ваши детишки помладше, возможно причина в этом. В любом случае буду совершенствоваться в этом направлении. Всего доброго.

Екатерина
22 ноя 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании, даже в пасмурное ноябрьское утро! Лёгкая, непринуждённая обстановка, кладезь знаний и исторических фактов, а так же классное настроение все это нам подарил Николай!!! Благодаря ему мы влюбились в этот город, уверенна что обязательно сюда вернемся)))И отдельное спасибо за фоточки 👍👍👍
Мега позитив, харизма, доброжелательность, это все о Николае!
Александр
10 ноя 2024
Отличная экскурсия, все остались довольны. Информативная программа, подача понятным языком. Порадовало позитивное настроение гида, время пролетело легко и незаметно.
У
2 ноя 2024
Брали экскурсию с Николаем, все остались в восторге. Увидели Кремль, Большую Покровскую, Чкаловскую лестницу, которая очень впечатлила.
Заметив, что не всей нашей компании интересна история, Николай рассказал, чем живет город сейчас,
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как жил в 2000е года. Мы узнали про субкультуры того времени. Узнали, где на Покровке крутили брейкданс, а где собиралась рок тусовка.
Угодил всем, и про купцов рассказал, и про современность. Вся экскурсия проходила в уютной, дружеской атмосфере. Хочется добавить, что Николай оказался, очень разносторонним человеком с отличным чувством юмора, скучать не пришлось.
Подача материала была легкой и понятной, именно такой, какой нам хотелось.

Л
1 ноя 2024
Знакомство с Нижним Новгородом начали с обзорной экскурсии, которую провел для нас Николай. Экскурсия началась на площади Минина и Пожарского, затем нас провели по Кремлю, вывели к Чкаловской лестнице и
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дальше на Покровкую. Интересный рассказ гида постоянно дополнялся старыми фотографиями и репродукциями картин, что позволяло оживить историю города. Хочется отметить грамотную, правильную речь Николая с приятным тембром голоса. Слушали с интересом и с удовольствием. Он спокойно отвечал на все наши вопросы, дал дополнительные рекомендации по посещению интересных мест города. Рекомендуем профессионально хорошо подготовленного гида.

Людмила
31 окт 2024
Экскурсией с Николаем, остались очень довольны. Было ощущение, что мы гуляли с хорошим другом. Информация подавалась легко и интересно. Не было ощущения, что мы за партой на уроке.
Тоскливую погоду, скрасила харизма и отличное настроение гида.
Порадовал качественный фотоматериал.
После экскурсии Николай подсказал, что посмотреть самим и где покушать. Благодарим всей нашей компанией, за экскурсию и отличное настроение.
Е
26 окт 2024
Очень здорово прошла экскурсия с Николаем. Увидели много всего интересного. Экскурсия была информативной, но порадовала простой подачей материала.
Очень понравился сам Кремль и вид на Стрелку. Большая Покровская оказалась очень душевной и красивой улицей.
Особенно впечатлил Банк, очень напоминающий замок.
После экскурсии, нам были предложены интересные места, для самостоятельного посещения. Николай позитивнейший человек. Рекомендую.

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