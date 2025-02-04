М Маргарита читать дальше обратили бы внимание, просто гуляя по улицам. Благодаря насыщенному маршруту 2 часа экскурсии прошли незаметно.

Николай позитивный, пунктуальный, общительный человек с поставленной речью и приятным голосом. Он ориентировался на наши пожелания, любезно фотографировал нас, подсказал лучшие места для дальнейшего времяпрепровождения в Нижнем.

Однозначно буду рекомендовать экскурсии Николая своим друзьям для знакомства с Нижним Новгородом. Брали экскурсию для компании студентов, чтобы познакомиться с городом и его главными достопримечательностями. Мы остались очень довольны, результат превзошёл ожидания, мы узнали много интересных фактов и тонкостей, на которые не

Анна Очень понравилось! Красивая поставленная речь, громкая. Хорошо рассказывает, показывает фотографии былых времен. Ориентируется на заинтересованность гостей. Нам очень понравилось, обязательно вернемся!

Наталия читать дальше интересовался, не нужно ли отдохнуть или погреться. В общем, был любезен и отзывчив. Сама экскурсия выстроена хорошо, а также Николай приносит с собой архивные фотографии, на которых можно увидеть, как выглядели разные достопримечательные места в прошлом. Нам было интересно на протяжении всей экскурсии, и я однозначно рекомендую и самого Николая, и его экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Нижним Новгородом или узнать о нем побольше. Это была очень приятная прогулка по центру города. Николай - хороший рассказчик и внимательный к нуждам туристов гид. Он всегда подавал руку при спусках и подъемах, потому что было скользко,

Г Галина Были на экскурсии у Николая 30 ноября компанией из 4х взрослых и 3х детей (9,7 и 5 лет).

Прогулка прошла хорошо, Николай рассказал о городе и исторических событиях. Детям было скучновато. Николай Ответ организатора: читать дальше взаимодействовать со всеми участниками. Рекомендуемый возраст для детей, был указан в описании экскурсии - от 12 лет, ваши детишки помладше, возможно причина в этом. В любом случае буду совершенствоваться в этом направлении. Всего доброго. Галина здравствуйте, благодарю Вас за отзыв, рад что экскурсия Вам понравилась. Очень жаль, что дети заскучали, хотя я всегда стараюсь,

Екатерина Экскурсия прошла на одном дыхании, даже в пасмурное ноябрьское утро! Лёгкая, непринуждённая обстановка, кладезь знаний и исторических фактов, а так же классное настроение все это нам подарил Николай!!! Благодаря ему мы влюбились в этот город, уверенна что обязательно сюда вернемся)))И отдельное спасибо за фоточки 👍👍👍

Мега позитив, харизма, доброжелательность, это все о Николае!

Александр Отличная экскурсия, все остались довольны. Информативная программа, подача понятным языком. Порадовало позитивное настроение гида, время пролетело легко и незаметно.

У Уралов

Заметив, что не всей нашей компании интересна история, Николай рассказал, чем живет город сейчас, читать дальше как жил в 2000е года. Мы узнали про субкультуры того времени. Узнали, где на Покровке крутили брейкданс, а где собиралась рок тусовка.

Угодил всем, и про купцов рассказал, и про современность. Вся экскурсия проходила в уютной, дружеской атмосфере. Хочется добавить, что Николай оказался, очень разносторонним человеком с отличным чувством юмора, скучать не пришлось.

Подача материала была легкой и понятной, именно такой, какой нам хотелось. Брали экскурсию с Николаем, все остались в восторге. Увидели Кремль, Большую Покровскую, Чкаловскую лестницу, которая очень впечатлила.Заметив, что не всей нашей компании интересна история, Николай рассказал, чем живет город сейчас,

Л Леонид читать дальше дальше на Покровкую. Интересный рассказ гида постоянно дополнялся старыми фотографиями и репродукциями картин, что позволяло оживить историю города. Хочется отметить грамотную, правильную речь Николая с приятным тембром голоса. Слушали с интересом и с удовольствием. Он спокойно отвечал на все наши вопросы, дал дополнительные рекомендации по посещению интересных мест города. Рекомендуем профессионально хорошо подготовленного гида. Знакомство с Нижним Новгородом начали с обзорной экскурсии, которую провел для нас Николай. Экскурсия началась на площади Минина и Пожарского, затем нас провели по Кремлю, вывели к Чкаловской лестнице и

Людмила Экскурсией с Николаем, остались очень довольны. Было ощущение, что мы гуляли с хорошим другом. Информация подавалась легко и интересно. Не было ощущения, что мы за партой на уроке.

Тоскливую погоду, скрасила харизма и отличное настроение гида.

Порадовал качественный фотоматериал.

После экскурсии Николай подсказал, что посмотреть самим и где покушать. Благодарим всей нашей компанией, за экскурсию и отличное настроение.