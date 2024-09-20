Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля (в группе)
Увидеть башню-призрак и найти на стене автограф итальянского архитектора
Все мы любим, когда к нам обращаются по имени.
А вот Нижегородскому кремлю уже более 5 веков, но большинство людей приходят и не здороваются с ним, потому что не знают имени… его башен! Во время квеста мы это исправим. Для участия вам понадобится только хорошее настроение, детская любознательность и юмор.
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание квеста
В ритме диалога
Квест проходит в формате увлекательного диалога. Мы обсудим:
кем, когда и из чего был построен Кремль?
почему башни разные?
в честь кого или чего они получили свои «имена»?
Я раздам фотографии башен с названиями, и нужно будет понять, какая из них перед вами. С помощью моих подсказок вы сами найдёте ответы на многие вопросы (например, узнаете, где спрятался на стене автограф итальянского архитектора), а помогут в этом древние воины-башни и даже башня-призрак! Попутно мы как городские исследователи разгадаем загадки о строении Кремля. В том числе выясним, где располагался старый вход и воздуховод.
Квест познакомит ребят со средневековыми сооружениями, проверит их любознательность, наблюдательность и чувство юмора. После него вы легко сможете поздороваться с каждой башней «по имени».
Приятные бонусы
В программу включён осмотр стен и башен снаружи и внутри Кремля БЕЗ подъёма на крепостную стену, а также проход по кремлёвскому бульвару. Кроме того, в подарок от меня вы получите книжку-малышку по мотивам квеста. Сказка «Древний шифр Нижегородского Кремля» вошла в число победителей конкурса «Нижегородская область. Это моя земля» и написана мною — для вас!
Кому подойдет квест
Квест подходит для семейного отдыха и весёлых дружных компаний, когда открытия делаются совместно — и взрослыми, и детьми
Программа ориентирована на ребят дошкольного (5-6 лет) и младшего школьного возраста (до 5 класса)
Организационные детали
Можем закончить экскурсию как на верхней площадке Кремля, так и на нижней, ближе к площади Народного единства
Возьмите с собой воду и ветровку, так как на «верхнем посаде» бывает ветрено
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 562 туристов
Привет! Я Лена, заражаю любовью к Городу и заряжаю энергией!). Я профессиональный Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду. 2021 год — год 800-летия Нижнего Новгорода — стал для меня памятным благодаря двум читать дальше
событиям: 1. По результатам конкурса «Лучший Гид года 2021», проводимого Русским географическим обществом, я заняла второе место в номинации «Нижний Новгород»; 2. Снялась в роли Гида в фильме Кирилла Набутова, созданном к 800-летию города. Буду рада и вас вживую познакомить с Нижним!