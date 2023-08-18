Увидеть башню-призрак и найти на стене автограф итальянского архитектора
А вот Нижегородскому кремлю уже более 5 веков, но большинство людей приходят и не здороваются с ним, потому что не знают имени… его башен! Во время квеста мы это исправим. Для участия вам понадобится только хорошее настроение, детская любознательность и юмор.
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даты
Описание
Что вас ожидает
В ритме диалога
Квест проходит в формате увлекательного диалога. Мы обсудим:
- кем, когда и из чего был построен Кремль?
- почему башни разные?
- в честь кого или чего они получили свои «имена»?
Я раздам фотографии башен с названиями, и нужно будет понять, какая из них перед вами. С помощью моих подсказок вы сами найдёте ответы на многие вопросы (например, узнаете, где спрятался на стене автограф итальянского архитектора), а помогут в этом древние воины-башни и даже башня-призрак! Попутно мы как городские исследователи разгадаем загадки о строении Кремля. В том числе выясним, где располагался старый вход и воздуховод.
Квест познакомит ребят со средневековыми сооружениями, проверит их любознательность, наблюдательность и чувство юмора. После него вы легко сможете поздороваться с каждой башней «по имени».
Приятные бонусы
В программу включён осмотр стен и башен снаружи и внутри Кремля БЕЗ подъёма на крепостную стену, а также проход по кремлёвскому бульвару. Кроме того, в подарок от меня вы получите книжку-малышку по мотивам квеста. Сказка «Древний шифр Нижегородского Кремля» вошла в число победителей конкурса «Нижегородская область. Это моя земля» и написана мною — для вас!
Кому подойдет квест
- Квест подходит для семейного отдыха и весёлых дружных компаний, когда открытия делаются совместно — и взрослыми, и детьми
- Программа ориентирована на ребят дошкольного (5-6 лет) и младшего школьного возраста (до 5 класса)
Организационные детали
- Возможно проведение для большего количества человек. Оплата по договорённости.
- Можем закончить экскурсию как на верхней площадке Кремля, так и на нижней, ближе к площади Народного единства
- Возьмите с собой воду и ветровку, так как на «верхнем посаде» бывает ветрено
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.