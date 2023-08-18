Все мы любим, когда к нам обращаются по имени. А вот Нижегородскому кремлю уже более 5 веков, но большинство людей приходят и не здороваются с ним, потому что не знают имени… его башен! Во время квеста мы это исправим. Для участия вам понадобится только хорошее настроение, детская любознательность и юмор.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ритме диалога

Квест проходит в формате увлекательного диалога. Мы обсудим:

кем, когда и из чего был построен Кремль?

почему башни разные?

в честь кого или чего они получили свои «имена»?

Я раздам фотографии башен с названиями, и нужно будет понять, какая из них перед вами. С помощью моих подсказок вы сами найдёте ответы на многие вопросы (например, узнаете, где спрятался на стене автограф итальянского архитектора), а помогут в этом древние воины-башни и даже башня-призрак! Попутно мы как городские исследователи разгадаем загадки о строении Кремля. В том числе выясним, где располагался старый вход и воздуховод.

Квест познакомит ребят со средневековыми сооружениями, проверит их любознательность, наблюдательность и чувство юмора. После него вы легко сможете поздороваться с каждой башней «по имени».

Приятные бонусы

В программу включён осмотр стен и башен снаружи и внутри Кремля БЕЗ подъёма на крепостную стену, а также проход по кремлёвскому бульвару. Кроме того, в подарок от меня вы получите книжку-малышку по мотивам квеста. Сказка «Древний шифр Нижегородского Кремля» вошла в число победителей конкурса «Нижегородская область. Это моя земля» и написана мною — для вас!

Кому подойдет квест

Квест подходит для семейного отдыха и весёлых дружных компаний, когда открытия делаются совместно — и взрослыми, и детьми

Программа ориентирована на ребят дошкольного (5-6 лет) и младшего школьного возраста (до 5 класса)

Организационные детали