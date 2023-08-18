Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля

Увидеть башню-призрак и найти на стене автограф итальянского архитектора

5
2 отзыва
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Все мы любим, когда к нам обращаются по имени.

А вот Нижегородскому кремлю уже более 5 веков, но большинство людей приходят и не здороваются с ним, потому что не знают имени… его башен! Во время квеста мы это исправим. Для участия вам понадобится только хорошее настроение, детская любознательность и юмор.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ритме диалога

Квест проходит в формате увлекательного диалога. Мы обсудим:

  • кем, когда и из чего был построен Кремль?
  • почему башни разные?
  • в честь кого или чего они получили свои «имена»?

Я раздам фотографии башен с названиями, и нужно будет понять, какая из них перед вами. С помощью моих подсказок вы сами найдёте ответы на многие вопросы (например, узнаете, где спрятался на стене автограф итальянского архитектора), а помогут в этом древние воины-башни и даже башня-призрак! Попутно мы как городские исследователи разгадаем загадки о строении Кремля. В том числе выясним, где располагался старый вход и воздуховод.

Квест познакомит ребят со средневековыми сооружениями, проверит их любознательность, наблюдательность и чувство юмора. После него вы легко сможете поздороваться с каждой башней «по имени».

Приятные бонусы

В программу включён осмотр стен и башен снаружи и внутри Кремля БЕЗ подъёма на крепостную стену, а также проход по кремлёвскому бульвару. Кроме того, в подарок от меня вы получите книжку-малышку по мотивам квеста. Сказка «Древний шифр Нижегородского Кремля» вошла в число победителей конкурса «Нижегородская область. Это моя земля» и написана мною — для вас!

Кому подойдет квест

  • Квест подходит для семейного отдыха и весёлых дружных компаний, когда открытия делаются совместно — и взрослыми, и детьми
  • Программа ориентирована на ребят дошкольного (5-6 лет) и младшего школьного возраста (до 5 класса)

Организационные детали

  • Возможно проведение для большего количества человек. Оплата по договорённости.
  • Можем закончить экскурсию как на верхней площадке Кремля, так и на нижней, ближе к площади Народного единства
  • Возьмите с собой воду и ветровку, так как на «верхнем посаде» бывает ветрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Оксана
18 авг 2023
Елена умело увлекает за собой, трое детей и мы с мужем прогулялись по Кремлю с квестом на одном дыхании (несмотря на +29 сегодня). Приятно не только слушать интересную историю и любоваться красотой древнего Кремля, но и находиться в компании с таким позитивным и красивым внутренне и внешне человеком!! Будем рады встретиться снова;)
Евгения
15 июля 2023
Были на экскурсии с детьми по 5 и 8 лет, остались очень довольны все. Елена интересно рассказывает, помимо Кремля по пути узнали еще много нового и интересного про сам город и как он менялся за свою тысячелетнюю экскурсию. Девчонки даже собрались делать доклад в школу о своем путешествии, выучили стихотворение-код наизусть даже младшие) однозначно эта экскурсия один из ключевых моментов, который дети запомнят надолго. Благодарим Елену от всей души и еще обязательно вернемся)
Были на экскурсии с детьми по 5 и 8 лет, остались очень довольны все. Елена интересно

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