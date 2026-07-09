94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нижегородский кремль — важнейший памятник древнерусской архитектуры! Построенный при участии итальянского зодчего Пьетро Франческо, он соединяет лучшие черты русских и европейских крепостей того времени. Вы пройдёте по территории кремля, узнаете его историю и особенности. И конечно, услышите рассказы о людях и событиях, связанных с этим местом.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Судьба Нижегородского кремля полна неожиданных поворотов! За те 500 лет, что каменный детинец стоит на берегу Оки, его история успела обрасти многочисленными, иногда противоречащими друг другу толкованиями. Поэтому особое внимание мы уделим анекдотам, слухам и легендам, которые стали неотъемлемой частью кремлёвского наследия.
Вы услышите, как крепость успела побывать:
- форпостом русских земель
- военно-экономическим центром, вокруг которого формировалось знаменитое ополчение
- исторической частью Нижнего — главного торгового города империи с крупнейшей в Европе ярмаркой
- защитницей города во время Великой Отечественной войны — на башнях кремля стояли зенитки
И узнаете:
- откуда действительно был родом Кузьма Минин
- кто изображён на знамени Дмитрия Пожарского
- по какой причине нижегородцы называли обелиск в честь лидеров ополчения «грошовым»
- почему в Нижегородском кремле в 19 веке случались «пробки»
- в чём уникальность кремлёвского Михайло-Архангельского собора
- в какой башне Кремля хотел встретить старость император Николай I
- и многое другой
Организационные детали
Группам от 10 человек предоставляются скидки — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 18 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 52 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Легко, интересно!!! спасибо, Артем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Нашим гидом был Артем, гид с тонким чувством юмора, глубокими познаниями в области истории и легенд Кремля Нижнего Новгорода. Два часа пролетели незаметно, рекомендую, очень интересно. Артем ответит на любой вопрос 👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Артёму за возможность подстроиться под любые запросы и за содержательную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Нам очень нравятся экскурсии с Артёмом, поэтому для прогулки по Кремлю мы снова выбрали его в качестве экскурсовода) первая часть экскурсии прошла под довольно сильным дождём, но Артём так построил
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всего лишь два дня удалось провести в Нижнем Новгороде, конечно, всего не охватишь, но всем совет, не отказывайтесь от экскурсий! Экскурсию по Нижегородскому Кремлю нам провёл замечательный Артём! Прекрасная речь, ирония, история, ритм, ни одной потерянной минуты, совсем другими глазами смотришь и в глубь веков и на современный город! Огромное спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Потрясающая экскурсия. Спасибо большое Артему! Очень познавательно, никаких долгих пауз, экскурсия очень наполненная и активная. Артём еще проконсультировал по вопросу другой экскурсии, подобрал хорошего экскурсовода и маршрут, чтобы было удобно стартовать. Дети в восторге, я в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Нижегородский кремль: от истории к мифологии и обратно»
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборНижегородский кремль: оживляя памятник
Погрузитесь в историю Нижегородского кремля и откройте для себя его архитектурные секреты. Увлекательная прогулка по значимым местам ждёт вас
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нижегородский кремль: памятник эпохи Высокого Возрождения
Погрузитесь в эпоху Высокого Возрождения, исследуя уникальные фортификационные сооружения Нижегородского кремля, созданные итальянским мастером
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест для самых юных «Ключи от древнего кремля»
Познакомиться с Нижегородским кремлём в интерактивном формате
Начало: У Нижегородского кремля
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7770 ₽
11 100 ₽ за всё до 4 чел.
от 6400 ₽ за группу