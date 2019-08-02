94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кремль — душа и сердце любого крупного древнерусского города. Под защитой его мощных укреплений можно было укрыться от вражеских набегов, на его территории возвышались белокаменные соборы, а стены видели главных героев российской истории. Не исключение и Нижегородский Кремль — один из важнейших памятников древнерусской архитектуры. Построенный при участии итальянского зодчего Пьетро Франческо, он вобрал в себя лучшие черты русских и европейских крепостей того времени.

Программа

История Нижегородского Кремля полна неожиданных поворотов: крепость успела побывать приграничным форпостом русских земель, военно-экономическим центром, вокруг которого формировалось знаменитое Нижегородское ополчение, исторической частью Нижнего — главного торгового города Российской империи с его крупнейшей в Европе Ярмаркой. Во время Великой отечественной войны зенитки на башнях Кремля защищали верхнюю часть города от налетов Люфтваффе, а рядом с его стенами возводилась самая длинная в СССР Чкаловская лестница.

За те 500 лет, что каменный Кремль стоит на высоком берегу Оки, его история успела обрасти многочисленными, иногда противоречащими друг другу толкованиями. Свою руку здесь приложили нижегородские писатели и краеведы, сочетавшие живой интерес к истории и культуре города с неодолимой страстью к мифотворчеству. Поэтому в рамках нашей экскурсии особое внимание будет уделено историческим анекдотам, слухам и легендам, которые стали неотъемлемой частью кремлевского наследия.

Откуда действительно был родом Кузьма Минин? Кто и почему изображен на знамени Дмитрия Пожарского? По какой причине нижегородцы называли обелиск в честь лидеров ополчения «грошовым»? Почему в Нижегородском Кремле в XIX в. случались «пробки»? В чем уникальность кремлевского Михайло-Архангельского собора? В какой башне Кремля хотел встретить старость император Николай I? На эти и многие другие вопросы мы ответим с вами во время нашей обзорной экскурсии, включающей в себя подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля.

Экскурсию дополнит разнообразный иллюстративный материал (фотографии, репродукции картин, рисунки, схемы), который сделает наш рассказ о Кремле максимально интересным и наглядным.