94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля

Artyom
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Artyom – ваш гид
Во время экскурсии вы познакомитесь с важным памятником древнерусской архитектуры, узнаете его историю и особенности, услышите рассказы и предания о людях и событиях, связанных с этим местом.
От 2210 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии94 отзыва
4.82
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно

Кремль — душа и сердце любого крупного древнерусского города. Под защитой его мощных укреплений можно было укрыться от вражеских набегов, на его территории возвышались белокаменные соборы, а стены видели главных героев российской истории. Не исключение и Нижегородский Кремль — один из важнейших памятников древнерусской архитектуры. Построенный при участии итальянского зодчего Пьетро Франческо, он вобрал в себя лучшие черты русских и европейских крепостей того времени.

Программа

История Нижегородского Кремля полна неожиданных поворотов: крепость успела побывать приграничным форпостом русских земель, военно-экономическим центром, вокруг которого формировалось знаменитое Нижегородское ополчение, исторической частью Нижнего — главного торгового города Российской империи с его крупнейшей в Европе Ярмаркой. Во время Великой отечественной войны зенитки на башнях Кремля защищали верхнюю часть города от налетов Люфтваффе, а рядом с его стенами возводилась самая длинная в СССР Чкаловская лестница.

За те 500 лет, что каменный Кремль стоит на высоком берегу Оки, его история успела обрасти многочисленными, иногда противоречащими друг другу толкованиями. Свою руку здесь приложили нижегородские писатели и краеведы, сочетавшие живой интерес к истории и культуре города с неодолимой страстью к мифотворчеству. Поэтому в рамках нашей экскурсии особое внимание будет уделено историческим анекдотам, слухам и легендам, которые стали неотъемлемой частью кремлевского наследия.

Откуда действительно был родом Кузьма Минин? Кто и почему изображен на знамени Дмитрия Пожарского? По какой причине нижегородцы называли обелиск в честь лидеров ополчения «грошовым»? Почему в Нижегородском Кремле в XIX в. случались «пробки»? В чем уникальность кремлевского Михайло-Архангельского собора? В какой башне Кремля хотел встретить старость император Николай I? На эти и многие другие вопросы мы ответим с вами во время нашей обзорной экскурсии, включающей в себя подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля.

Экскурсию дополнит разнообразный иллюстративный материал (фотографии, репродукции картин, рисунки, схемы), который сделает наш рассказ о Кремле максимально интересным и наглядным.

Организационные детали

Группам от 8 человек предоставляются скидки.

Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artyom
Artyom
Артем, 31 год. Культуролог, гид, преподаватель. Интересуюсь историей и мифологией городских пространств, современной архитектурой, собираю виртуальную коллекцию необычных мест, зданий и объектов Нижнего Новгорода.
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94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 августа 2019
Экскурсия получилась содержательной, гид рассказывает увлекательно, погода подвела, моросил дождь и был сильный ветер, +12, поэтому учитывайте сей косвенный фактор как 30 % от успеха всей эускурсия!!
31 июля 2019
Артем - Прекрасный экскурсовод и прекрасный человек! Этотбыльпоекркчный образец не формальной, а живой и полной Экскурсии. Артем общался с нами совершенно свободно, как со своими знакомыми, качался в рассказе множества различных тем, показывая энциклопедические знания истории, архитектуры, философии и прочее. С нами были дети, им было тоже интересно, когда они задали вопросы, ответ был всегда готов. Артем хорош не только в области знаний, но и как рассказчик, диктор: никаких эээ... ааа... вооот... да..? и прочее, все четко и плавно, профессионально. С собой Артём привёз альбом с подборкой старых фото, гравюр и планов, это очень дополнило его рассказ. На прощание Артём напутствовал нас ответами на вопросы типа где поесть? И как прокатиться на кораблике? Все оказалось как он и говорил. Очень благодарны! Рекомендуем !
Константин
26 июня 2019
Спасибо Артему за интересную экскурсию, продуманный сюжет и энциклопедические знания.
24 июня 2019
Нашу экскурсию проводил не Артём, а заменившая его, Анна. Нас было трое, я и две дочки, 7 и 10 лет. Младшей было не интересно совсем, поэтому она только ищмучилась, старшей - интересно, но не всё понятно. Я просила, чтобы экскурсию адаптировали под детей, но, видимо, это невозможно. Экскурсия рассчитана на взрослых или страших школьников. Мне самой было интересно.
24 июня 2019
Рекомендую, нам было очень интересно!
20 июня 2019
После рассказов друзей мне очень давно хотелось побывать в Нижнем Новгороде. В начале июня моя мечта осуществилась. Благодаря сайту Tripster мне с друзьями посчастливилось познакомиться с Артёмом. Знакомство с городом мы начали с Кремля. Немного смущала продолжительность экскурсии – 2 часа, но время пролетело совсем незаметно. С первых минут общения с Артёмом стало понятно, что экскурсию проводит профессионал своего дела. Наше путешествие по Кремлю было Увлекательным, Познавательным и очень-очень Доброжелательным. Очень хочется вернуться в Нижний Новгород и побродить по улочкам этого удивительного города в сопровождении такого интересного рассказчика как Артём.
11 июня 2019
Отличная экскурсия, у нас было мало времени перед отъездом, но мы информативно и познавательно провели каждую минуту. Экскурсия продумана, маршрут удобен. Приятный экскурсовод, отлично знающий все детали истории и Кремля
11 июня 2019
Артем, огромное спасибо за проведенную экскурсию по Кремлю. Много интересной информации, легенды и исторические факты, все не раз будем вспоминать дома. Жаркая летняя погода не помешала замечательным рассказам. Хочется услышать еще многое про Ваш прекрасный город. Обязательно посоветуем друзьям Вас. С уважением, Ирина.
7 мая 2019
Экскурсия на "4", поскольку есть опыт посещения обзорных пешеходных экскурсий в других городах России и Европы и есть с чем сравнивать. На наш взгляд до "5" не дотягивает по причине отсутствия "огонька", "изюминки", местами было скучновато. Хотя в целом гид материалом владеет.
Валерий
5 мая 2019
Артем - отличный рассказчик. Слушали с интересом, экскурсия понравилась!
Ещё 84 отзыва

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