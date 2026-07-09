94 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нижегородский кремль — важнейший памятник древнерусской архитектуры! Построенный при участии итальянского зодчего Пьетро Франческо, он соединяет лучшие черты русских и европейских крепостей того времени. Вы пройдёте по территории кремля, узнаете его историю и особенности. И конечно, услышите рассказы о людях и событиях, связанных с этим местом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

от 6400 ₽ за группу

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Судьба Нижегородского кремля полна неожиданных поворотов! За те 500 лет, что каменный детинец стоит на берегу Оки, его история успела обрасти многочисленными, иногда противоречащими друг другу толкованиями. Поэтому особое внимание мы уделим анекдотам, слухам и легендам, которые стали неотъемлемой частью кремлёвского наследия.

Вы услышите, как крепость успела побывать:

форпостом русских земель

военно-экономическим центром, вокруг которого формировалось знаменитое ополчение

исторической частью Нижнего — главного торгового города империи с крупнейшей в Европе ярмаркой

защитницей города во время Великой Отечественной войны — на башнях кремля стояли зенитки

И узнаете:

откуда действительно был родом Кузьма Минин

кто изображён на знамени Дмитрия Пожарского

по какой причине нижегородцы называли обелиск в честь лидеров ополчения «грошовым»

почему в Нижегородском кремле в 19 веке случались «пробки»

в чём уникальность кремлёвского Михайло-Архангельского собора

в какой башне Кремля хотел встретить старость император Николай I

и многое другой

Организационные детали

Группам от 10 человек предоставляются скидки — подробности уточняйте в переписке.