О Ольга По Нижнему Новгороду на автомобиле Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!

В Валерия По Нижнему Новгороду на автомобиле читать дальше ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую. Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать

К Кира По Нижнему Новгороду на автомобиле Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!

Ю Юлия История и легенды Нижегородского кремля Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))

Г Галина Историческая квест-игра в Нижегородском кремле Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.

Е Елена Здравствуй, Нижний Новгород Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!

А Анастасия Нижний Новгород в историях и лицах Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!

Н Наталья Здравствуй, Нижний Новгород Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!

О Ольга Нижний Новгород сквозь века читать дальше человек может хоть как-то это своими знаниями дополнить и сделать логический ряд, то подросткам такое не под силу. приятного послевкусия, как обычно бывает от отличных экскурсий, в данном случае нет. осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый