1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
«А также посетите старинный нижегородский кремль, рассмотрите величественный собор Александра Невского и знаменитую церковь собора Пресвятой Богородицы, выдержанную в эстетике «строгановского барокко»»
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Вы увидите Нижегородский кремль, Михайло-Архангельский собор, историческое здание драмтеатра, старинные особняки и духовную архитектуру, созданную купцами в XVII-XIX веках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
«Вы узнаете, когда, как и зачем строился Нижегородский кремль»
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Начнем с самого начала: с Нижегородского кремля»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
«Гуляя по старинному Нижегородскому кремлю, вы услышите о причинах его возведения и сравните технологии итальянских и русских архитекторов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
«Нижегородский кремль — хранитель многовековой истории»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому кремлю и главному герою Кузьме Минину»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
«Не исключение и Нижегородский Кремль — один из важнейших памятников древнерусской архитектуры»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
«Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю»
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«Сказка «Древний шифр Нижегородского Кремля» вошла в число победителей конкурса «Нижегородская область»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
«Ведь нижегородский кремль — это не просто замок феодала, но и сердце города»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«А в завершение перенесетесь на восемь веков назад, гуляя по территории Нижегородского кремля»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Экскурсия по Нижегородскому кремлю»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
«Нижегородский Кремль — крепость 16 века,»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Нижегородский Кремль: захватывающее путешествие во времени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
«Нижегородский кремль — это не просто центр старого города»
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
«По сюжету экскурсии познакомитесь с Аней и Димой, студентами-историками, которые пишут проект о башнях Нижегородского кремля»
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Пройти по местам начала ополчения и узнать, как один человек повлиял на будущее целой страны
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Мы пройдем по Ивановскому съезду, по которому из Нижегородского кремля выходило ополчение под руководством Минина и Пожарского»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«посетим древний Нижегородский Кремль, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом
«Нижегородский кремль снаружи и изнутри»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Отправляемся в Нижегородский кремль, чтобы открыть:»
11 июня в 12:30
12 июня в 08:30
2 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
«Первой посетим площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«А в сердце города — Нижегородском кремле — ощутите себя в настоящей крепости XVI века»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«Нижегородский кремль — колыбель города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
«Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 15 чел.
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
«Экскурсия по Нижегородскому Кремлю В ходе обзорной экскурсии по городу вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
«Вы увидите Нижегородский кремль, старинные храмы и полюбуетесь городом с обзорной площадки»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Истории Нижнего Новгорода в деталях: места, события, люди
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2
«Город с момента основания и до современности: Площадь Минина, Нижегородский кремль, главные и парадные улицы города»
Расписание: Ежедневно, с 7:00 до 00:00, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всякая земля начинается от кремля
Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру
Начало: у памятника Минину
«Мы прогуляемся от памятника Чкалову вдоль Кремлёвского бульвара и поговорим об истории города, которая неразрывно связана с историей Нижегородского кремля»
12 июня в 16:00
14 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
«Мы пройдём по главной площади города мимо нижегородского кремля»
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Такие как Нижегородский Кремль и легендарную Чкаловскую лестницу»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Влюбиться в Нижний
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
«Приглашаем на прогулку по самым красивым местам Старого города — неприступному древнему Нижегородскому Кремлю и нарядной купеческой улице Рождественской»
31 июля в 09:00
1 авг в 09:00
600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«За три часа вы увидите Нижегородский кремль, Благовещенский монастырь, Чкаловскую лестницу, усадьбу Рукавишникова и не только»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Город-сказка, город-быль
Начало: Памятник Кузьме Минину (одиночная фигура)
«Вы увидите и услышите рассказ о древнем крепости начала 16 века, нижегородском Кремле»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«Нижегородский кремль — это прекрасное место, чтобы познакомиться со всей историей Нижнего Новгорода»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по Нижегородскому Кремлю
Начало: Кремль, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
Начало: Улица Нестерова (у памятника Ньюпорт lV)
«действительно ли Нижегородский Кремль построил Леонардо Да Винчи, (доказательства, версии, факты)»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Начало: Кремль, главный вход (Дмитриевская башня)
«40-минутная экскурсия по Нижегородскому кремлю с посещением Михайло-Архангельского собора и обзорной площадки»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
- ВВалерия4 июня 2024Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
- ККира3 июня 2024Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ААнастасия2 июня 2024Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ООльга1 июня 2024осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородский Кремль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Нижегородский Кремль" можно забронировать 59 экскурсий и билетов от 600 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 59 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Нижегородский Кремль», 7120 ⭐ отзывов, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август