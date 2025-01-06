Эта экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Нижний Новгород с комфортом. Посетители смогут насладиться видами с набережных, узнать о строгановском барокко и истории города.
Программа включает посещение Нижегородского кремля, собора Александра Невского и Нижегородской ярмарки. Участники узнают, почему город называли карманом Российской империи и откуда олень на гербе. Экскурсия проводится на микроавтобусе и пешком, подходит для взрослых и детей от 12 лет
Программа включает посещение Нижегородского кремля, собора Александра Невского и Нижегородской ярмарки. Участники узнают, почему город называли карманом Российской империи и откуда олень на гербе. Экскурсия проводится на микроавтобусе и пешком, подходит для взрослых и детей от 12 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🚗 Комфортное передвижение
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📚 Интересные факты и легенды
Что можно увидеть
- Нижегородский кремль
- Собор Александра Невского
- Нижегородская ярмарка
- Нижегородская Стрелка
- Набережная Фёдоровского
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по древней крепости — Нижегородскому кремлю.
Посетите роскошный собор Александра Невского.
Увидите самую длинную лестницу в России и знаменитую Нижегородскую ярмарку.
Полюбуетесь шикарными видами на Волгу и Оку с Нижегородской Стрелки и набережной Фёдоровского.
И узнаете:
- Откуда пришёл олень на герб Нижнего Новгорода
- Почему в этом городе похоронен первый гражданин государства Российского
- Как большая часть сохранившегося архитектурного наследия 18–19 веков связана с Нижегородской ярмаркой
- Почему Нижний Новгород называли карманом Российской империи
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Caravelle
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Маршрут можно изменить по вашему желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 145 туристов
Добрый день! Меня зовут Александр, я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать нашим гостям. Интересно — это значит без избитых клише и занудных исторических лекций. МоиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дрыкин
6 янв 2025
Очень хорошая и содержательная экскурсия. Александр много рассказал об истории города и Кремля. Очень интересный рассказ был о Нижегородской ярмарке.
Е
Екатерина
2 дек 2024
Очень интересная экскурсия, узнали много нового о городе. Организация экскурсии тоже на высоте, комфортное сочетание прогулки и обзора из автомобиля. В общем спасибо и рекомендую всем!!
А
Анастасия
2 дек 2024
Экскурсия очень понравилась, - легко и интересно было слушать, время пролетело быстро! Буду рекомендовать друзьям при посещении города. Успехов, ребята!
А
Анастасия
27 ноя 2024
Благодарю за интересный рассказ, плодотворно проведанное время!
Ольга
20 ноя 2024
Экскурсия была очень интересная. Очень много фактов узнала про Нижний Новгород. А главное, все продумано по маршруту. Не успевали замёрзнуть и много чего посмотрели, тк перемещались на комфортной машине. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Е
Евгения
20 ноя 2024
Были в Нижнем Новгороде 19 ноября. 3 часа пролетели как один миг. Очень интересная экскурсия, комфортный автомобиль, в котором тепло и нет ветра. Рекомендую
О
Оксана
19 ноя 2024
Хочу выразить благодарность Александру за проведенную экскурсию! Мне очень понравился маршрут, интересный рассказ) Все четко по времени, что очень важно для меня) Теперь я знаю к кому обращаться за крутыми экскурсиями!
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