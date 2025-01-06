Нижний Новгород сквозь время и пространство (на авто и пешком)

Откройте для себя Нижний Новгород с комфортом: древний кремль, собор Александра Невского и виды на Волгу ждут вас в этой уникальной экскурсии
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Нижний Новгород с комфортом. Посетители смогут насладиться видами с набережных, узнать о строгановском барокко и истории города.

Программа включает посещение Нижегородского кремля, собора Александра Невского и Нижегородской ярмарки. Участники узнают, почему город называли карманом Российской империи и откуда олень на гербе. Экскурсия проводится на микроавтобусе и пешком, подходит для взрослых и детей от 12 лет
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📚 Интересные факты и легенды
Нижний Новгород сквозь время и пространство (на авто и пешком)
Нижний Новгород сквозь время и пространство (на авто и пешком)
Нижний Новгород сквозь время и пространство (на авто и пешком)

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Собор Александра Невского
  • Нижегородская ярмарка
  • Нижегородская Стрелка
  • Набережная Фёдоровского

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по древней крепости — Нижегородскому кремлю.

Посетите роскошный собор Александра Невского.

Увидите самую длинную лестницу в России и знаменитую Нижегородскую ярмарку.

Полюбуетесь шикарными видами на Волгу и Оку с Нижегородской Стрелки и набережной Фёдоровского.

И узнаете:

  • Откуда пришёл олень на герб Нижнего Новгорода
  • Почему в этом городе похоронен первый гражданин государства Российского
  • Как большая часть сохранившегося архитектурного наследия 18–19 веков связана с Нижегородской ярмаркой
  • Почему Нижний Новгород называли карманом Российской империи

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Caravelle
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Д
6 янв 2025
Очень хорошая и содержательная экскурсия. Александр много рассказал об истории города и Кремля. Очень интересный рассказ был о Нижегородской ярмарке.
Е
2 дек 2024
Очень интересная экскурсия, узнали много нового о городе. Организация экскурсии тоже на высоте, комфортное сочетание прогулки и обзора из автомобиля. В общем спасибо и рекомендую всем!!
А
2 дек 2024
Экскурсия очень понравилась, - легко и интересно было слушать, время пролетело быстро! Буду рекомендовать друзьям при посещении города. Успехов, ребята!
А
27 ноя 2024
Благодарю за интересный рассказ, плодотворно проведанное время!
Ольга
20 ноя 2024
Экскурсия была очень интересная. Очень много фактов узнала про Нижний Новгород. А главное, все продумано по маршруту. Не успевали замёрзнуть и много чего посмотрели, тк перемещались на комфортной машине. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Е
20 ноя 2024
Были в Нижнем Новгороде 19 ноября. 3 часа пролетели как один миг. Очень интересная экскурсия, комфортный автомобиль, в котором тепло и нет ветра. Рекомендую
О
19 ноя 2024
Хочу выразить благодарность Александру за проведенную экскурсию! Мне очень понравился маршрут, интересный рассказ) Все четко по времени, что очень важно для меня) Теперь я знаю к кому обращаться за крутыми экскурсиями!

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