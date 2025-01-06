Д Дрыкин Очень хорошая и содержательная экскурсия. Александр много рассказал об истории города и Кремля. Очень интересный рассказ был о Нижегородской ярмарке.

Е Екатерина Очень интересная экскурсия, узнали много нового о городе. Организация экскурсии тоже на высоте, комфортное сочетание прогулки и обзора из автомобиля. В общем спасибо и рекомендую всем!!

А Анастасия Экскурсия очень понравилась, - легко и интересно было слушать, время пролетело быстро! Буду рекомендовать друзьям при посещении города. Успехов, ребята!

А Анастасия Благодарю за интересный рассказ, плодотворно проведанное время!

Ольга Экскурсия была очень интересная. Очень много фактов узнала про Нижний Новгород. А главное, все продумано по маршруту. Не успевали замёрзнуть и много чего посмотрели, тк перемещались на комфортной машине. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Е Евгения Были в Нижнем Новгороде 19 ноября. 3 часа пролетели как один миг. Очень интересная экскурсия, комфортный автомобиль, в котором тепло и нет ветра. Рекомендую