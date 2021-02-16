1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Нижний Новгород 🏙️ во всей красе

Вы увидите все знаковые достопримечательности 🏛️ Нижнего: старинный краснокирпичный Кремль с могучими башнями, купеческий район Започаинье с белокаменными палатами 17 века и Нижегородскую ярмарку в заречной части города. Раскроете историю 📖 Печерского монастыря, рассмотрите дом детства Максима Горького, сравните местные мосты и оцените здания в стиле советского конструктивизма.

Нижегородские секреты

Я увлекательно расскажу об истории 📖 и современности Нижнего Новгорода. Вы узнаете, почему он так называется, с каким городом его часто путают и сколько стоили купеческие особняки в 19 веке. А также: где находятся самый старый и молодой памятники города и кому они посвящены. В завершение получите в подарок авторскую открытку — маршрутный лист по достопримечательностям Нижнего Новгорода.

Организационные детали

Я возьму с собой термос с горячим чаем или ароматным безалкогольным глинтвейном. Они согреют в любую непогоду и создадут волшебную атмосферу отпуска в старинном городе.