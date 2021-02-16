1 отзыв оставили туристы

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Нижний Новгород — в самое сердце!

Увидеть главные места города и проследить эпохи его развития на автомобильной экскурсии

5
1 отзыв
Виктория
Виктория – Гид из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород 🏙️ — удивительной красоты древний город 🏙️, раскинувшийся на двух берегах Волги и Оки.

Вы посетите его самые живописные видовые точки, погуляете по Кремлю и оцените сохранившиеся купеческие особняки.

Я расскажу, как складывалась история 📖 Нижнего, какие знаменитые люди в нем жили и чем он известен сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!

Что вас ожидает

Нижний Новгород 🏙️ во всей красе
Вы увидите все знаковые достопримечательности 🏛️ Нижнего: старинный краснокирпичный Кремль с могучими башнями, купеческий район Започаинье с белокаменными палатами 17 века и Нижегородскую ярмарку в заречной части города. Раскроете историю 📖 Печерского монастыря, рассмотрите дом детства Максима Горького, сравните местные мосты и оцените здания в стиле советского конструктивизма.

Нижегородские секреты
Я увлекательно расскажу об истории 📖 и современности Нижнего Новгорода. Вы узнаете, почему он так называется, с каким городом его часто путают и сколько стоили купеческие особняки в 19 веке. А также: где находятся самый старый и молодой памятники города и кому они посвящены. В завершение получите в подарок авторскую открытку — маршрутный лист по достопримечательностям Нижнего Новгорода.

Организационные детали

Я возьму с собой термос с горячим чаем или ароматным безалкогольным глинтвейном. Они согреют в любую непогоду и создадут волшебную атмосферу отпуска в старинном городе.

Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!
Нижний Новгород — в самое сердце!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я профессиональный гид и преподаватель иностранных языков. Живу в Нижнем Новгороде почти 25 лет и не устаю удивляться его необычайной красоте и историческому многообразию. Я открытый и дружелюбный человек, с легкостью нахожу общий язык со всеми путешественниками: семьями, детьми, подростками, иностранцами, людьми разных культур и вероисповедания.
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1 отзыв оставили туристы

16 фев 2021
Отличная экскурсия!

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