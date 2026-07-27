Лучшее время для экскурсии по Нижнему Новгороду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город расцветает яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя могут быть прохладнее. В другие месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Изображение «Горького в Горьком»
Дом Рукавишниковых
Кружева памяти
Мурал, посвященный борьбе докторов с ковидом
Описание экскурсии
Нижний Новгород в лицах
Вы отыщете изображение «Горького в Горьком» и узнаете интересные факты о писателе: как он, имея два класса образования, стал самым высокооплачиваемым автором в Европе и почему не получил Нобелевскую премию по литературе. Встретится нам и стрит-арт, посвященный нижегородскому кинематографу. Ведь именно здесь в лихие 90-е снимались «Жмурки» Балабанова. Его главные герои предстанут перед вами в виде мультяшных персонажей Чипа и Дейла, притаившихся рядом с домом Рукавишниковых. Я расскажу, как бывшие крестьяне и ремесленники создавали в Нижнем Новгороде купеческие династии и где сегодня увидеть следы роскоши, окружавшей их в конце 19 века.
Прошлое и настоящее
Вместе мы погрузимся в неглянцевый, ускользающий Нижний. Словно обереги украшают старинные дома рисунки художников. Вы увидите «Кружева памяти» с цитатами Августина Блаженного и узнаете о судьбе местных деревянных домов: кто в них живет, почему их не сносят и кто за этим стоит. Не обойдем вниманием мы и новейшие образы! В квартале, где находилась старейшая нижегородская больница, я покажу огромный мурал, посвященный борьбе докторов с ковидом. А также поделюсь историей о первой в России женщине, ставшей врачом. Она была родом из Нижнего Новгорода. Так современное уличное искусство соседствует с многовековым прошлым города.
Организационные детали
Из-за недолговечности стрит-арта не все приведенные на фото рисунки могут быть включены в экскурсию. С течением времени одни граффити сменяют другие.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Ковалихинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3573 туристов
Я аккредитованный гид по Нижнему Новгороду, переводчик и преподаватель иностранных языков. В своей работе объединяю любовь к городу, огромный интерес к его истории, опыт работы с детьми и подростками, а читать дальшеуменьшить
также знание английского и испанского языков. Предлагаю вам свои авторские программы для детей, подростков и взрослых, чтобы вы могли узнать Нижний Новгород в комфортном формате. Со мной в команде работают надёжные и проверенные коллеги. Среди них только открытые, опытные и искренние люди, которые с лёгкостью находят общий язык с самыми разными путешественниками.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
1
2
–
1
–
Екатерина
Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Виктория - интересный рассказчик и собеседник, показала нам совсем другой Нижний) Теперь в своём городе тоже стали обращать внимание на графики, заметили много нового) Отдельное спасибо за участие в организационных моментах и помощь! Уже порекомендовали Викторию знакомым! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Добрый день! Отличная экскурсия, Виктория заинтересовала не только взрослых, но и нашего 10-летнего сына, который интересуется стрит-артом. Время пролетело незаметно, увидели Нижний Новгород совсем с другой стороны, сами бы никогда не нашли таких интересных мест. Будем рекомендовать Викторию своим знакомым, собирающимся посетить город. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Были 6 января на экскурсии Н. Новгород - столица граффити. Нам ооооочень понравилось. Были с ребёнком 9 лет. Отходили зимой 2.5 часа, даже не заметив. Дочке понравилось больше всего. Побывали читать дальшеуменьшить
в таких закоулках, что сами и не нашли бы. Анна очень увлеченный гид, общается с художниками, доносит их смыслы. Для нас, вообще, в диковинку, что в городе разрешено граффити, что оно является украшением и делает историю. Свободное современное искусство без рамок, но по городским правилам, украшает город, затрагивает проблемы и приносит радость.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсию выбирала моя 14 летняя дочь, так как неоднократно были на исторических экскурсиях и в Кремле, поэтому хотелось чего - то другого. Нижний Новгород для меня открылся "с изнанки", с читать дальшеуменьшить
этой стороны я его не знала совсем. Много интересной информации,"трендов" для молодежи. В целом все слаженно и гармонично: места, факты, легенды. Единственный нюанс, рекомендую автору экскурсии убрать фото тех мест и локаций, которые уже исчезли и городе и не доступны для просмотра. Рекомендую для расширения кругозора!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Иля
Огромная благодарность от всей нашей группы. Анна увлекла своими рассказами всех, а нас было 18 человек! Человек влюблён в своё дело🧡 такие места самостоятельно ни за что не найти! Именно такую экскурсию и такого человека мы и искали! Видимо сама Вселенная подарила нам это знакомство))) Прикладываю отзыв, размещённый в соцсетях.
P. S. Чувство юмора Анны особая фишечка, которая может вам достаться)))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Большое спасибо за экскурсию моему гиду Анне. Все четко, ясно, вовремя, время просто пролетело. Тема необычная, возможно, не очень популярная, но даже если уличное искусство вам неинтересно совсем, Анна сумела подать читать дальшеуменьшить
информацию так, что заинтересуется даже равнодушный. Кое что я знала, но было много незнакомых имён, да и просто фактов о художниках, домах и событиях. Данную экскурсию и конкретно этого экскурсовода очень рекомендую, будет интересно точно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Нижний Новгород - столица граффити»