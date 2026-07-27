Лучшее время для экскурсии по Нижнему Новгороду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город расцветает яркими красками. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя могут быть прохладнее. В другие месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее.

экскурсия поможет! Отыщите изображение "Горького в Горьком" и узнайте интересные факты о писателе. Встретите стрит-арт, посвященный нижегородскому кинематографу. Погрузитесь в неглянцевый Нижний, увидите "Кружева памяти" и узнаете о судьбе местных деревянных домов. В квартале старейшей больницы увидите мурал, посвященный борьбе докторов с ковидом, и узнаете о первой женщине-враче из Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Нижний Новгород в лицах

Вы отыщете изображение «Горького в Горьком» и узнаете интересные факты о писателе: как он, имея два класса образования, стал самым высокооплачиваемым автором в Европе и почему не получил Нобелевскую премию по литературе. Встретится нам и стрит-арт, посвященный нижегородскому кинематографу. Ведь именно здесь в лихие 90-е снимались «Жмурки» Балабанова. Его главные герои предстанут перед вами в виде мультяшных персонажей Чипа и Дейла, притаившихся рядом с домом Рукавишниковых. Я расскажу, как бывшие крестьяне и ремесленники создавали в Нижнем Новгороде купеческие династии и где сегодня увидеть следы роскоши, окружавшей их в конце 19 века.

Прошлое и настоящее

Вместе мы погрузимся в неглянцевый, ускользающий Нижний. Словно обереги украшают старинные дома рисунки художников. Вы увидите «Кружева памяти» с цитатами Августина Блаженного и узнаете о судьбе местных деревянных домов: кто в них живет, почему их не сносят и кто за этим стоит. Не обойдем вниманием мы и новейшие образы! В квартале, где находилась старейшая нижегородская больница, я покажу огромный мурал, посвященный борьбе докторов с ковидом. А также поделюсь историей о первой в России женщине, ставшей врачом. Она была родом из Нижнего Новгорода. Так современное уличное искусство соседствует с многовековым прошлым города.

Организационные детали