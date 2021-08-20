Нижний Новгород — столица граффити

Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе

5
1 отзыв
Каждый год в Нижнем Новгороде проводится фестиваль уличного искусства, притягивающий художников со всей страны.

В наследие город получает несколько десятков граффити: они украшают старинные деревянные дома и заводские стены, школы и больницы, библиотеки и опоры мостов.

Найти их порой непросто, но мы справимся!
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити
Нижний Новгород — столица граффити

Что вас ожидает

Нижний Новгород в лицах

Вы отыщете изображение «Горького в Горьком» и узнаете интересные факты о писателе: как он, имея два класса образования, стал самым высокооплачиваемым автором в Европе и почему не получил Нобелевскую премию по литературе. Встретится нам и стрит-арт, посвященный нижегородскому кинематографу. Ведь именно здесь в лихие 90-е снимались «Жмурки» Балабанова. Его главные герои предстанут перед вами в виде мультяшных персонажей Чипа и Дейла, притаившихся рядом с домом Рукавишниковых. Я расскажу, как бывшие крестьяне и ремесленники создавали в Нижнем Новгороде купеческие династии и где сегодня увидеть следы роскоши, окружавшей их в конце 19 века.

Прошлое и настоящее

Вместе мы погрузимся в неглянцевый, ускользающий Нижний. Словно обереги украшают старинные дома рисунки художников. Вы увидите «Кружева памяти» с цитатами Августина Блаженного и узнаете о судьбе местных деревянных домов: кто в них живет, почему их не сносят и кто за этим стоит. Не обойдем вниманием мы и новейшие образы! В квартале, где находилась старейшая нижегородская больница, я покажу огромный мурал, посвященный борьбе докторов с ковидом. А также поделюсь историей о первой в России женщине, ставшей врачом. Она была родом из Нижнего Новгорода. Так современное уличное искусство соседствует с многовековым прошлым города.

Организационные детали

  • Из-за недолговечности стрит-арта не все приведенные на фото рисунки могут быть включены в экскурсию. С течением времени одни граффити сменяют другие.
  • Мы можем провести экскурсию в авто-пешеходном формате (на вашем, моем или арендованном транспорте). Это позволит посмотреть удаленные объекты. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Минина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Приветствую, друзья! Меня зовут Виктория, я профессиональный гид и преподаватель иностранных языков. Живу в Нижнем Новгороде почти 25 лет и не устаю удивляться его необычайной красоте и историческому многообразию. Я открытый и дружелюбный человек, с легкостью нахожу общий язык со всеми путешественниками: семьями, детьми, подростками, иностранцами, людьми разных культур и вероисповедания.
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1 реальный отзыв

Е
20 авг 2021
Экскурсия с Викторией прошла просто отлично - интересные объекты, спонтанные добавления (шли по улице, увидели новую интересную площадку, зашли пообщаться), легкая адаптация Виктории под наши пожелания и вопросы - готовность рассказать даже то, что не входит в программу экскурсии. Очень рекомендую

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