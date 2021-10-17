Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»

Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии

4.9
17 отзывов
Расположенный на слиянии Волги и Оки, Нижний Новгород заслуженно снискал славу одного из самых красивых городов страны.

Вы услышите его мифы и легенды, посетите старинные храмы, проникнетесь купеческим и дворянским духом на колоритных улицах.

Проедете по набережным, побываете в районе ярмарки и насладитесь захватывающими дух панорамами со смотровых площадок.
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»

Что вас ожидает

Ярмарка, купцы и Рождественская улица

В Крутом переулке мы покажем белокаменные жилые палаты и храм XVII века. На площади Народного единства расскажем, как наш город стал центром сплочения и единения всей страны. На улице Рождественская вспомним о купцах-мукомолах и о знаменитой «соляной афере». А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы.

Нижний Новгород изнутри

Вы посетите площадь Минина и Пожарского, оцените старейший деревянный дом в городе и увидите остатки древнего вала. Побываете в литературном квартале и на бывшей окраине города, где спрятался похожий на призрачный замок старинный тюремный острог. На улице Варварская отыщете перекресток трех муз, богадельню и дом трудолюбия. А На Большой Печерской услышите историю любви декабриста Анненкова и француженки Полины Гебль.

Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы

Мы оценим живописные Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, Печерский Вознесенский мужской монастырь у подножия горы, знаменитую Чкаловскую лестницу и студенческий квартал. Рассмотрим купеческие дома, роскошные особняки и собор Пресвятой Богородицы. Прокатимся по метромосту, полюбуемся заволжскими далями и поговорим о том, как из маленькой приграничной крепости Нижний Новгород превратился в современный разнообразный город.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Можно провести экскурсию на вашем транспорте, в этом случае цена уменьшится на 700 рублей
  • Доплата за транспорт для 1-4 человек — включена в стоимость, для 5-18 человек — 3600 рублей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведете время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите все самое лучшее.
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17 реальных отзывов от туристов

Е
17 окт 2021
В восторге от экскурсии. Узнали много нового. Надежда отлично рассказывает, увлекательно. Прокатила нас по отличным местам, рассказала много фактов, легенд, историй. Заинтересовала Нижним Новгородом!
И
16 окт 2021
Надежда - замечательный экскурсовод, желающий предоставить максимально возможную информацию и показать великую архитектуру города.
Ю
12 окт 2021
Все понравилось конечно! Несколько дней пытались найти гида и водителя в одном лице, чтобы не тесниться в автомобиле, наконец нам это удалось. Надежда забрала нас из отеля и изменила маршрут под нас. Очень удобно! Подача информации чёткая, внятная, гид не мямлит, не имеет проблем с дикцией, находится с нами на одной волне, поскольку близок по возрасту. Информации конечно много, все сразу не усвоишь, но Надежда показала нам не только "обязательную" программу, но и близкие её душе уголки, а это дорогого стоит. Поэтому и экскурсия наша длилась почти на час больше запланированного времени. Теперь мы хоть немножко ориентируемся в Нижнем, знаем, что хотим увидеть ещё раз и в каком направлении двигаться. Это как раз то, что нам нужно было - знакомство с городом. Спасибо большое, Надежда!
Л
11 окт 2021
Экскурсия была просто замечательная! Татьяна знает и любит свой город, рассказы были интересные, очень познавательные. Спасибо огромное за то удовольствие, которое мы получили во время прогулки по вашему замечательном городу.
Н
9 окт 2021
Все понравилось.
И
8 окт 2021
Надежда очень интересно преподносила информацию. Рассказывала индивидуально для детей и взрослых. Всё очень понятно и доступно.
С
8 окт 2021
Хотелось бы выразить признательность экскурсоводу Надежде, за потрясающий вечер в Нижнем Новгороде. Очень эрудированная, внимательна к просьбам, а самое главное увлеченный и влюблённый в город человек. За один вечер изучили историю государства Российского. Увидели город глазами человека, который его любит. И самое главное влюбились в него. Спасибо огромное за индивидуальный подход к каждому туристу. И особое спасибо за Новогоднюю сказку среди осени на фабрике Ариэль!
Т
6 окт 2021
Большое спасибо, экскурсоводу Надежде!
Замечательная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Отлично продуманные маршруты передвижения по городу на машине. Спасибо!
И
20 сен 2021
Экскурсовод отлично владеет историческими фактами и с легкостью ответит Вам на любой интересующий Вас вопрос про историческую составляющую города. Маршрут был интересен. Большая часть экскурсии проходила из автомобиля, с небольшими остановками. К концу экскурсии была пешая прогулка по территории кремля, где гид нас ориентировала и повествовала нам о истории местности.
И
20 сен 2021
Гид Татьяна, рассказала и показала много интересного и ранее неизвестного для нас. Все хорошо, нам очень понравилось. добросовестный и знающий человек. Спасибо. Мы остались довольны.
М
17 сен 2021
Все понравилось, спасибо!
Т
16 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, рекомендуем. Надежда рассказала нам об истории и многих достопримечательностях города, до которых мы бы сами не добрались. В Нижнем, действительно, есть, что посмотреть.
л
8 сен 2021
Отличный гид, интересный рассказчик и знающий специалист, внимательный человек. Время экскурсии пролетело незаметно. Остались самые приятные впечатления от города, благодаря увлекательному рассказу.
Наталья
2 сен 2021
С чувством глубокой благодарности вспоминаем организованную Надеждой и ее командой в лице гида Татьяны, водителя Александра, автомобильно-пешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду. Они все настоящие профессионалы своего дела, а также очень приятные в общении люди. Учли все наши пожелания, за короткое время (в течение суток) познакомили с основными достопримечательностями и историей города. Хочется особо отметить четкую организацию экскурсий, продуманные маршруты передвижения, глубокие историко-культурные знания гида, которые излагались в непринуждённой манере.
Спасибо им большое!
елена
2 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Не навящево и все по делу. Экскурсовод подстраивается под слушателей. Действительно-это индивидуальный подход. ))
Ещё 2 отзыва

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