Что вас ожидает

Ярмарка, купцы и Рождественская улица

В Крутом переулке мы покажем белокаменные жилые палаты и храм XVII века. На площади Народного единства расскажем, как наш город стал центром сплочения и единения всей страны. На улице Рождественская вспомним о купцах-мукомолах и о знаменитой «соляной афере». А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы.

Нижний Новгород изнутри

Вы посетите площадь Минина и Пожарского, оцените старейший деревянный дом в городе и увидите остатки древнего вала. Побываете в литературном квартале и на бывшей окраине города, где спрятался похожий на призрачный замок старинный тюремный острог. На улице Варварская отыщете перекресток трех муз, богадельню и дом трудолюбия. А На Большой Печерской услышите историю любви декабриста Анненкова и француженки Полины Гебль.

Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы

Мы оценим живописные Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, Печерский Вознесенский мужской монастырь у подножия горы, знаменитую Чкаловскую лестницу и студенческий квартал. Рассмотрим купеческие дома, роскошные особняки и собор Пресвятой Богородицы. Прокатимся по метромосту, полюбуемся заволжскими далями и поговорим о том, как из маленькой приграничной крепости Нижний Новгород превратился в современный разнообразный город.

Организационные детали