Летние месяцы с июня по август идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его архитектурой и историческими местами в полной мере. Прогулки по набережным и осмотр достопримечательностей станут особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, город также прекрасен. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать его культурное наследие и насладиться атмосферой старинных улиц.

Нижний Новгород, где величественно сливаются Волга и Ока, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим улицам и площадям.Вас ждет погружение в удивительный мир мифов и легенд, возможность увидеть архитектурные шедевры

и узнать истории старинных купеческих родов. Откройте для себя красоту набережных, почувствуйте дух прошлых веков в исторических районах и насладитесь великолепными видами с высоты смотровых площадок. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить душу Нижнего Новгорода, его традиции и современность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ярмарка, купцы и Рождественская улица

В Крутом переулке мы покажем белокаменные жилые палаты и храм XVII века. На площади Народного единства расскажем, как наш город стал центром сплочения и единения всей страны. На улице Рождественская вспомним о купцах-мукомолах и о знаменитой «соляной афере». А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы.

Нижний Новгород изнутри

Вы посетите площадь Минина и Пожарского, оцените старейший деревянный дом в городе и увидите остатки древнего вала. Побываете в литературном квартале и на бывшей окраине города, где спрятался похожий на призрачный замок старинный тюремный острог. На улице Варварская отыщете перекресток трех муз, богадельню и дом трудолюбия. А На Большой Печерской услышите историю любви декабриста Анненкова и француженки Полины Гебль.

Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы

Мы оценим живописные Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, Печерский Вознесенский мужской монастырь у подножия горы, знаменитую Чкаловскую лестницу и студенческий квартал. Рассмотрим купеческие дома, роскошные особняки и собор Пресвятой Богородицы. Прокатимся по метромосту, полюбуемся заволжскими далями и поговорим о том, как из маленькой приграничной крепости Нижний Новгород превратился в современный разнообразный город.

Организационные детали