Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
Нижний Новгород, где величественно сливаются Волга и Ока, приглашает вас в увлекательное путешествие по своим улицам и площадям.
Вас ждет погружение в удивительный мир мифов и легенд, возможность увидеть архитектурные шедевры читать дальшеуменьшить
и узнать истории старинных купеческих родов.
Откройте для себя красоту набережных, почувствуйте дух прошлых веков в исторических районах и насладитесь великолепными видами с высоты смотровых площадок. Эта экскурсия - идеальный способ ощутить душу Нижнего Новгорода, его традиции и современность
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его архитектурой и историческими местами в полной мере. Прогулки по набережным и осмотр достопримечательностей станут особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, город также прекрасен. В это время меньше туристов, что позволяет более спокойно исследовать его культурное наследие и насладиться атмосферой старинных улиц.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крутой переулок
Площадь Народного единства
Улица Рождественская
Нижегородская ярмарка
Кафедральный собор Александра Невского
Пакгаузы
Площадь Минина и Пожарского
Литературный квартал
Улица Варварская
Большая Печерская улица
Чкаловская лестница
Нижне-Волжская набережная
Верхне-Волжская набережная
Печерский Вознесенский мужской монастырь
Собор Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Ярмарка, купцы и Рождественская улица
В Крутом переулке мы покажем белокаменные жилые палаты и храм XVII века. На площади Народного единства расскажем, как наш город стал центром сплочения и единения всей страны. На улице Рождественская вспомним о купцах-мукомолах и о знаменитой «соляной афере». А в районе Нижегородской ярмарки объясним суть поговорки «К Макарию съездить, два дела сделать: поторговать и попировать», посетим кафедральный собор Александра Невского и рассмотрим удивительные железные строения Пакгаузы.
Нижний Новгород изнутри
Вы посетите площадь Минина и Пожарского, оцените старейший деревянный дом в городе и увидите остатки древнего вала. Побываете в литературном квартале и на бывшей окраине города, где спрятался похожий на призрачный замок старинный тюремный острог. На улице Варварская отыщете перекресток трех муз, богадельню и дом трудолюбия. А На Большой Печерской услышите историю любви декабриста Анненкова и француженки Полины Гебль.
Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы
Мы оценим живописные Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, Печерский Вознесенский мужской монастырь у подножия горы, знаменитую Чкаловскую лестницу и студенческий квартал. Рассмотрим купеческие дома, роскошные особняки и собор Пресвятой Богородицы. Прокатимся по метромосту, полюбуемся заволжскими далями и поговорим о том, как из маленькой приграничной крепости Нижний Новгород превратился в современный разнообразный город.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Можно провести экскурсию на вашем транспорте, в этом случае цена уменьшится на 350 рублей
Доплата за транспорт для 1-4 человек — включена в стоимость, для 5-18 человек обсуждается индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3613 туристов
Мы покажем вам Нижний Новгород глазами влюблённых в его коренных жителей. Стержень и основа нашей работы — любовь к родному городу, которой хочется делиться.
С нами вы станете участниками живой истории и прикоснётесь к культурному наследию. Мы создаём экскурсии как художественное путешествие во времени, где факты оживают в ярких образах, легендах, деталях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 296 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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2
2
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1
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О
Ольга
Дата посещения: 1 июл 2026
Экскурсию проводила гид Любовь Алюкова. Всё очень понравилось. Большое знание истории. Много информации, но она не утомляет. Вовремя забрала с места начала экскурсии и после доставила на адрес, где мы заказали гостиницу. Будем всем рекомендовать этого гида.
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Н
Настя
Огромное спасибо Надежде за увлекательное, дружелюбное и комфортное знакомство с новым для нас городом - Нижним Новгородом:) Надежда виртуозно справилась со всеми препятствиями, которые нам сам город и «подбросил», поэтому ни перекрытия дорог, ни недоступность некоторых достопримечательностей не омрачили наше путешествие
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М
Марина
И нашу экскурсию провела Любовь. Непростые были погодные условия. Спокойное и уверенное вождение автомобиля порадовало. Отличный маршрут. Иначе нереально составить представление о таком большом городе. Масса деталей бытовых, исторических сравнений, читать дальшеуменьшить
городских легенд и мнений. Фотографии всегда вовремя дополняли рассказ. Особенно об утраченном. Строгановский храм, правда, надо показывать экскурсантам без вопросов! 18 век, красивый, изящный, намоленный. Спасибо и за хорошую речь! Отличные точки для фото нам, кроме всего, предложили!
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Татьяна
Благодарим Любовь за прекрасную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду. Побывали на Стрелке,восхитились храмом Александра Невского,Строгановской церковью,Нижегородской ярморкой. Прошлись по старым улочкам Нижнего,обозревали город со всех видовых площадок. Незабываемые впечатления от города! Особенно приятно было общение с таким гидом: прфессионалом и милым человеком. Спасибо.
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Оксана
Были на экскурсии 21.07.2026г. Это была первая экскурсия в этой поездке и знакомство с городом. Прекрасно организованное мероприятие, замечательный гид Любовь, прекрасный город. Огромная благодарность за интересный рассказ, который помог нам в дальнейшем более подробно изучить город и получить массу приятных впечатлений.
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О
Олег
Большое спасибо Любови. Интересная экскурсия. Много информации. Отличный гид.
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