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Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Коломна и Рязань
Сбор группы в Москве на ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Время сбора:
- 07:15 на даты заездов 28.04.2024, 10.05.2024;
- 07:45 на остальные даты заездов.
Отправление в Коломну:
- 07:30 – на даты заездов 28.04.2024, 10.05.2024;
- 08:00 – на остальные даты заездов.
Путевая информация.
Посещение Коломенского кремля.
Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.
В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.
На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.
Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.), Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).
Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Рязань.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.
Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.
На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (Во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского Кремля.
Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно, без гида-сопровождающего).
С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв. До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля.
Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.
Территорию Соборного парка с Кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.
В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Гусь-Хрустальный и Муром
07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Отправление в г. Гусь-Хрустальный.
Экскурсия по Гусь-Хрустальному – город мастеров, где живут и работают стеклодувы.
Экскурсия в Георгиевский собор, построенный в 1892-1903 гг. по проекту известного архитектора Л. Н. Бенуа. Изнутри собор расписан выдающимся художником В. М. Васнецовым и украшен богатой мозаикой В. А. Фролова.
В данный момент в здании храма размещается Музей Хрусталя им. Мальцовых, где представлена вся история российского стеклоделия в уникальных хрустальных и стеклянных шедеврах.
Посещение рынка хрусталя.
Отправление в г. Муром.
Обедв кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по г. Мурому.
Посещение достопримечательностей:
- Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
- Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
- Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
- В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу – одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
- Историко-художественный музей, который называют «малым Эрмитажем». В галерее музея экспонируются картины К. П. Брюллова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина или Выставочный центр, экспозиция “Муром- град. Сокровища древнего Мурома”, представляет историю «идеального» града-Мурома, наполненную сказаниями, легендами.
Отъезд в г. Нижний Новгород.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Нижний Новгород и Гороховец
08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Обзорная экскурсия по городу Нижний Новгород с посещением Нижегородского кремля.
Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки.
Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская.
Побываете на смотровых площадках, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки и каждый может насладиться прекрасными видами на заречные просторы.
Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века.
Побываете у памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестнице, где Вам еще раз откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.
Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц. Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного многоугольника, по углам которого располагаются башни.
В настоящее время сохранилось 12 башен. Длина кремлевской стены составляет 2045 м. Важнейшая архитектурная достопримечательность западного участка кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.
Переезд в г. Гороховец.
Обедв кафе города.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Гороховцу.
Осмотр города начнется с самого верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Никольской. В голубом небе золотятся пять глав Троицкого собора.
С горы открывается великолепная панорама города и реки. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.
В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
Посещение дома купца Сапожникова – уникальный памятник древнерусского каменного жилого зодчества XVII века, экспонаты которого повествуют об укладе купеческой жизни. Здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеть.
Почувствовать тепло русского гостеприимства поможет неповторимая коллекция русских самоваров.
Отъезд в г. Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Сезон/питание
|Только завтраки
|Без ужинов: завтраки + обеды
|Полное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
|Май – сентябрь
|16 750
|17 950
|18 750
|28.04-01.05.2024, 09-12.05.2024
|19 390
|20 590
|21 390
Доплата за одноместный номер – 4 190 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.
Размещение в отелях «Форум» 4*, г. Рязань и «Ибис» 3*, г. Нижний Новгород.
Внимание! На заезды 28-30.04.2024, 10-12.05.2024 размещение в г. Нижний Новгород в отеле «Волна» 4*.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Форум» 4*, г. Рязань
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Гостиница «Ибис» 3*, г. Нижний Новгород
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Для проведения деловых мероприятий различного формата предусмотрены 6 просторных конференц-залов, оснащенных мультимедийной аппаратурой.
Рядом можно посетить набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Гостиница «Волна» 4*, г. Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер – 4 190 руб.
- Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Особенности рассадки в автобусе
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.