1 день

Отправление из Москвы. Коломна и Рязань

Сбор группы в Москве на ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Время сбора:

07:15 на даты заездов 28.04.2024, 10.05.2024;

07:45 на остальные даты заездов.

Отправление в Коломну:

07:30 – на даты заездов 28.04.2024, 10.05.2024;

08:00 – на остальные даты заездов.

Путевая информация.

Посещение Коломенского кремля.



Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.

Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.), Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Рязань.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.