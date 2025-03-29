Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
Новый год в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
29 дек в 10:00
от 27 000 ₽ за человека
-
15%
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от 20 300 ₽
24 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина29 марта 2025Организовано прекрасно. Менеджеры всегда на связи, отвечали на вопросы, всё быстро и легко.
- ВВзираева14 января 2025Мне понравилось, как организатор "вел" нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после всей программы всех желающих - отвезли на вокзал. Служба заботы замечательная.
- ЕЕвгения11 января 2025Всё было замечательно!
- ЯЯна11 января 2025Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.
- ЕЕкатерина9 января 2025Мы остались довольны поездкой. Только в номере было холодно.
- УУсова7 января 2025Отличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в течении трех дней. Очень хотелось бы, чтобы подольше погулять по Арзамасу, такой милый городок, хотелось бы подольше побыть в нем
- ВВафина23 октября 2024Очень много информации, спасибо организаторам.
- ЕЕлена4 мая 2024Мы любим путешествовать, поэтому нравится все в целом. Но раз уж вы спросили, то примите обратную связь. Устройство в гостинице
- ООльга24 апреля 2024Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Город мастеров»
Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в апреле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Город мастеров" можно забронировать 3 тура от 20 300 до 27 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Город мастеров», 9 ⭐ отзывов, цены от 20300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь