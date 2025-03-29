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не понравилось очень. Мы приехали рано утром, экскурсия началась только в обед, после чего надо было отстоять очередь на ресепшене, хотя до обеда было очень много времени и по крайней мере документы принять и выдать ключи (но не заходить в номер) можно было. Устали очень сильно. Во второй день экскурсовод опоздала на 40 минут. Ну а в третий день после экскурсии мы тоже искали чем заняться до поезда. Было бы хорошо получать предложения куда сходить и что ещё самостоятельно мы можем посмотреть в свободное время. Завтраки были очень хорошие хотя бы.