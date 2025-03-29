Город мастеров – туры в Нижнем Новгороде

Найдено 3 тура в категории «Город мастеров» в Нижнем Новгороде, цены от 20 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Нижегородские традиции. Весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
Новый год в Нижнем Новгороде
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Новый год в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
29 дек в 10:00
от 27 000 ₽ за человека
По Нижегородскому краю. Осень и зима
На автобусе
3 дня
-
15%
3 отзыва
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 окт в 10:00
3 окт в 10:00
от 20 300 ₽24 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2025
    Нижегородские традиции. Весна
    Организовано прекрасно. Менеджеры всегда на связи, отвечали на вопросы, всё быстро и легко.
  • В
    Взираева
    14 января 2025
    Новый год в Нижнем Новгороде
    Мне понравилось, как организатор "вел" нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после всей программы всех желающих - отвезли на вокзал. Служба заботы замечательная.
    Мне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после
  • Е
    Евгения
    11 января 2025
    Новый год в Нижнем Новгороде
    Всё было замечательно!
  • Я
    Яна
    11 января 2025
    Новый год в Нижнем Новгороде
    Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.
    Все четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туруВсе четко по программе и своевременное оповещение по туру
  • Е
    Екатерина
    9 января 2025
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Мы остались довольны поездкой. Только в номере было холодно.
  • У
    Усова
    7 января 2025
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Отличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в течении трех дней. Очень хотелось бы, чтобы подольше погулять по Арзамасу, такой милый городок, хотелось бы подольше побыть в нем
    Отличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в теченииОтличная организация. Я приехала одна и мне вызвали такси, довезли до гостиницы. Прекрасные экскурсоводы в течении
  • В
    Вафина
    23 октября 2024
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Очень много информации, спасибо организаторам.
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Нижегородские традиции. Весна
    Мы любим путешествовать, поэтому нравится все в целом. Но раз уж вы спросили, то примите обратную связь. Устройство в гостинице
    читать дальше

    не понравилось очень. Мы приехали рано утром, экскурсия началась только в обед, после чего надо было отстоять очередь на ресепшене, хотя до обеда было очень много времени и по крайней мере документы принять и выдать ключи (но не заходить в номер) можно было. Устали очень сильно. Во второй день экскурсовод опоздала на 40 минут. Ну а в третий день после экскурсии мы тоже искали чем заняться до поезда. Было бы хорошо получать предложения куда сходить и что ещё самостоятельно мы можем посмотреть в свободное время. Завтраки были очень хорошие хотя бы.

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Нижегородские традиции. Весна
    Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит равнодушным никого. Прекрасный тур, профессиональные гиды, прекрасная организация.
    Хотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставитХотелось бы выразить благодарность, за путешествие по Нижегородской земле. Древняя и богатая история края не оставит

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Город мастеров»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Нижегородские традиции. Весна
  2. Новый год в Нижнем Новгороде
  3. По Нижегородскому краю. Осень и зима
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в апреле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Город мастеров" можно забронировать 3 тура от 20 300 до 27 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «Город мастеров», 9 ⭐ отзывов, цены от 20300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь