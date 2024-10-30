Устали от монотонных будней и хотите отвлечься? Тогда наш сплав по живописной Оке — то, что вам нужно! В неспешном темпе мы пройдём по воде около 8 км от Стригина
Описание экскурсии
Мы начнём путешествие в Стригине и отправимся вниз по течению до микрорайона Юг. Вода вокруг вас будет покрыта кувшинками и стрелолистом — их цветки добавят ярких красок в эту идиллическую картину.
По пути насладимся великолепными пейзажами и густыми лесами, сделаем остановку на необитаемом острове и исследуем его дикие просторы. Если захотите, проведём для вас здесь медитацию.
Организационные детали
- В стоимость всё включено, в том числе спасательные жилеты и чехлы для телефонов
- Перед стартом мы проведём для вас подробный инструктаж
- На протяжении всего маршрута вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
- Физическая подготовка не важна, но эту программу мы рекомендуем участникам старше 18 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже у Стригинского залива
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Мы — команда профессионалов, увлечённых активным отдыхом на воде. С 2021 года организуем сап-прогулки, обеспечивая безопасность и незабываемые впечатления для каждого участника. Наши гиды — специалисты со знаниями о водныхЗадать вопрос
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