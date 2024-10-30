Устали от монотонных будней и хотите отвлечься? Тогда наш сплав по живописной Оке — то, что вам нужно! В неспешном темпе мы пройдём по воде около 8 км от Стригина

до микрорайона Юг. Река здесь широка и необъятна, её воды мерцают в лучах солнца, а лёгкий ветерок доносит ароматы деревьев и свежей травы. Эта прогулка — настоящий праздник для души, дающий ощущение покоя и гармонии с природой.

Описание экскурсии

Мы начнём путешествие в Стригине и отправимся вниз по течению до микрорайона Юг. Вода вокруг вас будет покрыта кувшинками и стрелолистом — их цветки добавят ярких красок в эту идиллическую картину.

По пути насладимся великолепными пейзажами и густыми лесами, сделаем остановку на необитаемом острове и исследуем его дикие просторы. Если захотите, проведём для вас здесь медитацию.

Организационные детали