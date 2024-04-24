М Мария Беговая обзорная экскурсия по Нижнему читать дальше между достопримечательностями в комфортном темпе, не успеваешь устать, да еше и чувствуешь себя молодцом 😉 Я очень довольна, всем, у кого нет противопоказаний, советую поучаствовать! Очень интересный формат экскурсии, еще в такой не участвовала. Мне очень понравилось! Мария прекрасно подает материал, увлекательно и доступно. Перебежки

А Александра Беговая обзорная экскурсия по Нижнему Увлекательно и познавательно. Необычный формат. Любителям пробежек точно понравится. Захватили красивые места, услышали интересные факты, истории и мифы.

К Ксения Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах Самый интересный закат в моей жизни, никогда ещё так его не встречала)) инструктор - настоящий знаток своего дела и прекрасная компания на время прогулки. Очень рекомендую!

Н Натали Мастер-класс по управлению парусной яхтой Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!

А Анна Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах Это было незабываемое маленькое путешествие в новое. Несмотря на легкий моросящий дождь получили положительный эмоциональный заряд. Юлия - профессионал своего дела. Обязательно рекомендуем.

Ю Юлия Мастер-класс по управлению парусной яхтой читать дальше от жары. Успели пройтись вдоль берега, посмотрели красивые виды и искупались в Волге. Антон был вежлив, заботлив, рассказал и показал, как управлять яхтой. Компания была разновозрастная: и бабушка, и внучка остались очень довольны:))) Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением

Н Наталья Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах Одно из лучших воспоминаний от трехдневной поездки в НН! Спасибо Дмитрию и его команде!

Л Людмила Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!

А Антон Беговая обзорная экскурсия по Нижнему читать дальше это вдвойне круто! Маршрут подобран очень здорово. Пробежка проходит в легком темпе, с остановками, во время которых Мария рассказывает интересные факты об истории города, его достопримечательностях, исторических фактах. Во время пробежки была лёгкая, доброжелательная атмосфера. Хотелось пробежать ещё пару раз по столько же. От пробежки остались очень приятные впечатления! Спасибо большое! Идея беговых экскурсий сама по себе замечательная, а когда экскурсию проводит такая увлечённая, интересная и позитивная девушка, как Мария -