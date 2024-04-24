Активный отдых в Нижнем Новгороде

Найдено 5 экскурсий в категории «Активный отдых» в Нижнем Новгороде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000 за человека
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000 за человека
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 апреля 2024
    Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
    Очень интересный формат экскурсии, еще в такой не участвовала. Мне очень понравилось! Мария прекрасно подает материал, увлекательно и доступно. Перебежки
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    между достопримечательностями в комфортном темпе, не успеваешь устать, да еше и чувствуешь себя молодцом 😉 Я очень довольна, всем, у кого нет противопоказаний, советую поучаствовать!

  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
    Увлекательно и познавательно. Необычный формат. Любителям пробежек точно понравится. Захватили красивые места, услышали интересные факты, истории и мифы.
  • К
    Ксения
    25 августа 2023
    Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
    Самый интересный закат в моей жизни, никогда ещё так его не встречала)) инструктор - настоящий знаток своего дела и прекрасная компания на время прогулки. Очень рекомендую!
    Самый интересный закат в моей жизни, никогда ещё так его не встречала)) инструктор - настоящий знатокСамый интересный закат в моей жизни, никогда ещё так его не встречала)) инструктор - настоящий знаток
  • Н
    Натали
    24 августа 2023
    Мастер-класс по управлению парусной яхтой
    Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!
    Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В
  • А
    Анна
    23 августа 2023
    Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
    Это было незабываемое маленькое путешествие в новое. Несмотря на легкий моросящий дождь получили положительный эмоциональный заряд. Юлия - профессионал своего дела. Обязательно рекомендуем.
    Это было незабываемое маленькое путешествие в новое. Несмотря на легкий моросящий дождь получили положительный эмоциональный заряд
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2023
    Мастер-класс по управлению парусной яхтой
    Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением
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    от жары. Успели пройтись вдоль берега, посмотрели красивые виды и искупались в Волге. Антон был вежлив, заботлив, рассказал и показал, как управлять яхтой. Компания была разновозрастная: и бабушка, и внучка остались очень довольны:)))

  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
    Одно из лучших воспоминаний от трехдневной поездки в НН! Спасибо Дмитрию и его команде!
  • Л
    Людмила
    11 августа 2023
    Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
    Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!
  • А
    Антон
    27 мая 2023
    Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
    Идея беговых экскурсий сама по себе замечательная, а когда экскурсию проводит такая увлечённая, интересная и позитивная девушка, как Мария -
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    это вдвойне круто! Маршрут подобран очень здорово. Пробежка проходит в легком темпе, с остановками, во время которых Мария рассказывает интересные факты об истории города, его достопримечательностях, исторических фактах. Во время пробежки была лёгкая, доброжелательная атмосфера. Хотелось пробежать ещё пару раз по столько же. От пробежки остались очень приятные впечатления! Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    13 июня 2022
    Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
    Очень интересный формат, неплохой маршрут. Это для любителей совместить велосипедную прогулку и экскурсией. Нам понравился этот формат

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Активный отдых»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мастер-класс по управлению парусной яхтой
  2. Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
  3. Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
  4. Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
  5. Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Активный отдых" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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