1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 апреля 2024Очень интересный формат экскурсии, еще в такой не участвовала. Мне очень понравилось! Мария прекрасно подает материал, увлекательно и доступно. Перебежки
- ААлександра23 апреля 2024Увлекательно и познавательно. Необычный формат. Любителям пробежек точно понравится. Захватили красивые места, услышали интересные факты, истории и мифы.
- ККсения25 августа 2023Самый интересный закат в моей жизни, никогда ещё так его не встречала)) инструктор - настоящий знаток своего дела и прекрасная компания на время прогулки. Очень рекомендую!
- ННатали24 августа 2023Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!
- ААнна23 августа 2023Это было незабываемое маленькое путешествие в новое. Несмотря на легкий моросящий дождь получили положительный эмоциональный заряд. Юлия - профессионал своего дела. Обязательно рекомендуем.
- ЮЮлия23 августа 2023Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением
- ННаталья18 августа 2023Одно из лучших воспоминаний от трехдневной поездки в НН! Спасибо Дмитрию и его команде!
- ЛЛюдмила11 августа 2023Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!
- ААнтон27 мая 2023Идея беговых экскурсий сама по себе замечательная, а когда экскурсию проводит такая увлечённая, интересная и позитивная девушка, как Мария -
- ООльга13 июня 2022Очень интересный формат, неплохой маршрут. Это для любителей совместить велосипедную прогулку и экскурсией. Нам понравился этот формат
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Активный отдых»
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