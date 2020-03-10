Что вас ожидает

Загадочный остров Мочальный

Вы увидите заброшенные корабли и раскопки, где по сей день находят монеты середины 19 века. Погуляете по луговым и лесным тропам, песчаным пляжам и заброшенным садам, отыщете затон Карла Маркса и дамбу Венского. Кроме того, поклонитесь жертвам красного террора и сделаете панорамные фотографии Старого Нижнего Новгорода.

История, легенды и созерцание прекрасного

Я расскажу о беглых каторжниках, горьковском «Титанике», наследии нижегородской ярмарки, «Красной Голгофе», советском прошлом острова и его перспективах. А также сделаю все, чтобы вы действительно насладились путешествием: отдохнули, послушали плеск волн и встретили закат.

Кому подойдет экскурсия

Выносливым и любознательным путешественникам, любящим природу и неизведанные места.