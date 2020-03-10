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  3. Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный

Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса

Denis
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Denis – ваш гид
Вас ждут 5 часов романтики и чистого воздуха, 11 км пешком по лесным и луговым тропам, песчаные пляжи и плеск Волги.

А еще увлекательные рассказы о богатом историческом прошлом острова: беглых каторжниках, «Красной Голгофе» и затоне Карла Маркса.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный

Что вас ожидает

Загадочный остров Мочальный
Вы увидите заброшенные корабли и раскопки, где по сей день находят монеты середины 19 века. Погуляете по луговым и лесным тропам, песчаным пляжам и заброшенным садам, отыщете затон Карла Маркса и дамбу Венского. Кроме того, поклонитесь жертвам красного террора и сделаете панорамные фотографии Старого Нижнего Новгорода.

История, легенды и созерцание прекрасного
Я расскажу о беглых каторжниках, горьковском «Титанике», наследии нижегородской ярмарки, «Красной Голгофе», советском прошлом острова и его перспективах. А также сделаю все, чтобы вы действительно насладились путешествием: отдохнули, послушали плеск волн и встретили закат.

Кому подойдет экскурсия

Выносливым и любознательным путешественникам, любящим природу и неизведанные места.

Организационные детали

  • Транспорт до острова оплачивается отдельно: паром (50 рублей) или канатная дорога (100 рублей)
  • Во время половодья экскурсия не проводится
  • Рекомендую надеть удобную обувь и походную сезонную одежду и взять с собой термос с чаем
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Denis
Denis
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Денис любит то что делает и полностью увлечен процессом, и нам самим передался его энтузиазм и некий азарт, с которым мы пробирались на остров.

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