Вас ждут 5 часов романтики и чистого воздуха, 11 км пешком по лесным и луговым тропам, песчаные пляжи и плеск Волги.
А еще увлекательные рассказы о богатом историческом прошлом острова: беглых каторжниках, «Красной Голгофе» и затоне Карла Маркса.
А еще увлекательные рассказы о богатом историческом прошлом острова: беглых каторжниках, «Красной Голгофе» и затоне Карла Маркса.
Описание экскурсии
Загадочный остров Мочальный
Вы увидите заброшенные корабли и раскопки, где по сей день находят монеты середины 19 века. Погуляете по луговым и лесным тропам, песчаным пляжам и заброшенным садам, отыщете затон Карла Маркса и дамбу Венского. Кроме того, поклонитесь жертвам красного террора и сделаете панорамные фотографии Старого Нижнего Новгорода.
История, легенды и созерцание прекрасного
Я расскажу о беглых каторжниках, горьковском «Титанике», наследии нижегородской ярмарки, «Красной Голгофе», советском прошлом острова и его перспективах. А также сделаю все, чтобы вы действительно насладились путешествием: отдохнули, послушали плеск волн и встретили закат.
Кому подойдет экскурсия
Выносливым и любознательным путешественникам, любящим природу и неизведанные места.
Организационные детали
- Транспорт до острова оплачивается отдельно: судно на подводных крыльях (от 120 ₽) или канатная дорога (150 ₽)
- Во время половодья экскурсия не проводится
- Рекомендую надеть удобную обувь и походную сезонную одежду и взять с собой термос с чаем и перекус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5440 туристов
Я гид с высшим историческим университетским образованием. Также имею диплом профессионального фотографа. Поэтому на моих экскурсиях будем замечать прекрасные локации и неуловимые детали. Свои экскурсии постараюсь сделать для вас такими,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы попали на период необычно сильного разлива Волги, когда путь на остров был затоплен. О вероятности такой ситуации Денис предупреждает сразу. Тем не менее, путешествие состоялось, мы согласились на альтернативный
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Ю
Спасибо огромное Денису за отличное путешествие! 5 часов и 11 километров полем, лесом, полем, лесом. Привал на песочном пляже, небольшой экскурс в историю НН и самого острова, и снова идем.
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Т
Спасибо большое Денису за эту интересную и необычную экскурсию. Он провел нас по таким местам, в которые мы сами никогда бы не добрались. А виды на город, которые открываются с этого острова, действительно того стоят. Гид рассказал нам много интересных фактов из истории города, связанных с этим островом. Рекомендуем любителям пеших путешествий по достаточно безлюдным местам.
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Н
Большое спасибо Денису за удивительное, нестандартное и потрясающее путешествие-знакомство с Нижним Новгородом!
Взгляд снаружи в глубину исторических событий, преданий и легенд!!
Нам очень понравилось, 5 часов прекрасно проведённого времени со знающим и любящим свой город профессионалом!
Взгляд снаружи в глубину исторических событий, преданий и легенд!!
Нам очень понравилось, 5 часов прекрасно проведённого времени со знающим и любящим свой город профессионалом!
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Т
Спасибо Денису за экскурсию на Мочальный остров, много исторических фактов, прекрасные виды с острова на Нижний Новгород, действительно экскурсия нетривиальная и гид проводит с душой. Рекомендую, если есть желание посетить нестандартные места.
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Г
Денис любит то что делает и полностью увлечен процессом, и нам самим передался его энтузиазм и некий азарт, с которым мы пробирались на остров.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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