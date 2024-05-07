Что любят дети? Игры, приключения, веселье… А можно ли совместить это с экскурсией, чтобы узнать что-то новое? Конечно! Приглашаем вас и ваших детей погрузиться в атмосферу Нижегородской ярмарки.
Вы познакомитесь с офенским языком, ненадолго превратитесь в купцов и узнаете, что продавали здесь 2 столетия назад.
Вы познакомитесь с офенским языком, ненадолго превратитесь в купцов и узнаете, что продавали здесь 2 столетия назад.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ребята и их родители узнают, как выглядела знаменитая ярмарка и чем здесь торговали.
- Примерят на себя роли купцов и научатся зазывать покупателей.
- Поговорят по-офенски.
- Найдут всевидящее око и раскроют тайны подземелья.
- Услышат о приметах и развлечениях и, конечно, поиграют.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна семьям с детьми от 7 до 12 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 136 туристов
Дорогие путешественники! Мы — творческий тандем двух гидов с историческим и профессиональным образованием, любящих свой город и увлечённых его историей. Умеем работать с детьми и имеем большой опыт в проведении интерактивных экскурсий. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
7 мая 2024
Индивидуальная экскурсия. Ребенок первоклассник. В ходе экскурсии задания и интересные вопросы. Экскурсия рассчитана именно на детей. В спокойном темпе ребенок запоминает важные детали. Весело, содержательно. Спасибо!
Татьяна
12 апр 2024
Замечательная экскурсия с очень неравнодушным гидом Светланой! Были с двумя детьми (почти 3 года и 8,5 лет). У Светланы специально для детей заготовлены интересные и веселые задания, которые оказались также интересны и для взрослых). Спасибо нашему гиду за душевную и занимательную прогулку, благодаря ее рассказам удалось погрузиться в атмосферу Нижегородской ярмарки.
Любовь
30 мар 2024
Очень понравилась экскурсия! Мы были с детьми 5, 9, 10 и 11 лет. Информация преподносится интересно и на том уровне, на котором понятно и интересно детям, много интерактива, дети были вовлечены. Очень рекомендую этого экскурсовода.
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