Замечательная экскурсия с очень неравнодушным гидом Светланой! Были с двумя детьми (почти 3 года и 8,5 лет). У Светланы специально для детей заготовлены интересные и веселые задания, которые оказались также интересны и для взрослых). Спасибо нашему гиду за душевную и занимательную прогулку, благодаря ее рассказам удалось погрузиться в атмосферу Нижегородской ярмарки.