«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города

«Улочки-закоулочки»

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Пройдитесь по закоулкам Нижнего Новгорода, исследовав примечательные места и осмотрев древние строения и церкви.

В этом маршруте город предстанет перед Вами в совершенно другом обличье, которое непривычно для обычного туриста.

В ходе вашей прогулки вы дойдете до конечного пункта — Започаинье, являющимся уютным небольшим островком.
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
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Что вас ожидает:

  • Нижегородский театр Драмы
  • Улица Лыкова Дамба
  • Усадьба Добролюбовых
  • Почаинский овраг
  • Церковь Жен-Мироносиц
  • Домик Петра I (палаты купца Чатыгина)
  • Палаты купца Олисова
  • Кулибинский монумент
  • Успенская церковь
  • Смотровая площадка на набережной Федоровского
  • Палаты купца Пушникова
  • Сергиевская церковь
  • Домик Каширина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Започаинье — маленький островок старого города, куда редко заходят туристы.
Этот район завораживает красотой крутых улочек и заросших склонов, хранит тайны заброшенных объектов, скрывает между новыми домами постройки XVII века, поражает внезапно открывающимся видом на реку и старинные дома внизу…
С опытным проводником вы пройдете по тайным тропам, дворам и закоулкам настоящего, непарадного Нижнего, дойдя до родины механика Кулибина — в Започаинье! Что Вас ждет: • Нижегородский театр Драмы — на этой сцене прославился великий оперный певец Федор Шаляпин.
  • Старинная улочка Лыкова Дамба и усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова.
  • Таинственный Почаинский овраг и Церковь Жен-Мироносиц XVII века, являющаяся одной из древнейших в городе.
  • Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в.), в котором, по преданию, останавливался на постой император Петр I.
  • Палаты купца Олисова — уникальный образец прекрасно сохранившихся белокаменных жилых палат. Вы также увидите Кулибинский монумент — памятник знаменитому механику-самоучке Ивану Кулибину — и красивейшую Успенскую церковь XVII века.
  • Смотровая площадка на набережной Федоровского — пожалуй, лучший во всем городе вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку — слияние Оки и Волги.
  • Палаты купца Пушникова (XVII в.) — великолепный купеческий дом, настолько крепко построенный, что его не взяла даже промышленная взрывчатка.
  • Сергиевская церковь (XIX века), чьи великолепные внутренние росписи были выполнены по образцам работ знаменитого художника Михаила Нестерова («Видение отроку Варфоломею» и др.).
  • Домик Каширина, который является местом действия автобиографического романа Максима Горького «Детство». Важно знать: Маршрут включает в себя несколько подъемов и спусков, не рекомендуется для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Покровская, 13
Завершение: Почтовый съезд, 21
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Маршрут включает в себя несколько подъемов и спусков
  • Не рекомендуется для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Музеи
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