«Улочки-закоулочки»
Пройдитесь по закоулкам Нижнего Новгорода, исследовав примечательные места и осмотрев древние строения и церкви.
В этом маршруте город предстанет перед Вами в совершенно другом обличье, которое непривычно для обычного туриста.
В ходе вашей прогулки вы дойдете до конечного пункта — Започаинье, являющимся уютным небольшим островком.
В этом маршруте город предстанет перед Вами в совершенно другом обличье, которое непривычно для обычного туриста.
В ходе вашей прогулки вы дойдете до конечного пункта — Започаинье, являющимся уютным небольшим островком.
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Что вас ожидает:
- Нижегородский театр Драмы
- Улица Лыкова Дамба
- Усадьба Добролюбовых
- Почаинский овраг
- Церковь Жен-Мироносиц
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина)
- Палаты купца Олисова
- Кулибинский монумент
- Успенская церковь
- Смотровая площадка на набережной Федоровского
- Палаты купца Пушникова
- Сергиевская церковь
- Домик Каширина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Започаинье — маленький островок старого города, куда редко заходят туристы.
Этот район завораживает красотой крутых улочек и заросших склонов, хранит тайны заброшенных объектов, скрывает между новыми домами постройки XVII века, поражает внезапно открывающимся видом на реку и старинные дома внизу…
С опытным проводником вы пройдете по тайным тропам, дворам и закоулкам настоящего, непарадного Нижнего, дойдя до родины механика Кулибина — в Започаинье! Что Вас ждет: • Нижегородский театр Драмы — на этой сцене прославился великий оперный певец Федор Шаляпин.
- Старинная улочка Лыкова Дамба и усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Н. А. Добролюбова.
- Таинственный Почаинский овраг и Церковь Жен-Мироносиц XVII века, являющаяся одной из древнейших в городе.
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в.), в котором, по преданию, останавливался на постой император Петр I.
- Палаты купца Олисова — уникальный образец прекрасно сохранившихся белокаменных жилых палат. Вы также увидите Кулибинский монумент — памятник знаменитому механику-самоучке Ивану Кулибину — и красивейшую Успенскую церковь XVII века.
- Смотровая площадка на набережной Федоровского — пожалуй, лучший во всем городе вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку — слияние Оки и Волги.
- Палаты купца Пушникова (XVII в.) — великолепный купеческий дом, настолько крепко построенный, что его не взяла даже промышленная взрывчатка.
- Сергиевская церковь (XIX века), чьи великолепные внутренние росписи были выполнены по образцам работ знаменитого художника Михаила Нестерова («Видение отроку Варфоломею» и др.).
- Домик Каширина, который является местом действия автобиографического романа Максима Горького «Детство». Важно знать: Маршрут включает в себя несколько подъемов и спусков, не рекомендуется для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Большая Покровская, 13Завершение: Почтовый съезд, 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Маршрут включает в себя несколько подъемов и спусков
- Не рекомендуется для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Популярные места
Музеи
Домик Петра I
Старый город
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