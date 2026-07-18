Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Нижний Новгород изнутри

Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
На индивидуальной экскурсии по Нижнему Новгороду вы проедете по живописным набережным и старинным купеческим улицам, полюбуетесь изящными соборами и колоритными деревянными домами.

Прогуляетесь по территории Нижегородского Кремля, оцените грандиозную Чкаловскую лестницу
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и узнаете, чем жил и живёт Нижний Новгород.

Вас ждёт посещение Строгановской церкви и собора Александра Невского, расположенного на стрелке Оки и Волги.

Наслаждайтесь речными видами, проезжая по Верхневолжской и Нижневолжской набережным, и узнайте, почему город был центром притяжения купечества

4.9
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Индивидуальная экскурсия на автобусе
  • 🏰 Прогулка по Нижегородскому Кремлю
  • ⛪ Посещение Строгановской церкви и собора Александра Невского
  • 📸 Живописные виды на Оку и Волгу
  • 🛤️ История Чкаловской лестницы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время года город оживает, и можно насладиться прогулками по набережным и историческим улицам, посетить Кремль и другие достопримечательности в комфортных условиях. Весна и осень также являются хорошими периодами для посещения. В апреле, мае, сентябре и октябре город менее загружен туристами, что позволяет насладиться атмосферой и историей Нижнего Новгорода в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижний Новгород изнутри
Нижний Новгород изнутри
Нижний Новгород изнутри

Что можно увидеть

  • Нижегородский Кремль
  • Чкаловская лестница
  • Строгановская церковь
  • Собор Александра Невского
  • Верхневолжская набережная
  • Нижневолжская набережная
  • Ильинская улица
  • Малая Ямская улица

Описание экскурсии

«На Волге широкой, на стрелке далекой…»

Вы посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь прекрасными речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домиками. Наши гиды расскажут, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был главным центром притяжения купечества.

Кремль и Чкаловская лестница

Главный символ Нижнего Новгорода — старинный неприступный кремль. Выдержавший множество атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его благоустроенной территории, посмотрите выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение программы рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27156 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Л
спасибо большое нашему гиду Елене за ту душевную теплоту, которую она создала на сегоднешней экскурсии, за великолепный рассказ и умение донести материал, за чувство юмора, за знание каждого периода в истории своего города, все было Супер!
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Виктория
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным улицам города, к памятнику Чкалову, прогулялись по набережной и завершили
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путешествие экскурсией по территории Кремля. Нам очень понравилось. Интресно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Сергей замечательный, увлеченный рассказчик, до тонкостей и мелочей знающий свой город и влюблённый в него. Теперь благодаря этой прогулке мы тоже влюблены в Нижний. Спасибо!

27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм,
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм,
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм,
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм,
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм,
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм,
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Е
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена! За 3 часа мы посмотрели все ключевые достопримечательности. Отдельное спасибо, что маршрут был адаптирован под наши потребности (фокус на историяеские факты + ограниченная мобильность моего папы)
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена! За 3 часа мы посмотрели все ключевые достопримечательности. Отдельное спасибо,
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Екатерина
Всем доброго дня! Пишу отзыв о данной экскурсии, потому что хочется поблагодарить экскурсовода Сергея, который познакомил нас с НН в праздничный день 8 марта! Экскурсия получилась интересной, не скучной, познавательной.
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Сергей прекрасный рассказчик, любит свой город, любит о нем рассказывать, отвечает на все вопросы, дополняя ответы историями из жизни города. Мы нисколько не пожалели, что взяли экскурсию на автомобиле, так как было приятно проехаться в теплой машине, а не мерзнуть на улице. Отдельная благодарность за настроение и доставку нас до дома) Большое спасибо за организацию и гостеприимность, удачи и успехов вам!

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Е
Прекрасная, познавательная экскурсия! За три часа экскурсовод Игорь показал всё знаковые места города, что очень ценно для первого впечатления. Неторопливый рассказ, много интересных деталей, отличное знание города, литературы и поэзии. Очень рекомендуем!!!!!
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К
Очень хорошая экскурсия. Мы не первый раз в городе, но ни разу не были внутри храмов. Здесь увидели все. Очень интересно.
Экскурсовод замечательный. Встретил, подладился под наши желания и возможности, отвез, куда попросили.
Всем рекомендую однозначно!
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