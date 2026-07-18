Алексей проводит ещё 6 экскурсий

⛪ Посещение Строгановской церкви и собора Александра Невского
📸 Живописные виды на Оку и Волгу
🛤️ История Чкаловской лестницы
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время года город оживает, и можно насладиться прогулками по набережным и историческим улицам, посетить Кремль и другие достопримечательности в комфортных условиях. Весна и осень также являются хорошими периодами для посещения. В апреле, мае, сентябре и октябре город менее загружен туристами, что позволяет насладиться атмосферой и историей Нижнего Новгорода в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский Кремль
Чкаловская лестница
Строгановская церковь
Собор Александра Невского
Верхневолжская набережная
Нижневолжская набережная
Ильинская улица
Малая Ямская улица
Описание экскурсии
«На Волге широкой, на стрелке далекой…»
Вы посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь прекрасными речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домиками. Наши гиды расскажут, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был главным центром притяжения купечества.
Кремль и Чкаловская лестница
Главный символ Нижнего Новгорода — старинный неприступный кремль. Выдержавший множество атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его благоустроенной территории, посмотрите выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение программы рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27156 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
спасибо большое нашему гиду Елене за ту душевную теплоту, которую она создала на сегоднешней экскурсии, за великолепный рассказ и умение донести материал, за чувство юмора, за знание каждого периода в истории своего города, все было Супер!
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Виктория
27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным улицам города, к памятнику Чкалову, прогулялись по набережной и завершили читать дальшеуменьшить
путешествие экскурсией по территории Кремля. Нам очень понравилось. Интресно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Сергей замечательный, увлеченный рассказчик, до тонкостей и мелочей знающий свой город и влюблённый в него. Теперь благодаря этой прогулке мы тоже влюблены в Нижний. Спасибо!
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена! За 3 часа мы посмотрели все ключевые достопримечательности. Отдельное спасибо, что маршрут был адаптирован под наши потребности (фокус на историяеские факты + ограниченная мобильность моего папы)
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Екатерина
Всем доброго дня! Пишу отзыв о данной экскурсии, потому что хочется поблагодарить экскурсовода Сергея, который познакомил нас с НН в праздничный день 8 марта! Экскурсия получилась интересной, не скучной, познавательной. читать дальшеуменьшить
Сергей прекрасный рассказчик, любит свой город, любит о нем рассказывать, отвечает на все вопросы, дополняя ответы историями из жизни города. Мы нисколько не пожалели, что взяли экскурсию на автомобиле, так как было приятно проехаться в теплой машине, а не мерзнуть на улице. Отдельная благодарность за настроение и доставку нас до дома) Большое спасибо за организацию и гостеприимность, удачи и успехов вам!
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Е
Елена
Прекрасная, познавательная экскурсия! За три часа экскурсовод Игорь показал всё знаковые места города, что очень ценно для первого впечатления. Неторопливый рассказ, много интересных деталей, отличное знание города, литературы и поэзии. Очень рекомендуем!!!!!
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К
Крашенинникова
Очень хорошая экскурсия. Мы не первый раз в городе, но ни разу не были внутри храмов. Здесь увидели все. Очень интересно. Экскурсовод замечательный. Встретил, подладился под наши желания и возможности, отвез, куда попросили. Всем рекомендую однозначно!