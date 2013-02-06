Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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Нижний Новгород изнутри

Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Вы проедете по живописным набережным и старинным купеческими улицам, увидите место слияния Оки и Волги и полюбуетесь изящными церквями и колоритными деревянными домами.

А также погуляете по кремлю, оцените монументальную Чкаловскую лестницу и услышите, чем жил и живет Нижний Новгород.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород изнутри
Нижний Новгород изнутри

Что вс ожидает

«На Волге широкой, на стрелке далекой…»
Вы посетите Строгановскую церковь ⛪ и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь идиллическими речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домами. Мы расскажем, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был центром притяжения купечества.

Кремль и Чкаловская лестница
Главный символ Нижнего — старинный неприступный кремль. Выдержавший несколько атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его живописной территории, оцените выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Организационные детали

Экскурсия завершится на территории кремля.

Нижний Новгород изнутри
Нижний Новгород изнутри
Нижний Новгород изнутри
Нижний Новгород изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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