Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии по Нижнему Новгороду. В это время года город оживает, и можно насладиться прогулками по набережным и историческим улицам, посетить Кремль и другие достопримечательности в комфортных условиях. Весна и осень также являются хорошими периодами для посещения. В апреле, мае, сентябре и октябре город менее загружен туристами, что позволяет насладиться атмосферой и историей Нижнего Новгорода в более спокойной обстановке.

На индивидуальной экскурсии по Нижнему Новгороду вы проедете по живописным набережным и старинным купеческим улицам, полюбуетесь изящными соборами и колоритными деревянными домами.Прогуляетесь по территории Нижегородского Кремля, оцените грандиозную Чкаловскую лестницу

и узнаете, чем жил и живёт Нижний Новгород. Вас ждёт посещение Строгановской церкви и собора Александра Невского, расположенного на стрелке Оки и Волги. Наслаждайтесь речными видами, проезжая по Верхневолжской и Нижневолжской набережным, и узнайте, почему город был центром притяжения купечества

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«На Волге широкой, на стрелке далекой…»

Вы посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь прекрасными речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домиками. Наши гиды расскажут, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был главным центром притяжения купечества.

Кремль и Чкаловская лестница

Главный символ Нижнего Новгорода — старинный неприступный кремль. Выдержавший множество атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его благоустроенной территории, посмотрите выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение программы рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).