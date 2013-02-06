Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Что вс ожидает

«На Волге широкой, на стрелке далекой…»

Вы посетите Строгановскую церковь ⛪ и собор Александра Невского, живописно расположенный прямо на стрелке Оки и Волги. Далее, наслаждаясь идиллическими речными видами, проедете по Верхневолжской и Нижневолжской набережным и свернете на Ильинскую и Малую Ямскую улицы с хорошо сохранившимися деревянными домами. Мы расскажем, кто в них жил и почему Нижний Новгород на протяжении многих веков был центром притяжения купечества.

Кремль и Чкаловская лестница

Главный символ Нижнего — старинный неприступный кремль. Выдержавший несколько атак, он так ни разу и не был захвачен. Вы погуляете по его живописной территории, оцените выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина. В завершение рассмотрите Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и узнаете, кем и при каких обстоятельствах она была построена.

Организационные детали

Экскурсия завершится на территории кремля.