Уютный уголок исторического центра насыщен судьбами замечательных людей с их достоинствами и пороками.
Моя программа построена на ярких эпизодах из их жизни, которые показывают наш город как место невероятных приключений.
Вас ждут старые особняки и тихие улочки, малоэтажные строения и панорамные виды на заволжские дали, цитаты из дневников великих, не затертые до дыр воспоминания, архивные фотографии, а еще юмор и комфорт.
Моя программа построена на ярких эпизодах из их жизни, которые показывают наш город как место невероятных приключений.
Вас ждут старые особняки и тихие улочки, малоэтажные строения и панорамные виды на заволжские дали, цитаты из дневников великих, не затертые до дыр воспоминания, архивные фотографии, а еще юмор и комфорт.
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Спиритические сеансы от составителя толкового словаря Владимира Даля.
- Лермонтов и Нижний. Невероятно, но факт.
- Сын декабриста Ивана Анненкова и соляные аферы.
- Тайный агент Мельников-Печерский и приговор раскольников.
- Что спасло Максима Горького во время покушения на него.
- На какой королеве разглядели бриллиант в 30 карат, контрабандой вывезенный из Нижнего после революции.
- Сто богатейших купцов в застенках ЧК — прячем золотишко и прикидываемся бедными.
- А также правительственный бункер, тотальная слежка за Александром Дюма, самый знаменитый дуэлянт, фальшивомонетчики, городские привидения, клады и кому кричали «сарынь на кичку!».
Организационные детали
- Приготовьтесь к полуторакилометровому маршруту по комфортным старинным улочкам Нижнего.
- Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5440 туристов
Я гид с высшим историческим университетским образованием. Также имею диплом профессионального фотографа. Поэтому на моих экскурсиях будем замечать прекрасные локации и неуловимые детали. Свои экскурсии постараюсь сделать для вас такими,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Познавательная и нескучная экскурсия. Уникальные здания, интересные факты и неожиданные вопросы. Денису отдельное спасибо за творческий подход и чувство юмора ❤️
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Т
Экскурсия оооочччееень понравилась. Денис не просто сухо излагает факты, а адаптирует их на современный лад для лучшего понимания слушателей, с клиентами ведет диалог - тут не заскучаешь. На любой вопрос
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Я очень рада, что выбрала,из множества предложений экскурсий,именно этого экскурсовода! Был предложен необычный ракурс на исторические события, что позволило многое осмыслить, понять причинно-следственные связи. Два часа пролетели на одном дыхании! Денис замечательный рассказчик! Было интересно и познавательно! Рекомендую всем своим друзьям и знакомым! Денис,спасибо за рекомендации ресторана Печерка!
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Только сейчас увидела, что не оставила отзыв на замечательную экскурсию с Денисом. Были на прогулке с детьми 18 и 12 лет, прошло уже больше 3 месяцев, но многое из рассказа
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Это было шедеврально! Легко, с юмором говорили на непростые темы. Денис- великолепный рассказчик, с глубокими знаниями истории. Время пролетело незаметно! Всем рекомендуем!
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М
очень интересно и познавательно!!! все живо и нескучно!!! прям захотелось сходить и на другие экскурсии у него
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