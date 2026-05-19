читать дальше уменьшить Дениса вспоминаем до сих пор. Это очень показательно. Бывает, что в моменте все понравилось, но время проходит и забываешь 95% информации. Здесь все по-другому. Информация была настолько ярко и доходчиво рассказана, так хорошо подсвечены причинно-следственные связи, что остались жить с тобой образы города, исторических процессов и отдельных личностей. Настоятельно рекомендую, в том числе для прогулок с подростками, никто не заскучает.

Только сейчас увидела, что не оставила отзыв на замечательную экскурсию с Денисом. Были на прогулке с детьми 18 и 12 лет, прошло уже больше 3 месяцев, но многое из рассказа