Домик Петра I – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Домик Петра I» в Нижнем Новгороде, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная
3 часа
265 отзывов
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
Мистический Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Нижний на раз-два-три
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    29 мая 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Добрый день. Хочется выразить большую благодарность гиду Елене и организатору Василию. Я была просто поражена сервисом, для нашей группы подали белый
    читать дальше

    мини автобус марки Мерседес на 13 человек с очень приятным водителем. Город это люди, и Нижний Новгород меня поразил до глубины души радушной встречей. Елена и Василий-люди дела! Мы знаем, что такое сервис,так как работем в банке. Маршрут, подача информации, диалог с участниками,внешний вид и речь гида и даже индивидуальный подход все было на высшем уровне. Я еще вернусь к этим профессионалам и людям с большой буквы. Ребята, удачи Вам и побольше гостей. С Ув. АЛЬБИНА

  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Василий! Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Город красивый! Спасибо большое.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Восемь веков Нижнего за три часа на авто
    Удивительный человек! Знает и любит свой город! Очень рекомендую!!!!! Прекрасная экскурсия!
  • Щ
    Щербакова
    20 мая 2024
    «Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую!!!
  • Д
    Денис
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
    Интересный гид, много нового узнал
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
    День провели с удовольсвием! Спасибо гиду за интересные истории от первого лица))) Экскурсию рекомендуем к посещению!
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»
    Покупала экскурсию родителям, они в восторге) Экскурсия длилась даже дольше заявленного времени, много интересной информации, гид Антон на высоте, твёрдая пятёрка)
  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2024
    «Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
    Необычные места города и рассказ который захватывает
  • Р
    Роман
    28 июля 2023
    Мистический Нижний Новгород
    Много мест, интересных зданий и необычных памятников
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2022
    Мистический Нижний
    Экскурсия оказалась первым моим знакомством с Нижним Новгородом) Антон очень интересно и увлечённо рассказал и про историю, и про мистику
    читать дальше

    города! Огни ночного Нижнего Новгорода, рассказы, предания - всё это завораживает и переносит в разные эпохи! Спасибо за любовь к своему делу!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Домик Петра I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Восемь веков Нижнего за три часа на авто
  2. Мистический Нижний Новгород
  3. «Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
  4. Нижний на раз-два-три
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Домик Петра I" можно забронировать 4 экскурсии от 1 400 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Домик Петра I», 278 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам