1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Нижний Новгород
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
Начало: Большая Покровская, 13
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Нижний на раз-два-три
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина29 мая 2024Добрый день. Хочется выразить большую благодарность гиду Елене и организатору Василию. Я была просто поражена сервисом, для нашей группы подали белый
- ННаталья24 мая 2024Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Василий! Познавательно, интересно, в хорошем темпе. Город красивый! Спасибо большое.
- ЕЕлена23 мая 2024Удивительный человек! Знает и любит свой город! Очень рекомендую!!!!! Прекрасная экскурсия!
- ЩЩербакова20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую!!!
- ДДенис30 апреля 2024Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»Интересный гид, много нового узнал
- ЮЮлия29 апреля 2024Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»День провели с удовольсвием! Спасибо гиду за интересные истории от первого лица))) Экскурсию рекомендуем к посещению!
- ННаталья28 апреля 2024Обзорная экскурсия «Нескучный день в Нижнем»Покупала экскурсию родителям, они в восторге) Экскурсия длилась даже дольше заявленного времени, много интересной информации, гид Антон на высоте, твёрдая пятёрка)
- ЮЮлия25 февраля 2024Необычные места города и рассказ который захватывает
- РРоман28 июля 2023Много мест, интересных зданий и необычных памятников
- ТТатьяна9 ноября 2022Мистический НижнийЭкскурсия оказалась первым моим знакомством с Нижним Новгородом) Антон очень интересно и увлечённо рассказал и про историю, и про мистику
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Домик Петра I»
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