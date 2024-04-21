Започаинье с любимыми детьми

Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Нам, родителям, непросто заинтересовать детей походом на экскурсию. А если и получается, часто страдают и ребята, и взрослые. Мне же всегда удаётся увлечь детей и не дать заскучать родителям. Приглашаю убедиться в этом на прогулке по Започаинью.

Вы увидите Нижегородский кремль с необычной стороны, прикоснётесь к древним палатам, услышите множество легенд — и это далеко не всё!
5
1 отзыв
Започаинье с любимыми детьми
Започаинье с любимыми детьми
Започаинье с любимыми детьми
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 2 часа вы:

  • Оцените «младшую сестру» Чкаловской лестницы
  • Отыщете мышек разных профессий: пожарных, пушкарей и пивоваров
  • Вспомните легенду про Федю Литвича
  • Ощутите на себе действие Дятловых гор
  • Раскроете, как с Започаиньем связана «девушка Прасковья из Подмосковья»
  • Увидите дом, где родился механик-самоучка Иван Кулибин
  • Полюбуетесь Стрелкой — местом слияния двух рек

Маршрут

Храм Жён-Мироносиц — Театральная лестница — Почаинский овраг — домик Петра — Палаты Чатыгина — дом купца Чернонебова — дом Олисова — Успенская церковь — набережная Федоровского — Стрелка — парк 800-летия города.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт детям от 5 лет и старше.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Жён-Мироносиц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
21 апр 2024
Очень приятная экскурсовод - Евгения. Гибкая, эрудированная. Хорошо провели время, узнали немного истории и интересные легенды. Дети спокойно 2 ч выдержали, маршрут прошли не большой, в спокойном темпе.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеНочныеЛетниеНеобычные домаЗапочаиньеВыездные

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
Тайны Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 100 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам