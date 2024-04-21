Нам, родителям, непросто заинтересовать детей походом на экскурсию. А если и получается, часто страдают и ребята, и взрослые. Мне же всегда удаётся увлечь детей и не дать заскучать родителям. Приглашаю убедиться в этом на прогулке по Започаинью.
Вы увидите Нижегородский кремль с необычной стороны, прикоснётесь к древним палатам, услышите множество легенд — и это далеко не всё!
Вы увидите Нижегородский кремль с необычной стороны, прикоснётесь к древним палатам, услышите множество легенд — и это далеко не всё!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- Оцените «младшую сестру» Чкаловской лестницы
- Отыщете мышек разных профессий: пожарных, пушкарей и пивоваров
- Вспомните легенду про Федю Литвича
- Ощутите на себе действие Дятловых гор
- Раскроете, как с Започаиньем связана «девушка Прасковья из Подмосковья»
- Увидите дом, где родился механик-самоучка Иван Кулибин
- Полюбуетесь Стрелкой — местом слияния двух рек
Маршрут
Храм Жён-Мироносиц — Театральная лестница — Почаинский овраг — домик Петра — Палаты Чатыгина — дом купца Чернонебова — дом Олисова — Успенская церковь — набережная Федоровского — Стрелка — парк 800-летия города.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт детям от 5 лет и старше.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Жён-Мироносиц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 32 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! Позвольте вас влюбить в Нижний! Меня зовут Евгения, я историк и профессиональный гид. А ещё заядлый путешественник и мама. Люблю учиться, читать и мороженое) Познавать новые места — большая работа. Я помогу её облегчить ярким живым рассказом, наполненным юмором, забавными историями, заботой и вниманием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
21 апр 2024
Очень приятная экскурсовод - Евгения. Гибкая, эрудированная. Хорошо провели время, узнали немного истории и интересные легенды. Дети спокойно 2 ч выдержали, маршрут прошли не большой, в спокойном темпе.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2 часа
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 100₽ за всё до 6 чел.