Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Нам, родителям, непросто заинтересовать детей походом на экскурсию. А если и получается, часто страдают и ребята, и взрослые. Мне же всегда удаётся увлечь детей и не дать заскучать родителям. Приглашаю убедиться в этом на прогулке по Започаинью.



Вы увидите Нижегородский кремль с необычной стороны, прикоснётесь к древним палатам, услышите множество легенд — и это далеко не всё!