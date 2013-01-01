В путешествие по городу на первом трамвае РоссииИмею удовольствие нижегородцев и гостей города пригласить в увлекательное путешествие по городу на трамвае — первом трамвае России! В течение 120 лет (!) пассажиров по улицам Н. Новгорода перевозили сначала маленькие Эрликоны, потом им стали помогать вагоны местного (сормовского) производства серии КМ, позже на линию вышли легендарные рижские «рексы», которых сменили заграничные «татры». Сегодня в Н. Новгороде по-прежнему можно прокатиться на чешских «татрах», усть-катавских КТМ-8 и КТМ-19, современных уральских вагонах серии 71, а также на уникальном экскурсионном ретро-трамвае РВЗ 6 М2.

Что вы увидите и узнаете за время экскурсии:Разместившись в вагоне поудобнее, мы отправимся в путешествие вокруг исторического центра Нижнего Новгорода. Из окна-аквариума мы увидим город 🏙️ древний и город современный. Это и дома-памятники прошлого, и лучшие образцы современного зодчества.

Экскурсия проходит на городском трамвае — маршруте №2 «Городское кольцо» — и начинается с любой из его 17 остановок.

Во время поездки на трамвае мы поговорим о жизни городской окраины конца XIX в. на примере социальных проектов нижегородских купцов и интеллигенции, увидим колоритные особняки «лучших людей» Нижнего Новгорода на «спальных» улицах Старого Города, сделаем пару выходов в город. Также я расскажу о непростой и очень интересной истории 📖 трамвая вообще и нижегородского трамвая в частности.

До встречи на экскурсии!