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Узнать Нижний: с гидом на трамвае

4.9
13 отзывов
Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Я покажу вам Нижний Новгород из окна трамвая.

Вы узнаете об истории 📖 городского транспорта, увидите исторические районы и архитектурные памятники.

Весь маршрут поездки проходит по нижегородскому центру, в том числе неподалеку от Кремля.

Моя экскурсия ⛳ понравится всем, кто хочет получить больше подробностей о жизни города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 800 ₽ за экскурсию

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Узнать Нижний: с гидом на трамвае
Узнать Нижний: с гидом на трамвае

Что вы увидите

  • исторический центр Нижнего Новгорода, в том числе:
  • площадь Минина и Пожарского
  • Сенная площадь
  • Сквера им. 1905 года
  • улица Максима Горького
  • Кремль
В путешествие по городу на первом трамвае РоссииИмею удовольствие нижегородцев и гостей города пригласить в увлекательное путешествие по городу на трамвае — первом трамвае России! В течение 120 лет (!) пассажиров по улицам Н. Новгорода перевозили сначала маленькие Эрликоны, потом им стали помогать вагоны местного (сормовского) производства серии КМ, позже на линию вышли легендарные рижские «рексы», которых сменили заграничные «татры». Сегодня в Н. Новгороде по-прежнему можно прокатиться на чешских «татрах», усть-катавских КТМ-8 и КТМ-19, современных уральских вагонах серии 71, а также на уникальном экскурсионном ретро-трамвае РВЗ 6 М2.
Что вы увидите и узнаете за время экскурсии:Разместившись в вагоне поудобнее, мы отправимся в путешествие вокруг исторического центра Нижнего Новгорода. Из окна-аквариума мы увидим город 🏙️ древний и город современный. Это и дома-памятники прошлого, и лучшие образцы современного зодчества.
Экскурсия проходит на городском трамвае — маршруте №2 «Городское кольцо» — и начинается с любой из его 17 остановок.
Во время поездки на трамвае мы поговорим о жизни городской окраины конца XIX в. на примере социальных проектов нижегородских купцов и интеллигенции, увидим колоритные особняки «лучших людей» Нижнего Новгорода на «спальных» улицах Старого Города, сделаем пару выходов в город. Также я расскажу о непростой и очень интересной истории 📖 трамвая вообще и нижегородского трамвая в частности.
До встречи на экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на трамвай.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Любая трамвайная остановка на Городском кольце (маршрут №2)
Место завершения
🏁 Остановка трамвая
Узнать Нижний: с гидом на трамвае
Узнать Нижний: с гидом на трамвае
Узнать Нижний: с гидом на трамвае
Узнать Нижний: с гидом на трамвае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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13 отзывов оставили туристы

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