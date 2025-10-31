Мои заказы

Нижний Новгород для новичков

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, посетив топ-5 знаковых мест города, включая знаменитую Чкаловскую лестницу и древний кремль
Экскурсия «Нижний Новгород для новичков» предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями города.

Участники смогут полюбоваться великолепными видами на исторический центр со Стрелки, посетить Кафедральный собор Александра Невского и прогуляться по
набережной Федоровского. Также в программе Рождественская церковь с иконостасом 18 века и знаменитая Чкаловская лестница. Узнайте, почему иностранцы стремились на Нижегородскую ярмарку и какие великие дела совершил здесь Пётр I. Комфортное путешествие на авто с предоставлением бустера для детей делает экскурсию доступной для всей семьи

5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📍 Знаковые места города
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 👀 Великолепные виды
  • 🕰 Погружение в историю
  • 😊 Дружеская атмосфера
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя17
ноя19
ноя20
ноя11
дек
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Стрелка
  • Кафедральный собор Александра Невского
  • Набережная Федоровского
  • Рождественская церковь
  • Чкаловская лестница
  • Нижегородский кремль

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Стрелку с великолепным видом на исторический центр.
  • Кафедральный собор Александра Невского.
  • Набережную Федоровского, откуда открываются панорамы заволжских далей.
  • Рождественскую церковь с иконостасом 18 века, у которого молился Пётр I.
  • Чкаловскую лестницу и неприступный древний кремль.

Вы узнаете:

  • Почему иностранцы во все времена хотели посетить Нижегородскую ярмарку.
  • Какие «великие дела» совершил в городе Пётр I.
  • Какую эволюцию претерпела храмовая архитектура за четыре столетия.
  • Почему Минин «ушёл на обед» почти на целое десятилетие.
  • Что роднит московский и нижегородский кремли.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельной Toyota RAV4 или Toyota Proais Citi. Для детей есть бустер.
  • Возможно проведение экскурсии для 5-6 человек с доплатой 2000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 238 туристов
Меня зовут Владислав. Я коренной нижегородец, безумно любящий свой город. Бодр и харизматичен, поэтому обещаю — скучно не будет! Увлекаюсь историей, но не загружаю фактами. На экскурсиях стараюсь «ловить волну» гостей, учитывать их интересы и возраст. Счастлив, когда вижу, что благодаря моей работе путешественники получают знания и позитивные эмоции.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Е
Евгения
31 окт 2025
Огромная благодарность Владиславу за замечательный рассказ о прекрасном городе! Было интересно, весело, удобно! Узнали много нового и остались очень довольны)! Всем рекомендуем)👍❤️
И
Ирина
29 окт 2025
Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в городе! Были на экскурсии с детьми, Владислав нашел подход к каждому ребенку, рассказывал интересно и понятно и для детей и для взрослых. Рекомендуем всем!!!
Е
Елена
4 окт 2025
Все отлично! Нам очень понравилось. Владислав отличный рассказчик, внимательный и доброжелательный) 2,5 часа пролетели незаметно, буквально на одном дыхании. Однозначно рекомендуем 😊
С
Светлана
30 сен 2025
В Нижний приехали в первый раз. Заказали индивидуальную экскурсию с Владиславом.
автомобиле. Проехались и прогулялись по всем значимым местам, были даны рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно ещё за два дня. Очень благодарны Владиславу за хорошо проведённое время, отличное настроение и замечательное первое впечатление о городе и его жителях.

Анастасия
Анастасия
28 сен 2025
Заказывала экскурсию для мамы и тети. Они остались просто в диком восторге. До сих пор рассказывают мне про все, что узнали от Владислава! Сказали, что экскурсия пролетела на одном дыхании.
Узнали и историю города древнего, и современного. Слушать было одно удовольствие. Мама до сих пор сыпет фактами истории Нижнего Новгорода:) Особенно они оценили заботу, проявленную к двум пожилым женщинам. Он постоянно интересовался, не устали ли они, комфортно ли им. Выражаю огромную благодарность!!!

С
Светлана
11 сен 2025
Однозначно рекомендую Владислава, как грамотного экскурсовода, хорошего рассказчика и человека, учитывающего пожелания экскурсантов. Он любит, знает Нижний Новгород и может дать ответы, поддержать беседу на любые вопросы о городе. Позитивный человек. Экскурсия прошла увлекательно и легко.
К
Катя
10 сен 2025
Интересная обзорная экскурсия для получения представления об основных достопримечательностей города. Удобно, что проходит на машине. Отличное чувство юмора у экскурсовода добавляет экскурсии лёгкости восприятия.

P.S. Экскурсовод профессионально сфотографирует вас в предлагаемых локациях))
Екатерина
Екатерина
26 авг 2025
От экскурсии мы в полном восторге. Владислав замечательный экскурсовод. Рассказал нам множество интересных фактов про Нижний Новгород и его детали, историю, архитектуру, мы побывали на самых знаменитых локациях и в пределах одной экскурсии ознакомились с городом максимально. Экскурсия пролетела на одном дыхании.
А
Анна
30 июл 2025
Прекрасную экскурсию провёл Владислав для нашей семьи. Хорошо спланированный маршрут и интересные рассказы дают возможность полюбоваться потрясающими видами и узнать много нового об истории замечательного города. Благодаря интересным историям, время пролетело незаметно.
Большое спасибо, Владислав, за время, проведённое с нами, успехов Вам и всего самого доброго!
Сергей
Сергей
29 июл 2025
Владислав очень интересный собеседник, коренной нижегородец, знает и любит свой город и его историю. Что немаловажно: умеет находить контакт с детьми. Однозначно лучшие рекомендации.
А
Антон
21 июл 2025
Очень порадовала обзорная экскурсия, Владислав прекрасный рассказчик, поведал много интересного про НН, 2,5 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!!!
В
Владимир
20 июл 2025
Очень понравилось! Спасибо Владиславу за содержательную,информативную, не банальную экскурсию! Рекомендуем)))
А
Александр
6 июл 2025
Все очень понравилось, рекомендую 👍
Воронова
Воронова
23 июн 2025
Нижний Новгород - прекрасный старинный город, сохранивший свою историю для потомков. И просто замечательная экскурсия с Владиславом! Насыщенная программа, внимание к деталям, яркие истории из прошлого и настоящего города. Всем рекомендую начать (или продолжить) знакомство с городом вместе с Владиславом! Кроме того, если вы приехали ненадолго, то такой формат экскурсии - пешком и на автомобиле, оптимальный вариант, чтобы везде успеть.
И
Игорь
17 июн 2025
Замечательная экскурсия. Было очень интересно. Экскурсовод отличный. Рекомендую.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

