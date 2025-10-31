Е Евгения Огромная благодарность Владиславу за замечательный рассказ о прекрасном городе! Было интересно, весело, удобно! Узнали много нового и остались очень довольны)! Всем рекомендуем)👍❤️

И Ирина Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в городе! Были на экскурсии с детьми, Владислав нашел подход к каждому ребенку, рассказывал интересно и понятно и для детей и для взрослых. Рекомендуем всем!!!

Е Елена Все отлично! Нам очень понравилось. Владислав отличный рассказчик, внимательный и доброжелательный) 2,5 часа пролетели незаметно, буквально на одном дыхании. Однозначно рекомендуем 😊

С Светлана

Отличная ознакомительная экскурсия для тех кто впервые приехал в этот замечательный город. Всё прошло в непринуждённой, дружественной обстановке в комфортабельном читать дальше автомобиле. Проехались и прогулялись по всем значимым местам, были даны рекомендации, что можно посмотреть самостоятельно ещё за два дня. Очень благодарны Владиславу за хорошо проведённое время, отличное настроение и замечательное первое впечатление о городе и его жителях. В Нижний приехали в первый раз. Заказали индивидуальную экскурсию с Владиславом.Отличная ознакомительная экскурсия для тех кто впервые приехал в этот замечательный город. Всё прошло в непринуждённой, дружественной обстановке в комфортабельном

Анастасия читать дальше Узнали и историю города древнего, и современного. Слушать было одно удовольствие. Мама до сих пор сыпет фактами истории Нижнего Новгорода:) Особенно они оценили заботу, проявленную к двум пожилым женщинам. Он постоянно интересовался, не устали ли они, комфортно ли им. Выражаю огромную благодарность!!! Заказывала экскурсию для мамы и тети. Они остались просто в диком восторге. До сих пор рассказывают мне про все, что узнали от Владислава! Сказали, что экскурсия пролетела на одном дыхании.

С Светлана Однозначно рекомендую Владислава, как грамотного экскурсовода, хорошего рассказчика и человека, учитывающего пожелания экскурсантов. Он любит, знает Нижний Новгород и может дать ответы, поддержать беседу на любые вопросы о городе. Позитивный человек. Экскурсия прошла увлекательно и легко.

К Катя Интересная обзорная экскурсия для получения представления об основных достопримечательностей города. Удобно, что проходит на машине. Отличное чувство юмора у экскурсовода добавляет экскурсии лёгкости восприятия.



P.S. Экскурсовод профессионально сфотографирует вас в предлагаемых локациях))

Екатерина От экскурсии мы в полном восторге. Владислав замечательный экскурсовод. Рассказал нам множество интересных фактов про Нижний Новгород и его детали, историю, архитектуру, мы побывали на самых знаменитых локациях и в пределах одной экскурсии ознакомились с городом максимально. Экскурсия пролетела на одном дыхании.

А Анна Прекрасную экскурсию провёл Владислав для нашей семьи. Хорошо спланированный маршрут и интересные рассказы дают возможность полюбоваться потрясающими видами и узнать много нового об истории замечательного города. Благодаря интересным историям, время пролетело незаметно.

Большое спасибо, Владислав, за время, проведённое с нами, успехов Вам и всего самого доброго!

Сергей Владислав очень интересный собеседник, коренной нижегородец, знает и любит свой город и его историю. Что немаловажно: умеет находить контакт с детьми. Однозначно лучшие рекомендации.

А Антон Очень порадовала обзорная экскурсия, Владислав прекрасный рассказчик, поведал много интересного про НН, 2,5 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую!!!

В Владимир Очень понравилось! Спасибо Владиславу за содержательную,информативную, не банальную экскурсию! Рекомендуем)))

А Александр Все очень понравилось, рекомендую 👍

Воронова Нижний Новгород - прекрасный старинный город, сохранивший свою историю для потомков. И просто замечательная экскурсия с Владиславом! Насыщенная программа, внимание к деталям, яркие истории из прошлого и настоящего города. Всем рекомендую начать (или продолжить) знакомство с городом вместе с Владиславом! Кроме того, если вы приехали ненадолго, то такой формат экскурсии - пешком и на автомобиле, оптимальный вариант, чтобы везде успеть.