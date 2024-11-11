Ирина Экскурсия понравилась, достаточный объем информации, плавно вытекающее одно из другого, комфортная логистика.

Людмила позитивная, интересная, с богатым багажом знаний. Рекомендую 👍🏻

О Ольга Спасибо большое Людмиле за экскурсию! Замечательная прокопа по основным местам Нижнего Новгорода, сопровождающая интересным рассказом. Спасибо большое

Е Елизавета Спасибо Людмиле за экскурсию! Все очень понятно и интересно. Скорректировали маршрут и время под нас. Несмотря на холод и снег мы с удовольствием прошлись с Людмилой по главным достопримечательностям и открыли для себя много интересного! Рекомендую!

Г Галина Были на экскурсии с детьми 13 и 11 лет. Дул пронизывающий ветер… приходилось заходить отогреваться. Людмила успевала и рассказывать, и отвечать на вопросы детей и всё с улыбкой)) В конце дети даже хотели продолжения. Всё понравилось))

М Марина Благодарим Людмилу за экскурсию: за старание и улыбчивость! За новые открытия!

С Серафима Людмила-прекрасный гид! Экскурсия была интересная и занимательная! Спасибо еще раз!

А Андрей Людмила отличный экскурсовод и увлеченный своим городом и его историей человек. 2 часа пролетели очень быстро, экскурсия проходила в режиме диалога, а не лекции. Очень понравилось!

А Анна Большое спасибо Людмиле за отличную экскурсию по центру города, ходили с тремя детьми - всем было интересно. Узнали много интересных фактов об истории города и известных людях, причастных городу. Несмотря на холодную и ветренную погоду получили огромное удовольствие от прогулки по этому прекрасному городу в сопровождении замечательного гида, рекомендую!)

Н Наталья Нам не повезло с погодой, зато повезло с гидом. Наш гид Людмила - интересный рассказчик, внимательный человек и обаятельная девушка. Два часа экскурсии с непогодой прошли незаметно и познавательно.

Ю Юлия читать дальше и взрослым тоже.

Отдельная благодарность за подсказку погреться в колокольне и за автомат с кофе и горячими напитками, день был холодный, но горячий какао помог детям дослушать экскурсию до конца.

Виды со смотровой красивые очень, маршрут не утомительный, много интересных фактов узнали об истории города и кремля. Хотим поблагодарить Людмилу за теплую, практически дружескую прогулку по Кремлю Нижнего Новгорода. У нас была команда спортсменов-детей в возрасте 8-10 лет. Людмила быстро нашла общий язык со всеми, было интересно

Ю Юлия Людмила, спасибо огромное за экскурсию! Два часа пролетели незаметно. У Вас получилось донести большой объем информации про Нижний Новгород абсолютно доступно, понятно и очень интересно. Даже наши подростки были вовлечены в экскурсию, узнали много нового и остались под впечатлением.

Татьяна Замечательная прогулка по Кремлю! Людмила хороший рассказчик. Умело переплетает исторические факты с легендами и преданиями. Отвечает на всё вопросы, учитывает ваши интересы и предпочтения. Очень всё понравилось, не заметили как пролетело время. Однозначно рекомендуем!

С Светлана Экскурсия нам понравилась, Людмила очень интересно рассказывает, на заданные вопросы всегда получали ответы, даже касаемо других городов. Подготовлена хорошо: с собой папка с иллюстрациями и колонка, чтобы прослушать песню.

Дмитрий Выражаем искреннюю благодарность Людмиле за внимательное и чуткое отношение к нашей группе, за увлекательные и познавательные рассказы о Нижнем Новгороде, о его быте, истории, легендах. Было приятно ходить по Столице Закатов с настоящим профессионалом своего дела. Спасибо огромное за приятные мгновения, мы полюбили Ваш город!