Как менялся облик Нижнего из века в век, как он рос и развивался? Какие события повлияли на его благоустройство? Какие правители посещали и преобразили Нижний Новгород? Гуляя по ключевым локациям, таким как кремль, Чкаловская лестница, Верхне-Волжская набережная, Стрелка, мы обсудим то, что происходило здесь в прошлом. И насладимся прекрасными пейзажами!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
- Нижегородский кремль — сердце Нижнего Новгорода
- Ивановский съезд — самая первая нижегородская дорога
- Дом губернатора, где когда-то бывал А. Дюма
- Собор Архангела Михаила — памятник шатрового зодчества 17 века
- Макет Нижнего Новгорода — старинный город в миниатюре
- Памятник В. П. Чкалову — тому самому лётчику, который совершил первый беспересадочный перелёт из СССР в США через Северный полюс
- Чкаловская лестница — монументальное сооружение, соединяющее главный променад города, Нижне-Волжскую набережную, с площадью Минина и Пожарского
- Верхне-Волжская набережная — купеческая улица, излюбленное место свиданий и встреч с видом на Волжский откос
- Стрелка — место слияния великих рек Волги и Оки
- Усадьба Рукавишниковых — великолепный образец эклектики 19 века
Кому подойдёт эта экскурсия
Как взрослым, так и детям, молодым энергичным людям, а также более размеренным путешественникам в возрасте. Темп нашей прогулки и рассказ подбираю индивидуально под группу.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 132 туристов
Я дипломированный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница Нижнего Новгорода. Очень люблю свой родной город. Могу превратить экскурсию в удивительное путешествие по историческим местам. Весело и с юмором расскажу историю Нижнего, раскрою его тайны и легенды. Простота и доходчивость экскурсии понравятся и взрослым и детям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
11 ноя 2024
Экскурсия понравилась, достаточный объем информации, плавно вытекающее одно из другого, комфортная логистика.
Людмила позитивная, интересная, с богатым багажом знаний. Рекомендую 👍🏻
Людмила позитивная, интересная, с богатым багажом знаний. Рекомендую 👍🏻
О
Ольга
8 ноя 2024
Спасибо большое Людмиле за экскурсию! Замечательная прокопа по основным местам Нижнего Новгорода, сопровождающая интересным рассказом. Спасибо большое
Е
Елизавета
5 ноя 2024
Спасибо Людмиле за экскурсию! Все очень понятно и интересно. Скорректировали маршрут и время под нас. Несмотря на холод и снег мы с удовольствием прошлись с Людмилой по главным достопримечательностям и открыли для себя много интересного! Рекомендую!
Г
Галина
4 ноя 2024
Были на экскурсии с детьми 13 и 11 лет. Дул пронизывающий ветер… приходилось заходить отогреваться. Людмила успевала и рассказывать, и отвечать на вопросы детей и всё с улыбкой)) В конце дети даже хотели продолжения. Всё понравилось))
М
Марина
4 ноя 2024
Благодарим Людмилу за экскурсию: за старание и улыбчивость! За новые открытия!
С
Серафима
3 ноя 2024
Людмила-прекрасный гид! Экскурсия была интересная и занимательная! Спасибо еще раз!
А
Андрей
3 ноя 2024
Людмила отличный экскурсовод и увлеченный своим городом и его историей человек. 2 часа пролетели очень быстро, экскурсия проходила в режиме диалога, а не лекции. Очень понравилось!
А
Анна
1 ноя 2024
Большое спасибо Людмиле за отличную экскурсию по центру города, ходили с тремя детьми - всем было интересно. Узнали много интересных фактов об истории города и известных людях, причастных городу. Несмотря на холодную и ветренную погоду получили огромное удовольствие от прогулки по этому прекрасному городу в сопровождении замечательного гида, рекомендую!)
Н
Наталья
1 ноя 2024
Нам не повезло с погодой, зато повезло с гидом. Наш гид Людмила - интересный рассказчик, внимательный человек и обаятельная девушка. Два часа экскурсии с непогодой прошли незаметно и познавательно.
Ю
Юлия
27 окт 2024
Хотим поблагодарить Людмилу за теплую, практически дружескую прогулку по Кремлю Нижнего Новгорода. У нас была команда спортсменов-детей в возрасте 8-10 лет. Людмила быстро нашла общий язык со всеми, было интересно
Ю
Юлия
20 окт 2024
Людмила, спасибо огромное за экскурсию! Два часа пролетели незаметно. У Вас получилось донести большой объем информации про Нижний Новгород абсолютно доступно, понятно и очень интересно. Даже наши подростки были вовлечены в экскурсию, узнали много нового и остались под впечатлением.
Татьяна
19 окт 2024
Замечательная прогулка по Кремлю! Людмила хороший рассказчик. Умело переплетает исторические факты с легендами и преданиями. Отвечает на всё вопросы, учитывает ваши интересы и предпочтения. Очень всё понравилось, не заметили как пролетело время. Однозначно рекомендуем!
С
Светлана
8 окт 2024
Экскурсия нам понравилась, Людмила очень интересно рассказывает, на заданные вопросы всегда получали ответы, даже касаемо других городов. Подготовлена хорошо: с собой папка с иллюстрациями и колонка, чтобы прослушать песню.
Дмитрий
2 окт 2024
Выражаем искреннюю благодарность Людмиле за внимательное и чуткое отношение к нашей группе, за увлекательные и познавательные рассказы о Нижнем Новгороде, о его быте, истории, легендах. Было приятно ходить по Столице Закатов с настоящим профессионалом своего дела. Спасибо огромное за приятные мгновения, мы полюбили Ваш город!
Наталья
27 сен 2024
Побывали с друзьями на замечательной экскурсии по Нижнему Новгороду. Хочу поблагодарить Людмилу, прекрасного экскурсовода, излучающего позитив. Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрута, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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