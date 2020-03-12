292 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Были в Нижнем уже во второй раз. В первый раз гуляли самостоятельно.

В этот раз решили воспользоваться экскурсией.

Узнали много нового о городе, о конкретных местах.

Несмотря на прохладную погоду, три часа пролетело незаметно.

Очень интересно, познавательно.

Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Пяткин.

Очень вкусно и в русском стиле.

Очень все понравилось!

Обязательно приедем еще летом.