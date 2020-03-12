292 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка

Павел
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Павел – ваш гид
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
От 1800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии292 отзыва
4.89
Мистика и история Нижнего Новгорода
Мистика и история Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

  • Вы услышите рассказы о личностях (Кулибин, Горький, Минин), событиях, связанных с конкретными местами нашей прогулки. Перед нами откроются мистические страницы, тёмные факты истории города.
  • Проходя по старым улицам, мы вдохнём историю советского закрытого города Горький, места баррикадных боёв первой революции, коснемся и эпохи гражданской войны.
  • Посетим место хранения золотого запаса Российской империи, особняки пароходчиков с их кладами и призраками.
  • Кроме того, вас ждут Кремль, Благовещенский и Печерский монастыри, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса.
  • Поговорим и о лихих девяностых. Пройдёмся по местам, где Балабанов снимал свои “Жмурки”. Интересны будут и истории, связанные с губернаторством Б. Немцова.
Мистика и история Нижнего Новгорода
Мистика и история Нижнего Новгорода
Мистика и история Нижнего Новгорода

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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292 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Были в Нижнем уже во второй раз. В первый раз гуляли самостоятельно.
В этот раз решили воспользоваться экскурсией.
Узнали много нового о городе, о конкретных местах.
Несмотря на прохладную погоду, три часа пролетело незаметно.
Очень интересно, познавательно.
Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Пяткин.
Очень вкусно и в русском стиле.
Очень все понравилось!
Обязательно приедем еще летом.
9 марта 2020
Классная, очень качественная работа экскурсовода.
Потрясающее знание истории, и не только города на Волге.
На одном дыхании прошли три часа.
Огромное спасибо!!!
8 марта 2020
Увлекательно, информативно и хорошо
1 марта 2020
Большое спасибо Павлу за интересную и содержательную экскурсию. Очень понравилось. Спасибо
21 февраля 2020
Очень интересно и познавательно даже на плохую погоду не обращали внимания. Павел, огромное спасибо!!!
9 февраля 2020
Павел молодец! Не дрогнул ни единым мускулом перед лицом страшного мороза, на который пришлась наша экскурсия. Можно сказать на своих плечах пронес нашу заледеневшую группу по всему экскурсионному маршруту! Благодаря этой экскурсии поездка в Нижний запомнится нам надолго!
Ирина
8 января 2020
Интересная и содержательная экскурсия! Благодарим Павла за позитивное и познавательное знакомство с городом Нижним. Три часа пролетели незаметно. Нашей компании из 4 взрослых человек понравился маршрут и сама экскурсия. Рекомендуем посетить этот город и познакомиться с гидом Павлом.
8 января 2020
Нам все очень понравилось, и даже дочка 7 лет не заскучала! Спасибо Павлу большое!
8 января 2020
Мы получили массу впечатлений и удовольствия от общения с Павлом. Павел, спасибо вам большое! Сама экскурсия насыщена и историческими фактами , и мифами, и сказками, что привлекало детей. Приедем ещё!
7 января 2020
Павел — прекрасный гид, и экскурсия замечательная. Даже несмотря на то, что был холодный январский вечер, гулять по Нижнему было интересно и (относительно) комфортно. Очень ценно то, что Павел отвечал на наши вопросы о городе, истории и культуре. Благодаря этому получился диалог и сложилось ощущение занимательной беседы. Порекомендую друзьям, если они поедут в Нижний.
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