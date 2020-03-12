292 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города. Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства. При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.