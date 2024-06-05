🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 440 отзывов Популярное предложение Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям Начало: На площади Минина и Пожарского 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 181 отзыв Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б... от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено... 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас Начало: У памятника Минину 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 266 отзывов Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия Начало: Кладовая Башня от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля Начало: Центр города недалеко от Кремля от 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину от 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 67 отзывов Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города Начало: На площади Народного единства 2 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера Начало: На улице Большая Покровская от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 28 отзывов Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского 6 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города Начало: На площади Народного Единства 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ... 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом от 5 470 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом Начало: Пл. Минина и Пожарского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века Начало: На Театральной площади 5 340 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд? Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе Начало: У метро «Парк культуры» 534 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Неизведанный Нижний Новгород Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны Начало: В районе Сормово 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 43 отзыва Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом Начало: На площади Минина и Пожарского 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайны Нижегородского кремля Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 9 отзывов Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит» В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода Начало: На площади Минина Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00 1 345 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе Начало: На пл. Минина и Пожарского 1 350 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной» Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами Начало: Остановка «Речной вокзал» 5 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам Начало: На Большой Покровской 5 500 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 8 отзывов Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды Начало: На пл. Народного Единства 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Квартал 1833 года (пешая 2 часа) Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом Начало: Парк им. Кулибина, улица Максима Горького от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Рождественская - «шкатулка с секретом» Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом Начало: У памятника Минину и Пожарскому 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 3 отзыва Исторический квест «Секреты Большой Покровской» Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода Начало: На Театральной площади от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории Пройти по местам начала ополчения и узнать, как один человек повлиял на будущее целой страны Начало: На площади Минина и Пожарского 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского Начало: У вашего отеля 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Нижегородский кремль: путешествие по эпохам Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой Начало: На Нижневолжской набережной 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Започаинье - душа Нижнего Новгорода Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины Начало: На Большой Покровской от 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 17 отзывов Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса Начало: На площади Минина 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 13 отзывов Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам Начало: На пл. Минина и Пожарского 2 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Групповая 2 часа 3 отзыва Мистика Волжского откоса Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе) Начало: На площади Минина 1000 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Нижегородские этюды Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города Начало: На площади Минина и Пожарского от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.