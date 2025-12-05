1 день

Петушки - Дом-музей Н.Е. Жуковского - Владимир

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Петушки. Путевая информация.

10:30 Посещение музея Петуха – единственного в мире музея Петуха, в котором интересно не только детям.

Во время экскурсии у вас появится возможность:

узнать, что было раньше: курица или яйцо, откуда взялась «куриная слепота», зачем петухам шпоры, почему петух кукарекать взлетает на забор, и как вдруг взлетает нелетающая птица;

зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать, чтобы оно быстрее исполнилось;

найти ответ на вопрос, почему Петушки называются Петушками и почему в старину говорили «Проезжаешь Петушки — береги свои мешки»;

увидеть петуха в различных «ипостасях»: петух-огонь, петух-зло, петух-бунтарь, хвастун, драчун, великан, многоженец, красавец… Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек выполнен главный герой музея;

самое милое чудо – это маленькие цыплята, которые живут в музейном мини-курятнике. И если повезет, то можно попасть на процесс, когда малыши вылупляются из яиц в музейном мини-инкубаторе. Это бывает 1 раз в 3 недели.

Отправление в д. Орехово.

Экскурсия по усадьбе Н. Е. Жуковского.

Орехово – это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем двухсотлетней историей. Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль.

Очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб XVIII-XIX веков, которые ещё сохранились до нашего времени.

Отправление во Владимир.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символа города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.

Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).

Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи.

22:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

