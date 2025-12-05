Мои заказы

Купеческий разгуляй в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас в увлекательный и насыщенный тур, который откроет перед вами богатую историю и культурное наследие Нижнего Новгорода, Владимира и Суздали.

Это отличная возможность погрузиться в атмосферу купеческой эпохи, познакомиться с традициями и бытом купцов, а также насладиться живописными видами русских городов.

Вас ждет уникальная архитектура, самые известные достопримечательности, музей Петуха, прогулки по зимним уютным улочкам и удивительные истории.
Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Купеческий разгуляй в Нижнем НовгородеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Купеческий разгуляй в Нижнем НовгородеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
янв5
янв

Программа тура по дням

1 день

Петушки - Дом-музей Н.Е. Жуковского - Владимир

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Петушки. Путевая информация.

10:30 Посещение музея Петуха – единственного в мире музея Петуха, в котором интересно не только детям.

Во время экскурсии у вас появится возможность:

  • узнать, что было раньше: курица или яйцо, откуда взялась «куриная слепота», зачем петухам шпоры, почему петух кукарекать взлетает на забор, и как вдруг взлетает нелетающая птица;
  • зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать, чтобы оно быстрее исполнилось;
  • найти ответ на вопрос, почему Петушки называются Петушками и почему в старину говорили «Проезжаешь Петушки — береги свои мешки»;
  • увидеть петуха в различных «ипостасях»: петух-огонь, петух-зло, петух-бунтарь, хвастун, драчун, великан, многоженец, красавец… Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек выполнен главный герой музея;
  • самое милое чудо – это маленькие цыплята, которые живут в музейном мини-курятнике. И если повезет, то можно попасть на процесс, когда малыши вылупляются из яиц в музейном мини-инкубаторе. Это бывает 1 раз в 3 недели.

Отправление в д. Орехово.

Экскурсия по усадьбе Н. Е. Жуковского.

Орехово – это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем двухсотлетней историей. Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль.

Очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб XVIII-XIX веков, которые ещё сохранились до нашего времени.

Отправление во Владимир.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символа города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.

Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).

Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи.

22:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Нижний Новгород

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.

Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.

Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.

Обед в кафе города.

Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в отель.

20:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гороховец - Суздаль

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

Отправление в Гороховец. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Гороховцу.

Гороховец — ровесник Москвы. Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества. Первое упоминание в летописях относится к 1239 году.

В начале 15 века город вошел в состав Московского княжества. Расцвет Гороховца приходится на 17 век — город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.

В это время благодаря стараниям местных купцов в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.

Отправление в Суздаль. Путевая информация.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Суздалю с внешним осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

17:30 Отправление в Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:

Размещение в отеле:

«Волна», г. Нижний Новгород

Стоимость тура на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
26 90028 900

Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.

Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 500 рублей/1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Волна» 4

2 ночи

Гостиница «Волна» является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

