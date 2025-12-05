Это отличная возможность погрузиться в атмосферу купеческой эпохи, познакомиться с традициями и бытом купцов, а также насладиться живописными видами русских городов.
Вас ждет уникальная архитектура, самые известные достопримечательности, музей Петуха, прогулки по зимним уютным улочкам и удивительные истории.
Программа тура по дням
Петушки - Дом-музей Н.Е. Жуковского - Владимир
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).
Трансфер в Петушки. Путевая информация.
10:30 Посещение музея Петуха – единственного в мире музея Петуха, в котором интересно не только детям.
Во время экскурсии у вас появится возможность:
- узнать, что было раньше: курица или яйцо, откуда взялась «куриная слепота», зачем петухам шпоры, почему петух кукарекать взлетает на забор, и как вдруг взлетает нелетающая птица;
- зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать, чтобы оно быстрее исполнилось;
- найти ответ на вопрос, почему Петушки называются Петушками и почему в старину говорили «Проезжаешь Петушки — береги свои мешки»;
- увидеть петуха в различных «ипостасях»: петух-огонь, петух-зло, петух-бунтарь, хвастун, драчун, великан, многоженец, красавец… Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек выполнен главный герой музея;
- самое милое чудо – это маленькие цыплята, которые живут в музейном мини-курятнике. И если повезет, то можно попасть на процесс, когда малыши вылупляются из яиц в музейном мини-инкубаторе. Это бывает 1 раз в 3 недели.
Отправление в д. Орехово.
Экскурсия по усадьбе Н. Е. Жуковского.
Орехово – это место проживания семьи основоположника воздухоплавания, а также замечательная дворянская усадьба с более чем двухсотлетней историей. Сохранились имена череды ореховских вотчинников, практически не нарушен временем ландшафт и усадебный ансамбль.
Очаровательная красота природы выделяет Орехово среди немногих русских усадеб XVIII-XIX веков, которые ещё сохранились до нашего времени.
Отправление во Владимир.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символа города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевской – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).
Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи.
22:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.
Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
20:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Гороховец - Суздаль
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
Отправление в Гороховец. Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Гороховцу.
Гороховец — ровесник Москвы. Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества. Первое упоминание в летописях относится к 1239 году.
В начале 15 века город вошел в состав Московского княжества. Расцвет Гороховца приходится на 17 век — город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.
В это время благодаря стараниям местных купцов в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.
Отправление в Суздаль. Путевая информация.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Суздалю с внешним осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
17:30 Отправление в Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:
Размещение в отеле:
«Волна», г. Нижний Новгород
|Стоимость тура на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|26 900
|28 900
Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.
Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 500 рублей/1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна» 4
Гостиница «Волна» является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.