Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Групповой тур в Нижнем Новгороде

Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде

4.7
3 отзыва
Три насыщенных впечатлениями дня в Нижнем Новгороде.

Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие, побываете на смотровых площадках, откуда открываются "захватывающие дух" виды.

Затем Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике “Ариель”, поучаствуете в познавательном мастер-классе и заберете игрушку с собой! В третий день посетите Городец, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Неприступный Нижегородский Кремль
Неприступный Нижегородский Кремль
Прогуляемся по Кремлю, который ни разу не был захвачен, за всю историю существования
Сказочный мир детства
Сказочный мир детства
Увидим как рождается новогодняя игрушка и сами примем участие в ее изготовлении
"Музейный Квартал" в Городце
"Музейный Квартал" в Городце
Пройдемся по "улочкам-музеям", где экспонатами являются старинные дома

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина "Роспечать".

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсии).

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию, время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду “Город над Волгой и Окой” (продолжительность 4,5 часа).

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются "захватывающие дух" виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Хрупкие мечты»

Завтрак в гостинице.

09:45 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

10:00 Сбор в холле гостиницы "Courtyard".

Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике “Ариель”, ставшей местом рождения Нижегородской ёлочной игрушки и набравшей большую популярность в Европейских странах.

Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи игрушки, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.

Каждый сможет забрать игрушку с собой.

Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами игрушки в магазине фабрики.

После посещения фабрики “Ариель” вы отправитесь на экскурсию в галерею “Хрупкие мечты”, где собрана уникальная коллекция фарфоровых кукол.

Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.

У них светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и настоящие мягкие волосы.

Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.

14:00 Ориентировочное возвращение в гостиницу.

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Хрупкие мечты»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Хрупкие мечты»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Хрупкие мечты»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Хрупкие мечты»
3 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

08:40 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия в Городец.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом "музейном квартале" Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе “Город Мастеров”.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Экскурсия в музее “Терем русского самовара”.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 Туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4*

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения1-мест. 2-мест.3-мест.
Ibis 3*28 500 22 70021 800
Courtyard 4*35 50029 50028 000

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

2 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Courtyard

2 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

CourtyardCourtyardCourtyardCourtyardCourtyardCourtyard

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
22 мар 2023
тур очень интересный
К
13 янв 2023
Экскурсии нормальные но качество экскурсоводов оставляет желать лучшего, но это проблема не только Нижнего. В Городце рекомендую всем сходить в музей самоваров и попасть к экскурсоводу Татьяне Глебовне. Вот человек на своём месте и с любовью относится к своему труду, думаю что если бы она занималась чем-то другим, результат был бы таким же. Все выходили с музея просветлёнными, улыбающимися и в отличном настроении.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Дмитрий Алексеевич, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям об экскурсоводах, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
У
9 апр 2024
Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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