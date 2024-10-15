В этом туре Вы посетите столицу Приволжья – Нижний Новгород, знаменитый Шереметевский замок XVIII века и старинный купеческий город Городец.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица Нижегородско – Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского кремля.
Здесь вы перенесетесь в город- крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус. Трансфер в гостиницу. Самостоятельное заселение.
Озеро Светлояр. Шереметевский замок
Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
06:50 Ибис 3*.
Трансфер на пл. Ленина.
07:15 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
07:30 Отправление из Н. Новгорода.
Переезд до Светлояра.
Ориентировочное время в пути: 2,5 часа (130 км).
Путевая экскурсия.
Вы услышите про Китежскую Русь – сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр.
Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения.
Оно знаменито легендой о граде Китеже.
Китеж – мифический чудесный город, который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым.
При приближении войск город, якобы, исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр.
09:30 Прибытие на озеро Светлояр.
Свободное время для самостоятельной прогулки вокруг озера, посещения церкви Казанской Божей Матери.
А для тех, кто чувствует в себе силу осилить 4 км (дорога туда и обратно) можно сходить на святой источник «Кибелек», вода которого считается святой и исцеляет от всех болезней.
12:00 Переезд в с. Юрино: 110 км (ориентировочно 2,40 часа).
Путевая экскурсия.
Вы услышите рассказ о судьбе рода Шереметевых, о том как строился замок, о его владельцах, услышите легенды связанные с этим замком.
Обед в кафе (входит в стоимость).
14:40 Ориентировочное прибытие в с. Юрино.
Посещение Шереметевского замка – памятника архитектуры федерального значения, построенного в стиле владельческого города, с главным домом, парком и комплексом построенных сооружений.
В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал».
Посетите зимний сад.
Прогуляетесь по партерному и пейзажному парку с прудами.
Увидите каменную ограду и служебные корпуса.
В Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века, увидите здания старинной застройки.
А также прогуляетесь по набережной реки Волги, где в хорошую погоду можно даже искупаться.
17:30 Выезд из Юрино.
22:00 Ориентировочное возвращение в Н. Новгород.
Трансфер в гостиницу.
Городец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в автобус. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
08:20 Ибис 3*.
Трансфер на пл. Ленина.
08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
09:00 Отъезд из Нижнего Новгорода.
Переезд в Городец – 53 км.
Ориентировочно 1 час пути.
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
Посещение Федоровского монастыря.
Федоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Федоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей находится в усадьбе Гришаева.
Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.
Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству.
Возникали целые школы по изготовлению самоваров.
Основу коллекции этого музея составило собрание самоваров Николая Полякова, руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.
В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".
Городецкий Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений.
Он посвящен истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: лозоплетение, городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном круге и других.
15:30 Отъезд домой.
Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород 17-18 часов на ж/д вокзал.
Окончание экскурсионной программы.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура на 1
человека
Стоимость доп.
суток
проживания на 1
человека
|Ибис 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|22 500
|4000
Ибис 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|27 000
|6000
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3*
(3-местный номер с 3-мя кроватями
или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|21 300
|3000
|Маринс Парк отель 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|26 100
|6000
Маринс Парк отель 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|30 900
|8000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4*
(3-местный с удобствами - номер
повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|25 200
|4000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Гостиница «Нижний» 3
Отель «Нижний Канавинская» расположен рядом с «Московским» ж/д вокзалом и Цирком, в 0,2 км от станции метро «Московская».
К размещению представлены комфортные номера с кондиционером, плазменным телевизором, скоростным Wi-Fi и ванной комнатой с душем, феном и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник, чайник и питьевая вода. В некоторых номера имеется кухонная зона с варочной панелью. Вкусно и сытно поесть гости могу в кафе русской кухни «Чугунок».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание
- Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Посещение озера Светлояр, с. Юрино, посещение с экскурсией Шереметьевского замка
- Экскурсия по г. Городцу, посещение Музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
- Трансфер на железнодорожный вокзал в третий экскурсионный день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.