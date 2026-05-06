Маршрут ведет к святыням Дивеевского монастыря, а затем через исторические Арзамас и Нижний Новгород к уютному Болдину — месту, где родилась
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Дивеево. Арзамас
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.
07:15 Отправление в Дивеево.
Дивеево – место особенное, известное во всем мире.
Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.
Обед в кафе (при выборе тарифа с обедом).
Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.
Осмотр действующих храмов:
- Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;
- Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
- Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
- Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Отправление в г. Арзамас.
Арзамас – город с долгой и славной историей.
В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью – «Арзамас-городок – Москвы –уголок».
Обзорная экскурсия по г. Арзамас.
Осмотр значимых достопримечательностей:
- Соборная площадь – сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем;
- Воскресенский кафедральный собор – символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге;
- Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси;
- Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок;
- Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками 19 века и многое другое.
Переезд в г. Нижний Новгород.
Размещение.
Ужин в ресторане отеля (при выборе тарифа с ужином).
Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля. Большое Болдино
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля.
Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки.
«Карман России», «торговая столица Российской Империи» – это все о Нижнем Новгороде.
Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.
В программе:
- Осмотр исторических улочек, сохранивших красоты и былое величие;
- Смотровые площадки, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки;
- Сторона Нижегородской ярмарки, осмотр Собора Александра Невского;
- Строгановская (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века;
- Памятник В. П. Чкалову и Чкаловской лестнице, откуда откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.
Экскурсия по территории Нижегородского кремля.
Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц.
Важнейшая архитектурная достопримечательность кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.
Переезд в с. Большое Болдино.
Обед в кафе города (при выборе тарифа с обедом).
Большое Болдино – одно из самых известных пушкинских мест России, уникальность усадьбы в том, что из всех имений семьи поэта только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.
Экскурсия «Пушкин в Болдине. Жизнь и творчество» с посещением:
- Господский дом, где сохранились комнаты, в которых Александр Сергеевич Пушкин останавливался во время приездов в Болдино в 1830 и 1833 годах.
- Экспозиция посвящена его творчеству, отмеченному небывалым взлетом вдохновения, получившем название «Болдинская осень».
- Флигель (вотчинная контора), где Пушкин останавливался в 1834 г. Экспозиция знакомит с хозяйственной стороной жизни болдинского имения.
- Хозяйственные постройки рассказывают о быте усадьбы XIX века, примечательных явлениях крестьянской культуры и народных промыслах.
- Усадебный парк со старинными прудами и деревьями – настоящие свидетели пушкинских времен.
- Кабинет сказок – экспозиция, посвященная пушкинским сказкам.
Отправление в г. Москву.
Позднее прибытие в г. Москву (ориентировочно после 23:55 к ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере в зависимости от выбранного питания и даты заезда, руб:
|Заезды
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Обычные даты
|16 990
|18 190
|18 990
|Дата 23.05
|17 990
|19 190
|19 990
|Праздничные даты 01.05, 09.05, 12.06
|18 990
|20 190
|20 990
Доплата за одноместное размещение – 3 590 руб. (1 человек в номере). Подселение не предусмотрено.
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Славянка»
Гостиница «Славянка» привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города.
В номерах есть телевизоры, бесплатный Wi-Fi, вся необходимая мебель и санузлы.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет сауны, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах.
Расстояние до аэропорта «Стригино» составляет 13 км., до ж/д вокзала «Московский» – 6 км. В непосредственной близости от гостиницы находится музей автомобилей ГАЗ, ТЦ «Муравей».
Гостиница «Волна»
Гостиница является крупнейшей в Нижнем Новгороде, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.
Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием и высоким качеством обслуживания. Гости могут воспользоваться: депозитной ячейкой на рецепции, тренажерным залом, парковкой, камерой хранения багажа, бесплатным Wi-Fi.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах «Чайка» и «Бурлак» представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по тур меню согласно выбранному тарифу
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе (зависит от выбора тарифа)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие организационные особенности тура?
- время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше;
- при количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса;
- компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта;
- данная программа рекомендуется для детей от 6 лет;
- рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом;
- услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен);
- присоединение детских групп к туру – под запрос;
- время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.;
- при самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.