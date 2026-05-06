Места вдохновения Нижегородской земли. Тур на выходные из Москвы

Погружение в духовную и литературную Русь за два насыщенных дня.

Маршрут ведет к святыням Дивеевского монастыря, а затем через исторические Арзамас и Нижний Новгород к уютному Болдину — месту, где родилась
и творила русская классика.

В программе — молитвенно-духовные впечатления, знакомство с архитектурой и историей крупных городов, вдохновение волшебными пейзажами Болдина и время для прогулок по набережным и уютным улочкам. Тур завершится возвращением в Москву.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Дивеево. Арзамас

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.

07:15 Отправление в Дивеево.

Дивеево – место особенное, известное во всем мире.

Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.

Обед в кафе (при выборе тарифа с обедом).

Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов:

  • Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;
  • Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;
  • Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;
  • Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Отправление в г. Арзамас.

Арзамас – город с долгой и славной историей.

В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью – «Арзамас-городок – Москвы –уголок».

Обзорная экскурсия по г. Арзамас.

Осмотр значимых достопримечательностей:

  • Соборная площадь – сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем;
  • Воскресенский кафедральный собор – символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге;
  • Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси;
  • Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок;
  • Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками 19 века и многое другое.

Переезд в г. Нижний Новгород.

Размещение.

Ужин в ресторане отеля (при выборе тарифа с ужином).

2 день

Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля. Большое Болдино

Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Нижегородского кремля.

Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки.

«Карман России», «торговая столица Российской Империи» – это все о Нижнем Новгороде.

Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.

В программе:

  • Осмотр исторических улочек, сохранивших красоты и былое величие;
  • Смотровые площадки, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки;
  • Сторона Нижегородской ярмарки, осмотр Собора Александра Невского;
  • Строгановская (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века;
  • Памятник В. П. Чкалову и Чкаловской лестнице, откуда откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.

Экскурсия по территории Нижегородского кремля.

Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц.

Важнейшая архитектурная достопримечательность кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.

Переезд в с. Большое Болдино.

Обед в кафе города (при выборе тарифа с обедом).

Большое Болдино – одно из самых известных пушкинских мест России, уникальность усадьбы в том, что из всех имений семьи поэта только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

Экскурсия «Пушкин в Болдине. Жизнь и творчество» с посещением:

  • Господский дом, где сохранились комнаты, в которых Александр Сергеевич Пушкин останавливался во время приездов в Болдино в 1830 и 1833 годах.
  • Экспозиция посвящена его творчеству, отмеченному небывалым взлетом вдохновения, получившем название «Болдинская осень».
  • Флигель (вотчинная контора), где Пушкин останавливался в 1834 г. Экспозиция знакомит с хозяйственной стороной жизни болдинского имения.
  • Хозяйственные постройки рассказывают о быте усадьбы XIX века, примечательных явлениях крестьянской культуры и народных промыслах.
  • Усадебный парк со старинными прудами и деревьями – настоящие свидетели пушкинских времен.
  • Кабинет сказок – экспозиция, посвященная пушкинским сказкам.

Отправление в г. Москву.

Позднее прибытие в г. Москву (ориентировочно после 23:55 к ст. метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере в зависимости от выбранного питания и даты заезда, руб:

ЗаездыЗавтракиЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
Обычные даты16 99018 19018 990
Дата 23.0517 99019 19019 990
Праздничные даты 01.05, 09.05, 12.0618 99020 19020 990

Доплата за одноместное размещение – 3 590 руб. (1 человек в номере). Подселение не предусмотрено.

Выбор места в автобусе – 980 руб.

Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Славянка»

1 ночь

Гостиница «Славянка» привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города.

В номерах есть телевизоры, бесплатный Wi-Fi, вся необходимая мебель и санузлы.

Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет сауны, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах.

Расстояние до аэропорта «Стригино» составляет 13 км., до ж/д вокзала «Московский» – 6 км. В непосредственной близости от гостиницы находится музей автомобилей ГАЗ, ТЦ «Муравей».

Гостиница «Волна»

1 ночь

Гостиница является крупнейшей в Нижнем Новгороде, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.

Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием и высоким качеством обслуживания. Гости могут воспользоваться: депозитной ячейкой на рецепции, тренажерным залом, парковкой, камерой хранения багажа, бесплатным Wi-Fi.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

В расположенных на территории ресторанах «Чайка» и «Бурлак» представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание по тур меню согласно выбранному тарифу
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе (зависит от выбора тарифа)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие организационные особенности тура?
  • время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше;
  • при количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса;
  • компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта;
  • данная программа рекомендуется для детей от 6 лет;
  • рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом;
  • услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен);
  • присоединение детских групп к туру – под запрос;
  • время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.;
  • при самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Хочу выразить благодарность организаторам тура Москва - Болдино 1,2 мая этого года. Всё было чётко организовано, во всех точках маршрута (Дивеево - Арзамас - Н. Новгород - Болдино) нас ждали
грамотные экскурсоводы, организаторы тура обеспечили качественное питание и удобный ночлег. Автобус был комфортабельный, с подогревом и охлаждением, панорамным окнами, водители доброжелательные и опытные, гид по маршруту знающий и ответственный. Ещё раз большое спасибо, надеюсь, воспользуюсь предложениями туркомпании Большая Страна ещё не раз.
Иванова Э. И., участник группы.

