1 день

Отправление из Москвы. Дивеево. Арзамас

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.

07:15 Отправление в Дивеево.

Дивеево – место особенное, известное во всем мире.

Это четвертый удел Богородицы на земле, единственное место в России, которое находится под ее особым покровительством.

Обед в кафе (при выборе тарифа с обедом).

Экскурсия по Серафимо-Дивеевскому монастырю, названному в честь Серафима Саровского, который опекал эту обитель.

Осмотр действующих храмов:

Троицкий собор: святые мощи преподобного Серафима, чудотворная икона «Умиление»;

Преображенский собор: мощи преподобной Марфы Дивеевской, мощи блаженной Параскевы;

Казанская церковь: мощи преподобных Александры, Марфы, Елены;

Святая Канавка Пресвятой Богородицы – это величайшая дивеевская, да и мировая вселенская святыня. О благодати, дарованной Святой Канавкой Батюшка говорил: «Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Отправление в г. Арзамас.

Арзамас – город с долгой и славной историей.

В 19 «Золотом» для города веке про него отзывались с особенной любовью – «Арзамас-городок – Москвы –уголок».

Обзорная экскурсия по г. Арзамас.

Осмотр значимых достопримечательностей:

Соборная площадь – сердца Арзамаса с уникальной Ратушей 18 века и Никольским монастырем;

Воскресенский кафедральный собор – символ победы над Наполеоном, главное украшение города, построенное по образу и подобию Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге;

Гостиные ряды, где велась бойкая торговля с 17 века, здесь можно было приобрести все, что водилось на Руси;

Скульптуры «Арзамасские гуси». Местные гуси отличались особенно пылким характером, участвовали в птичьих боях и нередко становились победителями, принося своим владельцами хороший заработок;

Верхняя набережная с сохранившимися дворянскими особняками 19 века и многое другое.

Переезд в г. Нижний Новгород.

Размещение.

Ужин в ресторане отеля (при выборе тарифа с ужином).

