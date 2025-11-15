Мои заказы

Нижний Новгород - Городец - Семенов. Автобусный тур из Перми

Нижний Новгород - Городец - Семенов
Вас ждет встреча с настоящими мастерами народных ремесел, прогулки по живописным улицам, наполненным духом старины, и возможность лично прикоснуться к искусству – от росписи матрёшек до создания городецких пряников.

Погружение в
читать дальше

атмосферу Нижнего Новгорода, с его величественным Кремлем и исторической архитектурой, откроет перед вами тайны прошлого, а посещение очаровательных городов, таких как Городец и Семёнов, подарит незабываемые моменты, полные творчества и вдохновения.

Этот тур станет не только путешествием по красивым местам, но и настоящим погружением в культуру и душу России.

Нижний Новгород - Городец - Семенов. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нижний Новгород - Городец - Семенов. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нижний Новгород - Городец - Семенов. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
24
июл31
окт

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Перми на автобусе

18:00 Отправление автобуса в Нижний Новгород.

2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

8:00 Прибытие в город.

Завтрак в кафе.

9:00-12:00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля.

Экскурсия по Нижнему Новгороду – это увлекательное путешествие по древнему городу с богатой историей.

Вы прогуляетесь по историческому центру, полюбуетесь панорамами с Волги и Оки, подниметесь на знаменитую Чкаловскую лестницу и узнаете легендыулицы Рождественской.

Кульминация – посещение Нижегородского кремля с его мощными стенами, башнями и потрясающим видом на слияние двух великих рек.

Программа включает как автобусную, так и пешеходную часть, чтобы полностью прочувствовать атмосферу города.

12:30-13:30 Обед в кафе города.

13:30-15:30 Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки по Большой Покровской улице.

Большая Покровская улица – сердце Нижнего Новгорода.

Здесь царит особая атмосфера старинного города: уютные кафе, уличные музыканты, сувенирные лавки и исторические здания.

Это время, чтобы неспешно прогуляться, сделать памятные фото и проникнуться духом города.

В свободное время рекомендуем:

  • Провести фотосессию с бронзовыми скульптурами – на улице расположены забавные памятники городовому, художнику, уличному музыканту, читателю газеты и многим другим. Отличная возможность сделать атмосферные фото!
  • Зайти в магазин сувениров– здесь можно найти традиционные нижегородские сувениры: изделия из хохломы, городецкую роспись, матрешки, керамику и многое другое.
  • Полюбоваться архитектурой – на улице много исторических зданий XIX–XX веков, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
  • Зайти в «Умную бумагу» – необычный магазин, где продаются сборные модели из картона: Кремль, церкви, паровозы и другие интересные объекты.
  • Посетить музей-квартиру А. М. Горького – этот музей посвящен детству и юности великого писателя.
  • Здесь можно увидеть подлинные вещи семьи Пешковых, узнать больше о жизни будущего классика русской литературы.
  • Посетить один из музеев Нижегородского Кремля.

16:00-16:30 Поездка по Нижегородской канатной дороге.

Нижегородская канатная дорога – это не просто транспорт, а настоящее приключение!

Она соединяет Нижний Новгород с Борским районом, пролегая над Волгой.

С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на город, реку и живописные окрестности.

16:30-17:00 Трансфер в отель, заселение в гостиницу и свободное время.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуАвтобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Музей под открытым небом Городец. Ремесленный Семенов

Завтрак в гостинице.

8:30 Выселение из гостиницы, выезд в Городец.

8:30-10:00 Переезд до Городца с путевой экскурсией.

Вас ждёт погружение в историю этих мест – от древних княжеств и купеческого расцвета до традиционных народных ремёсел.

Гид расскажет о знаменитых уроженцах Городца, старинных преданиях и легендах, а за окнами автобуса откроются живописные пейзажи русской глубинки: бескрайние поля, уютные деревеньки, леса и извилистая лента Волги.

По мере приближения к Городцу вы ощутите его особую атмосферу – здесь словно оживает история, а на улицах можно встретить следы древних традиций.

Городец – это не просто точка на карте, а настоящий музей под открытым небом, где каждый дом, каждое здание несёт в себе частицу прошлого.

10:00-12:00 Посещение "Города мастеров" с мастер-классом по городецкому прянику Городец – это настоящее царство мастеров!

Здесь нас ждет мастер-класс по созданию городецкого пряника – ароматного, яркого и украшенного традиционной росписью.

Каждый сможет попробовать себя в роли мастера и создать свой уникальный пряник.

12:00-13:00 Свободное время для самостоятельного осмотра города и покупки сувениров.

В Городце стоит приобрести:

  • Городецкие пряники – ароматные, расписные, с богатой начинкой.
  • Городецкую роспись– разделочные доски, шкатулки, подносы с традиционными узорами.
  • Резные изделия из дерева – обереги, фигурки, сувениры.
  • Чайные сборы и мёд – натуральные продукты от местных пасечников.
  • Глиняную посуду – красивые кувшины, кружки, тарелки ручной работы.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:00-15:00 Переезд в Семенов.

Во время переезда, который займёт около часа, за окнами автобуса раскроются живописные просторы Нижегородской области: величественные леса, широкие поля и уютные деревеньки, сохранившие дух старины.

Гид расскажет вам о богатой истории Семёнова, его роли в ремесленной культуре России и том, как маленький посёлок со временем стал центром художественных промыслов.

15:00-16:00 Мастер-класс по росписи матрешки.

В Семёнове, столице золотой Хохломы, вас ждёт увлекательный мастер-класс по росписи матрёшки.

Под руководством опытных мастеров вы познакомитесь с традиционными узорами, выберете цвета и создадите свою уникальную матрёшку.

Этот творческий процесс увлекает и дарит массу удовольствия!

Готовый сувенир, расписанный вашими руками, станет не только прекрасным напоминанием о поездке, но и частичкой русской культуры, которую вы унесёте с собой.

16:00-17:00 Прогулка по Семенову.

Семёнов – уютный город с богатой историей и традициями.

Здесь каждая улица дышит народным искусством, а фасады домов украшают яркие узоры.

Вы прогуляетесь по центральной части города, полюбуетесь старинными зданиями и почувствуете атмосферу русского купеческого прошлого.

Город очаровывает своей самобытностью, а прогулка оставит тёплые воспоминания о месте, где народные традиции живут и процветают.

17:30 Выезд в Пермь.

Музей под открытым небом Городец. Ремесленный СеменовМузей под открытым небом Городец. Ремесленный СеменовМузей под открытым небом Городец. Ремесленный СеменовМузей под открытым небом Городец. Ремесленный Семенов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прибытие в Пермь

09:00-10:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатыДвухместноеОдноместное
25.07.202515 60018 100
01.11.202515 00017 500

Скидка для детей до 11 лет – 350 рублей.

Варианты проживания

Гостиница в г. Нижнем Новгороде

1 ночь

Проживание в гостинице не ниже 3* с удобствами в номере.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание (2 завтрака и 2 обеда)
  • Проживание в номерах с удобствами (1 ночь)
  • Входные билеты по программе
  • 2 мастер-класса
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура в г. Пермь
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Доп. место в автобусе - 7 500 руб
  • По желанию можно отправиться на ночную автобусную обзорную экскурсию, при группе: от 10 до 14: 1970 руб. /чел. от 15 до 19: 1430 руб. /чел. от 20 до 24: 1070 руб. /чел. от 25 до 30: 890 руб. /чел. от 30: 770 руб. /чел
  • От 10 до 14: 1970 руб. /чел
  • От 15 до 19: 1430 руб. /чел
  • От 20 до 24: 1070 руб. /чел
  • От 25 до 30: 890 руб. /чел
  • От 30: 770 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Современные туристические автобусы с мягкими креслами, кондиционером и системой мультимедиа, что обеспечивает комфорт даже при длительных переездах. Техника регулярно обновляется и проходит техосмотр, поэтому поездка безопасна и удобна.

Может ли поменяться программа тура?

Обратите внимание! Очередность дней для даты 01.11.25 – Пермь – Семенов – Городец – Нижний Новгород – Пермь

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы

Какие остановки делает трансфер?
18:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
18:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
18:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
18:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
18:45 – ост. Отворот на Майский
19:00 – Нытвенский отворот
19:05 – Григорьевский отворот
19:10 – отворот Кудымкар/Карагай
19:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
19:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
20:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
21:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр"
21:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
21:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
22:40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
22:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
На автобусе
2 дня
22 отзыва
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
16 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 29 300 ₽ за человека
Январские праздники в Нижнем Новгороде
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Январские праздники в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода