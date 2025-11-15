Погружение в
Программа тура по дням
Переезд из Перми на автобусе
18:00 Отправление автобуса в Нижний Новгород.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
8:00 Прибытие в город.
Завтрак в кафе.
9:00-12:00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля.
Экскурсия по Нижнему Новгороду – это увлекательное путешествие по древнему городу с богатой историей.
Вы прогуляетесь по историческому центру, полюбуетесь панорамами с Волги и Оки, подниметесь на знаменитую Чкаловскую лестницу и узнаете легендыулицы Рождественской.
Кульминация – посещение Нижегородского кремля с его мощными стенами, башнями и потрясающим видом на слияние двух великих рек.
Программа включает как автобусную, так и пешеходную часть, чтобы полностью прочувствовать атмосферу города.
12:30-13:30 Обед в кафе города.
13:30-15:30 Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки по Большой Покровской улице.
Большая Покровская улица – сердце Нижнего Новгорода.
Здесь царит особая атмосфера старинного города: уютные кафе, уличные музыканты, сувенирные лавки и исторические здания.
Это время, чтобы неспешно прогуляться, сделать памятные фото и проникнуться духом города.
В свободное время рекомендуем:
- Провести фотосессию с бронзовыми скульптурами – на улице расположены забавные памятники городовому, художнику, уличному музыканту, читателю газеты и многим другим. Отличная возможность сделать атмосферные фото!
- Зайти в магазин сувениров– здесь можно найти традиционные нижегородские сувениры: изделия из хохломы, городецкую роспись, матрешки, керамику и многое другое.
- Полюбоваться архитектурой – на улице много исторических зданий XIX–XX веков, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
- Зайти в «Умную бумагу» – необычный магазин, где продаются сборные модели из картона: Кремль, церкви, паровозы и другие интересные объекты.
- Посетить музей-квартиру А. М. Горького – этот музей посвящен детству и юности великого писателя.
- Здесь можно увидеть подлинные вещи семьи Пешковых, узнать больше о жизни будущего классика русской литературы.
- Посетить один из музеев Нижегородского Кремля.
16:00-16:30 Поездка по Нижегородской канатной дороге.
Нижегородская канатная дорога – это не просто транспорт, а настоящее приключение!
Она соединяет Нижний Новгород с Борским районом, пролегая над Волгой.
С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на город, реку и живописные окрестности.
16:30-17:00 Трансфер в отель, заселение в гостиницу и свободное время.
Музей под открытым небом Городец. Ремесленный Семенов
Завтрак в гостинице.
8:30 Выселение из гостиницы, выезд в Городец.
8:30-10:00 Переезд до Городца с путевой экскурсией.
Вас ждёт погружение в историю этих мест – от древних княжеств и купеческого расцвета до традиционных народных ремёсел.
Гид расскажет о знаменитых уроженцах Городца, старинных преданиях и легендах, а за окнами автобуса откроются живописные пейзажи русской глубинки: бескрайние поля, уютные деревеньки, леса и извилистая лента Волги.
По мере приближения к Городцу вы ощутите его особую атмосферу – здесь словно оживает история, а на улицах можно встретить следы древних традиций.
Городец – это не просто точка на карте, а настоящий музей под открытым небом, где каждый дом, каждое здание несёт в себе частицу прошлого.
10:00-12:00 Посещение "Города мастеров" с мастер-классом по городецкому прянику Городец – это настоящее царство мастеров!
Здесь нас ждет мастер-класс по созданию городецкого пряника – ароматного, яркого и украшенного традиционной росписью.
Каждый сможет попробовать себя в роли мастера и создать свой уникальный пряник.
12:00-13:00 Свободное время для самостоятельного осмотра города и покупки сувениров.
В Городце стоит приобрести:
- Городецкие пряники – ароматные, расписные, с богатой начинкой.
- Городецкую роспись– разделочные доски, шкатулки, подносы с традиционными узорами.
- Резные изделия из дерева – обереги, фигурки, сувениры.
- Чайные сборы и мёд – натуральные продукты от местных пасечников.
- Глиняную посуду – красивые кувшины, кружки, тарелки ручной работы.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:00-15:00 Переезд в Семенов.
Во время переезда, который займёт около часа, за окнами автобуса раскроются живописные просторы Нижегородской области: величественные леса, широкие поля и уютные деревеньки, сохранившие дух старины.
Гид расскажет вам о богатой истории Семёнова, его роли в ремесленной культуре России и том, как маленький посёлок со временем стал центром художественных промыслов.
15:00-16:00 Мастер-класс по росписи матрешки.
В Семёнове, столице золотой Хохломы, вас ждёт увлекательный мастер-класс по росписи матрёшки.
Под руководством опытных мастеров вы познакомитесь с традиционными узорами, выберете цвета и создадите свою уникальную матрёшку.
Этот творческий процесс увлекает и дарит массу удовольствия!
Готовый сувенир, расписанный вашими руками, станет не только прекрасным напоминанием о поездке, но и частичкой русской культуры, которую вы унесёте с собой.
16:00-17:00 Прогулка по Семенову.
Семёнов – уютный город с богатой историей и традициями.
Здесь каждая улица дышит народным искусством, а фасады домов украшают яркие узоры.
Вы прогуляетесь по центральной части города, полюбуетесь старинными зданиями и почувствуете атмосферу русского купеческого прошлого.
Город очаровывает своей самобытностью, а прогулка оставит тёплые воспоминания о месте, где народные традиции живут и процветают.
17:30 Выезд в Пермь.
Прибытие в Пермь
09:00-10:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Двухместное
|Одноместное
|25.07.2025
|15 600
|18 100
|01.11.2025
|15 000
|17 500
Скидка для детей до 11 лет – 350 рублей.
Варианты проживания
Гостиница в г. Нижнем Новгороде
Проживание в гостинице не ниже 3* с удобствами в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Питание (2 завтрака и 2 обеда)
- Проживание в номерах с удобствами (1 ночь)
- Входные билеты по программе
- 2 мастер-класса
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта тура в г. Пермь
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Доп. место в автобусе - 7 500 руб
- По желанию можно отправиться на ночную автобусную обзорную экскурсию, при группе: от 10 до 14: 1970 руб. /чел. от 15 до 19: 1430 руб. /чел. от 20 до 24: 1070 руб. /чел. от 25 до 30: 890 руб. /чел. от 30: 770 руб. /чел
- От 10 до 14: 1970 руб. /чел
- От 15 до 19: 1430 руб. /чел
- От 20 до 24: 1070 руб. /чел
- От 25 до 30: 890 руб. /чел
- От 30: 770 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Современные туристические автобусы с мягкими креслами, кондиционером и системой мультимедиа, что обеспечивает комфорт даже при длительных переездах. Техника регулярно обновляется и проходит техосмотр, поэтому поездка безопасна и удобна.
Может ли поменяться программа тура?
Обратите внимание! Очередность дней для даты 01.11.25 – Пермь – Семенов – Городец – Нижний Новгород – Пермь
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы