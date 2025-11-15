3 день

Музей под открытым небом Городец. Ремесленный Семенов

Завтрак в гостинице.

8:30 Выселение из гостиницы, выезд в Городец.

8:30-10:00 Переезд до Городца с путевой экскурсией.

Вас ждёт погружение в историю этих мест – от древних княжеств и купеческого расцвета до традиционных народных ремёсел.

Гид расскажет о знаменитых уроженцах Городца, старинных преданиях и легендах, а за окнами автобуса откроются живописные пейзажи русской глубинки: бескрайние поля, уютные деревеньки, леса и извилистая лента Волги.

По мере приближения к Городцу вы ощутите его особую атмосферу – здесь словно оживает история, а на улицах можно встретить следы древних традиций.

Городец – это не просто точка на карте, а настоящий музей под открытым небом, где каждый дом, каждое здание несёт в себе частицу прошлого.

10:00-12:00 Посещение "Города мастеров" с мастер-классом по городецкому прянику Городец – это настоящее царство мастеров!

Здесь нас ждет мастер-класс по созданию городецкого пряника – ароматного, яркого и украшенного традиционной росписью.

Каждый сможет попробовать себя в роли мастера и создать свой уникальный пряник.

12:00-13:00 Свободное время для самостоятельного осмотра города и покупки сувениров.

В Городце стоит приобрести:

Городецкие пряники – ароматные, расписные, с богатой начинкой.

Городецкую роспись– разделочные доски, шкатулки, подносы с традиционными узорами.

Резные изделия из дерева – обереги, фигурки, сувениры.

Чайные сборы и мёд – натуральные продукты от местных пасечников.

Глиняную посуду – красивые кувшины, кружки, тарелки ручной работы.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:00-15:00 Переезд в Семенов.

Во время переезда, который займёт около часа, за окнами автобуса раскроются живописные просторы Нижегородской области: величественные леса, широкие поля и уютные деревеньки, сохранившие дух старины.

Гид расскажет вам о богатой истории Семёнова, его роли в ремесленной культуре России и том, как маленький посёлок со временем стал центром художественных промыслов.

15:00-16:00 Мастер-класс по росписи матрешки.

В Семёнове, столице золотой Хохломы, вас ждёт увлекательный мастер-класс по росписи матрёшки.

Под руководством опытных мастеров вы познакомитесь с традиционными узорами, выберете цвета и создадите свою уникальную матрёшку.

Этот творческий процесс увлекает и дарит массу удовольствия!

Готовый сувенир, расписанный вашими руками, станет не только прекрасным напоминанием о поездке, но и частичкой русской культуры, которую вы унесёте с собой.

16:00-17:00 Прогулка по Семенову.

Семёнов – уютный город с богатой историей и традициями.

Здесь каждая улица дышит народным искусством, а фасады домов украшают яркие узоры.

Вы прогуляетесь по центральной части города, полюбуетесь старинными зданиями и почувствуете атмосферу русского купеческого прошлого.

Город очаровывает своей самобытностью, а прогулка оставит тёплые воспоминания о месте, где народные традиции живут и процветают.

17:30 Выезд в Пермь.

