Программа тура по дням
Константиново - Рязань
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Трансфер в Константиново (время в пути около 3 часов – 200 км.).
Путевая информация.
11:00 Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.
Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.
Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.
В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.
Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Рязани.
Рязань – один из древнейших городов центральной России.
Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.
Вы побываете на самых красивых и самых исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь самыми необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.
Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.
18:00 Размещение в отеле «Форум», г. Рязань (резервные отели:"Ловеч","Амакс Конгресс-отель").
Свободное время.
Касимов - Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км).
Путевая информация.
По дороге фото-стоп в п. Гусь-Железный – осмотр собора Живоначальной Троицы – одного из самых необычных православных храмов России.
Гигантский белокаменный двухсветный храм с купольным восьмериком и колокольней, который скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.
Обзорная экскурсия по Касимову.
Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской.
Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!
Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней.
Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.
Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.
Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.
Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).
15:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением исторического центра города. Посещение Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
Осмотр Спасо-Преображенского монастыря – одного из древнейших монастырей России. Посещение смотровой площадки и набережной реки Оки. В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 2,5 часов – 170 км).
Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород (резервные отели:"Маринс парк отель","Гранд отель Ока","Заречная").
Свободное время.
Нижний Новгород - усадьба Рукавишниковых - Гороховец
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.
Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Обед в кафе города.
Отправление в Гороховец (время в пути около 2 часов – 85 км).
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Гороховцу.
Осмотр Никольского Монастыря.
Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Никольской.
В голубом небе золотятся пять глав Троицкого собора.
С горы открывается великолепная панорама города и реки.
В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.
В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.
17:30 Отправление во Владимир (время в пути около 2 часов – 160 км).
Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир (резервные отели:"Русская деревня","Князь Владимир").
Свободное время.
Владимир - Боголюбово - Суздаль
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два Храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
11:00 Отправление в Боголюбово.
Путевая информация.
Посещение Свято-Боголюбского женского монастыря – места бывшей резиденции князя Андрея Боголюбского.
Пешеходная экскурсия к шедевру древнерусского зодчества – Храму Покрова на Нерли.
13:00 Отправление в Суздаль.
14:30 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Отправление в Москву (время в пути около 4 часов – 250 км.).
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву, ст. м. ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:
|HB - завтрак, обед
|FB - завтрак, обед, ужин
|29 900
|32900
Доплата за одноместное размещение – 7000 рублей
- Скидка для взрослого / ребенка (до 13,99 лет) на дополнительном месте – 1000 рублей / 1500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна» 4
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
Отель «Форум» 4
Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе 1600 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как распределяются места в автобусе?
Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.