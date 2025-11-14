Мои заказы

От Кремля до Кремля. Рязань - Нижний Новгород - Владимир

Путешествие от Кремля до Кремля может быть увлекательным и интересным приключением. Вы отправитесь в Рязань, архитектурно богатый город с богатой историей.

Затем маршрут приведет Вас в Нижний Новгород, где посетите Кремль,
который расположен на высоком берегу Волги и предлагает великолепный вид на город.

Далее отправитесь во Владимир, город с богатым культурным наследием и многочисленными памятниками архитектуры. Посетите знаменитый Суздальский Кремль.

Проедете через красивые и исторические города России, насладитесь их красотой, архитектурой и богатой культурой.

Ближайшие даты:
12
фев5
мар2
апр7
мая28
мая18
июн30
июн

Программа тура по дням

1 день

Константиново - Рязань

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Трансфер в Константиново (время в пути около 3 часов – 200 км.).

Путевая информация.

11:00 Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.

Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.

Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.

В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.

Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань – один из древнейших городов центральной России.

Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.

Вы побываете на самых красивых и самых исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь самыми необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.

Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.

18:00 Размещение в отеле «Форум», г. Рязань (резервные отели:"Ловеч","Амакс Конгресс-отель").

Свободное время.

Константиново - РязаньКонстантиново - РязаньКонстантиново - РязаньКонстантиново - Рязань
2 день

Касимов - Муром

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км).

Путевая информация.

По дороге фото-стоп в п. Гусь-Железный – осмотр собора Живоначальной Троицы – одного из самых необычных православных храмов России.

Гигантский белокаменный двухсветный храм с купольным восьмериком и колокольней, который скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.

Обзорная экскурсия по Касимову.

Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской.

Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!

Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней.

Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.

Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.

Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.

Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).

15:00 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Мурому с посещением исторического центра города. Посещение Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.

Осмотр Спасо-Преображенского монастыря – одного из древнейших монастырей России. Посещение смотровой площадки и набережной реки Оки. В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 2,5 часов – 170 км).

Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород (резервные отели:"Маринс парк отель","Гранд отель Ока","Заречная").

Свободное время.

Касимов - МуромКасимов - МуромКасимов - МуромКасимов - Муром
3 день

Нижний Новгород - усадьба Рукавишниковых - Гороховец

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.

Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.

Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.

Обед в кафе города.

Отправление в Гороховец (время в пути около 2 часов – 85 км).

Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Гороховцу.

Осмотр Никольского Монастыря.

Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Никольской.

В голубом небе золотятся пять глав Троицкого собора.

С горы открывается великолепная панорама города и реки.

В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

17:30 Отправление во Владимир (время в пути около 2 часов – 160 км).

Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир (резервные отели:"Русская деревня","Князь Владимир").

Свободное время.

Нижний Новгород - усадьба Рукавишниковых - ГороховецНижний Новгород - усадьба Рукавишниковых - ГороховецНижний Новгород - усадьба Рукавишниковых - ГороховецНижний Новгород - усадьба Рукавишниковых - Гороховец
4 день

Владимир - Боголюбово - Суздаль

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».

09:00 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.

Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два Храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

11:00 Отправление в Боголюбово.

Путевая информация.

Посещение Свято-Боголюбского женского монастыря – места бывшей резиденции князя Андрея Боголюбского.

Пешеходная экскурсия к шедевру древнерусского зодчества – Храму Покрова на Нерли.

13:00 Отправление в Суздаль.

14:30 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

Отправление в Москву (время в пути около 4 часов – 250 км.).

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву, ст. м. ВДНХ.

Владимир - Боголюбово - СуздальВладимир - Боголюбово - СуздальВладимир - Боголюбово - СуздальВладимир - Боголюбово - Суздаль
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от питания, руб:

HB - завтрак, обедFB - завтрак, обед, ужин
29 90032900

Доплата за одноместное размещение – 7000 рублей

  • Скидка для взрослого / ребенка (до 13,99 лет) на дополнительном месте – 1000 рублей / 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Волна» 4

1 ночь

Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

Гостиница «Волна» 4Гостиница «Волна» 4Гостиница «Волна» 4Гостиница «Волна» 4
Отель «Форум» 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4
Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3

1 ночь

Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.

На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.

Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.

Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Выбор места в автобусе 1600 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как распределяются места в автобусе?

Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

