Главные экскурсионные места в Нижнем Новгороде

Найдено 4 тура в категории «Популярные места» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
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  • Ю
    Юрлова
    28 августа 2023
    Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
    Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
    Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
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    воды (отель предлагал пить воду из под крана, руководствуясь заботой об экологии, кулеры в коридоре во внимание не берем, там фильтр уже ничего не отфильтровывает). Так же расстроило отсутствие обедов и отсутствие опоминаемся об этом при приобретении тура. Очень тяжело слушать 8 часов экскурсии без перерыва на обед

  • А
    Александр
    26 декабря 2022
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
  • П
    Полина
    7 июня 2022
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Очень насыщенный тур, море впечатлений и положительных эмоций. Думаю, что вернемся в Нижний Новгород еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Нижегородский калейдоскоп. Весна
  3. Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
  4. Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 10 800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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