Вдоль реки Оки. Рязань - Нижний Новгород

Путешествие вдоль реки Оки начинается с посещения деревни Константиново, где находится музей-усадьба поэта Сергея Есенина.

Далее маршрут проходит через город Рязань, который является одним из древнейших городов Центральной России.

Здесь Вы обязательно
посетите Рязанский кремль, Спасо-Преображенский собор и другие исторические достопримечательности. Затем вы попадете в Касимов – город с богатой историей и удивительной архитектурой. А следующая остановка – Муром, город-легенда с множеством памятников и музеев.

Здесь Вы побываете в Троицком женском монастыре, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака. Последним пунктом маршрута является Нижний Новгород – крупный культурный и экономический центр.

В Нижнем Новгороде посетите Кремль и музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.

Вдоль реки Оки. Рязань - Нижний НовгородФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Константиново - Рязань

03:00 Сбор группы во Владимире и отправление (место и время согласовывается накануне поездки, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобное место сбора для Вас во Владимире).

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Трансфер в Константиново (время в пути около 3 часов – 200 км.).

Путевая информация.

11:00 Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.

Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.

Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.

В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.

Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань – один из древнейших городов центральной России.

Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.

Вы побываете на самых красивых и самых исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь самыми необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.

Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.

18:00 Размещение в отеле «Форум», г. Рязань (резервные отели:"Ловеч","Амакс Конгресс-отель").

Свободное время.

Константиново - РязаньКонстантиново - РязаньКонстантиново - РязаньКонстантиново - Рязань
2 день

Касимов - Муром

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км).

Путевая информация.

По дороге фото-стоп в п. Гусь-Железный – осмотр собора Живоначальной Троицы – одного из самых необычных православных храмов России.

Гигантский белокаменный двухсветный храм с купольным восьмериком и колокольней, который скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.

Обзорная экскурсия по Касимову.

Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской.

Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!

Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней.

Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.

Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.

Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.

Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).

15:00 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Мурому.

Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.

Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».

Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.

В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.

18:30 Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 2,5 часов – 170 км).

Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород (резервные отели:"Маринс парк отель","Гранд отель Ока","Заречная").

Свободное время.

Касимов - МуромКасимов - МуромКасимов - МуромКасимов - Муром
3 день

Нижний Новгород - усадьба Рукавишниковых

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.

Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.

Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.

Обед в кафе города.

Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал и возвращение в Москву (рекомендованные поезда после 16:00).

Нижний Новгород - усадьба РукавишниковыхНижний Новгород - усадьба РукавишниковыхНижний Новгород - усадьба РукавишниковыхНижний Новгород - усадьба Рукавишниковых
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от проживания и питания, руб:

Тип питанияДвухместноеДоплата за одноместное
HB - завтрак, обед19 9006 000
FB - завтрак, обед, ужин21 900
  • Скидка для взрослого / ребенка (до 13,99 лет) на дополнительном месте – 1000 рублей / 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Волна» 4

1 ночь

Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

Гостиница «Волна» 4Гостиница «Волна» 4Гостиница «Волна» 4Гостиница «Волна» 4
Отель «Форум» 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4Отель «Форум» 4
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владимир/г. Москвы и обратно из г. Нижнего Новгорода
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Владимир / Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Гульнара
11 мая 2025
Прекрасный тур очень понравилось, такое шикарное впечатления! Все супер отели, питание. Экскурсоводы очень все интересно рассказывали, отдельное благодарность гиду и водителю.
Прекрасный тур очень понравилось, такое шикарное впечатления! Все супер отели, питание. Экскурсоводы очень все интересно рассказывали,

