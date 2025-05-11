1 день

Константиново - Рязань

03:00 Сбор группы во Владимире и отправление (место и время согласовывается накануне поездки, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобное место сбора для Вас во Владимире).

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Трансфер в Константиново (время в пути около 3 часов – 200 км.).

Путевая информация.

11:00 Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.

Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.

Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.

В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.

Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин. – 42 км.).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Рязани.

Рязань – один из древнейших городов центральной России.

Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город.

Вы побываете на самых красивых и самых исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь самыми необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.

Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского Кремля.

18:00 Размещение в отеле «Форум», г. Рязань (резервные отели:"Ловеч","Амакс Конгресс-отель").

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160