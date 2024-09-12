Мы побываем в старинной вотчине рода Пушкиных, которая была полностью воссоздана, увидим комнаты, где жил поэт, барскую кухню, баню, людскую, конюшню с каретником
Программа тура по дням
Большое Болдино
Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород.
Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.
07:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.
Если приезжаете на вокзал около 07:00, то в 07:10 за вами подъедет экскурсионный автобус.
Место встречи с представителем туроператора у Царского павильона.
Этот красивый особняк находится справа от вокзала, если смотрим на него. Посадка в автобус. Вещи в таком случае можно взять с собой (разместив в багажном отделении автобуса).
Ориентировочное время в пути 4,5 часа (260 км).
09:00 Организуется встреча туристов в г. Арзамасе на железнодорожном вокзале.
Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут).
Прогулка по усадебному парку.
Львовка очаровывает своей умиротворяющей атмосферой, приглашая к неспешным прогулкам и размышлениям.
Здесь, вдали от городской суеты, царит всеобъемлющее уединение, позволяющее погрузиться в мир творчества великого поэта.
Спустя столетие после трагической гибели Пушкина на Черной речке Львовка перешла во владение его старшего сына, Александра Александровича, который был всеобщим любимцем.
Имение стало для него тихой гаванью, где он мог найти утешение и вдохновение.
Посещение музея по Повестям Белкина по желанию за дополнительную плату (билеты 350 взрослый / 300 льготный).
Переезд в Б. Болдино.
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.
12:30 Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.
Село Большое Болдино – старинная вотчина рода Пушкиных.
Усадьба Пушкина в Болдино.
Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.
Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах.
В усадьбе сохранился подлинный дом XIX века, где размещается литературно-мемориальная экспозиция "Пушкин в Болдино".
Воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт.
Здесь можно увидеть его рабочий стол, кресло, книги и другие личные вещи.
Вотчинная контора.
В 1974 году была отреставрирована вотчинная контора, в жилой половине которой останавливался Пушкин во время своего последнего приезда в Болдино в 1834 году.
Усадебный комплекс.
В 1980-1990-х годах был полностью воссоздан усадебный комплекс.
На прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская, конюшня с каретником и амбар.
Вокруг усадьбы разбит усадебный парк XIX века.
Здесь можно увидеть вековые липы, дубы и клены, а также пруд, который упоминается в произведениях Пушкина.
Усадьба Пушкина в Болдино является важным культурным и историческим памятником.
Она дает возможность посетителям окунуться в атмосферу, в которой жил и творил великий русский поэт.
Музей пушкинских сказок – уникальный культурный объект, посвященный творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Здесь можно увидеть оригинальные иллюстрации к сказкам.
В Болдино восстановлена каменная церковь Успения ХVIII века, построенная ещё дедом поэта и освящённая в год его рождения.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
В живописных окрестностях села, всего в 3 км к юго-востоку, раскинулась очаровательная роща Лучинник.
Ее изумрудная крона отчетливо видна с окраины населенного пункта, приглашая путников погрузиться в ее чарующую атмосферу.
Для великого поэта, который часто совершал конные прогулки по этим местам, Лучинник был любимым убежищем.
Здесь, под сенью раскидистых деревьев, он находил вдохновение и уединение.
Рощу окружают бескрайние поляны, покрытые густым ковром зеленой травы, которая сохраняет свою сочность до поздней осени.
С опушки спускается крутая тропинка, ведущая к древнему роднику.
Его чистые воды, сохранившиеся с давних времен, утоляют жажду и навевают мысли о прошлом.
Лучинник – это не просто роща, а место, где природа и история переплетаются, создавая уникальную и вдохновляющую атмосферу.
Здесь можно ощутить дух великого поэта, который когда-то бродил по этим тропинкам, и найти собственное вдохновение в этом живописном уголке.
16:00 Отправление в Н. Новгород.
20:00 – 21:00 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород.
Трансфер в гостиницу.
Ужин (по желанию за доп. плату 1 000 рублей).
Нижний Новгород
Завтрак в отеле.
Сдача номеров.
Вещи в камеру хранения отеля.
09:30-10:10 Встреча с представителем туроператора в гостинице (точное время встречи сообщается накануне в зависимости от гостиницы).
Посадка в автобус.
Переезд до канатной дороги.
Краткая экскурсия о городе.
Прогулка на канатной дороге до Бора и обратно.
Над гладью величественной Волги протянулась канатная дорога – одна из самых высоких и длинных в Европе.
Ее путешествие длиной в 3,6 километра проносит над рекой, открывая с высоты потрясающие виды.
С высоты полета перед Вами раскинутся великолепные пейзажи, которым нет равных.
Здесь, среди бескрайних просторов, как драгоценный камень, сверкает Печерский монастырь – место, которое позже Вы посетите во время экскурсии.
Пролетая над Волгой, Вы почувствуете себя на грани двух миров, где каждый момент наполнен яркими красками и свежестью воздуха.
Посещение Вознесенского Печерского монастыря.
Вознесенский Печерский монастырь – это место с многовековой историей, начавшейся примерно в 1330 году.
И сегодня его ансамбль поражает своим великолепием.
Надвратная церковь, храм и собор, построенные в середине XVII века, объединены балконом галереи и протяженным братским корпусом.
Отличительными чертами монастыря служат уникальная наклонная колокольня, аллея с бюстами всех императоров рода Романовых, которая ведет к нему.
Во время посещения вы узнаете об истории этих мест в XVIII и XIX веках.
Когда монастырь стал главной святыней города и местом почитания древней чудотворной иконы Печерской Божьей Матери.
12:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской.
В 13:30 приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Рождественской улице, которая позволит вам окунуться в атмосферу исторического центра города XIX века.
Здесь сохранились прекрасные образцы архитектуры того времени: банки, церкви, доходные дома, символизирующие дух российского купечества.
В двух шагах от Рождественской улицы располагаются остатки “Миллиошки”.
Квартала бедности, описанного Максимом Горьким, что добавляет особого колорита данной экскурсии.
Во время прогулки вы сможете увидеть великолепный храм России – Собор Пресвятой Богородицы.
Он является шедевром “русского барокко”.
Его изящное и в то же время монументальное здание поражает своей утонченной белокаменной резьбой.
Этот храм по праву считается одним из красивейших в стране, его красота и величие не оставят равнодушным ни одного гостя города.
14:50 Окончание экскурсии на ул. Рождественской.
При прибытие накануне тура, рекомендуем посетить вечернюю обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, продолжительностью 3 часа с началом в 18:00 от Скульптуры Городовому (ул. Большая Покровская д. 2). В ходе первого экскурсионного часа Вы посетите с экскурсией Нижегородский Кремль, после чего, в течение 2 часов автобусной экскурсии познакомитесь с главными достопримечательностями Нижнего Новгорода (не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:
|Гостиница
|Цена
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Парус 3*
или аналогичная (2-местный с уд-ми)
|11 500
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Парус 3*
или аналогичная (1-местный с уд-ми)
|14 500
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Парус 3* (3-местный с уд-ми -
с 3-мя раздельными кроватями или номер повыш. категории
с отдельным спальным местом по запросу)
|11 500
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4*
или аналогичная (2-местный с уд-ми)
|12 500
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4*
или аналогичная (1-местный с уд-ми)
|16 000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4*
(3-местный с уд-ми - номер повыш. категории
с отдельным спальным местом по запросу)
|12 500
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Парус 3
Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.
При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 1 ночь
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 1 завтрак (в гостинице) 2 обеда (в кафе города)
- Посещение музея-заповедника А.С. Пушкина (усадьбы Пушкина, дома Пушкина, усадебного парка, музея пушкинских сказок, рощи Лучинник)
- Прогулка на канатной дороге
- Посещение Печерского монастыря
- Осмотр Чкаловской лестницы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины (1000 руб. /1 ужин)
- Посещение музея по повестям Белкина во Львовке 350 рублей взрослый, 300 рублей льготный
- Прогулка на теплоходе по Волге 800 рублей (в период летней навигации с конца апреля по середину сентября)
- Трансфер после экскурсионной программы (во второй день)
- Доп. сутки проживания до или после тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Сколько стоит забронировать дополнительные сутки проживания?
|Категория гостиницы и формат размещения
|Стоимость с человека в сутки
|Гостиница 3* 2х местное размещение
|4000
|Гостиница 3* 1ое размещение
|6000
|Гостиница 3* 3х местное размещение
|4000
|Гостиница 4* 2х местное размещение
|5000
|Гостиница 4* 1ое размещение
|7000
|Гостиница 4* 3х местное размещение
|5000