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был организован обед - тоже все отлично. Атмосферное заведение, где при желании можно пропустить бокальчик пенного перед прогулкой по Покровке и визитом в усадьбу Рукавишникова. Из пожеланий - разве что включить в прайс (а может уже и есть) индивидуальный трансфер от оз. Светлояр в город. Наш поезд отправлялся в 19.15, а дорожная ситуация на въезде в город из-за ремонта моста оставляет желать лучшего. А так, мы самостоятельно заказали трансфер и заблаговременно прибыли точно к своему рейсу. Спасибо огромное за доставленные впечатления!