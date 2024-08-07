2 дня
Сказочное Болдино и Нижний Новгород
Начало: Нижний Новгород
«Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут)»
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
11 500₽ за человека
2 дня
Сказочное Болдино и Нижний Новгород. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут)»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 11 500₽ за человека
3 дня
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец
Начало: Нижний Новгород
«Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут)»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 18 900₽ за человека
3 дня
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Недалеко от Нижнего Новгорода находится усадьба Болдино, музей-усадьба поэта Александра Пушкина, где Вы познакомитесь с жизнью и творчеством великого поэта»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
18 900₽ за человека
3 дня
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино
Начало: Нижний Новгород
«Во второй день посетим Большое Болдино – усадьбу великого русского поэта А»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
18 300₽ за человека
3 дня
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Поездка в Нижний Новгород и Большое Болдино на осенние выходные – прекрасная идея для тех, кто хочет увидеть красивые осенние пейзажи и посетить исторические места»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
18 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей7 августа 2024Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут. В первый день экскурсии
- ИИрина23 июля 2024В целом организация тура на высоте. Прекрасные водители (им отдельное спасибо), организаторы, гостиницы. Все четко, быстро.
- ММарианна16 июля 2024Организация на высшем уровне, все четко, во время. Информативность отличная, никаких накладок. Спасибо! Отдых удался на все 100!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Болдино»
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