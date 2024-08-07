Туры в Болдино из Нижнего Новгорода

Найдено 6 туров в категории «Болдино» в Нижнем Новгороде, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказочное Болдино и Нижний Новгород
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Сказочное Болдино и Нижний Новгород
Начало: Нижний Новгород
«Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут)»
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
11 500 за человека
Сказочное Болдино и Нижний Новгород. Осень-зима
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Сказочное Болдино и Нижний Новгород. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут)»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 11 500 за человека
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец
Начало: Нижний Новгород
«Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут)»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 18 900 за человека
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Осень-зима
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Недалеко от Нижнего Новгорода находится усадьба Болдино, музей-усадьба поэта Александра Пушкина, где Вы познакомитесь с жизнью и творчеством великого поэта»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
18 900 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино
Начало: Нижний Новгород
«Во второй день посетим Большое Болдино – усадьбу великого русского поэта А»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
18 300 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино. Осень-зима
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Выходные в Нижнем Новгороде с посещением Большого Болдино. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Поездка в Нижний Новгород и Большое Болдино на осенние выходные – прекрасная идея для тех, кто хочет увидеть красивые осенние пейзажи и посетить исторические места»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
18 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    7 августа 2024
    Сказочное Болдино и Нижний Новгород
    Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут. В первый день экскурсии
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    был организован обед - тоже все отлично. Атмосферное заведение, где при желании можно пропустить бокальчик пенного перед прогулкой по Покровке и визитом в усадьбу Рукавишникова. Из пожеланий - разве что включить в прайс (а может уже и есть) индивидуальный трансфер от оз. Светлояр в город. Наш поезд отправлялся в 19.15, а дорожная ситуация на въезде в город из-за ремонта моста оставляет желать лучшего. А так, мы самостоятельно заказали трансфер и заблаговременно прибыли точно к своему рейсу. Спасибо огромное за доставленные впечатления!

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  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Сказочное Болдино и Нижний Новгород
    В целом организация тура на высоте. Прекрасные водители (им отдельное спасибо), организаторы, гостиницы. Все четко, быстро.
  • М
    Марианна
    16 июля 2024
    Сказочное Болдино и Нижний Новгород
    Организация на высшем уровне, все четко, во время. Информативность отличная, никаких накладок. Спасибо! Отдых удался на все 100!!!
    Организация на высшем уровне, все четко, во время. Информативность отличная, никаких накладок. Спасибо! Отдых удался на все 100!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Болдино»

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  3. Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец
  4. Сказочное Болдино, Нижний Новгород и Городец. Осень-зима
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  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Нижегородская канатная дорога
  5. Усадьба Рукавишниковых
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Болдино" можно забронировать 6 авторских туров от 11 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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