Познавательные туры на природе в Нижнем Новгороде

Найдено 10 туров в категории «Природа и пейзажи» в Нижнем Новгороде, цены от 11 200 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородские панорамы летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100 за человека
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Волжские пейзажи, древние улочки, величественные храмы и неприступные крепости – путешествие в прошлое на несколько веков назад»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 850 за человека
Нижегородские загадки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050 за человека
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
«В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты»
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300 за человека
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Как-то неожиданно возникает звук падающей воды и вас буквально завораживает вид подземного озера и водопада»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 20 800 за человека
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2300019 850 за человека
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
«Захватывающие анимационные программы в природном парке, густых хвойных лесах, старинные обычаи непременно покорят вас»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
11 300 за человека
Летние выходные в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
«Выходные в одном из самых живописных городов России – Нижнем Новгороде»
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
от 11 200 за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700 за человека
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
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  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Н
    Наталья
    1 августа 2023
    Нижегородские загадки
    Очень интересный тур, потрясающей красоты природа, в Городце попали на день города. На ярмарке смогли познакомиться с разнообразными местными ремеслами и приобрести много сувениров.
  • Н
    Наталья
    8 мая 2023
    Нижегородские загадки
    Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много впечатлений, удали много нового и интересного. Спасибо большое за прекрасный тур!
    Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много
  • М
    Мария
    17 апреля 2023
    Нижегородские загадки
    Были в туре "Нижегородские загадки" с 7 по 9 апреля. Программа нам очень понравилась. В первый день, сразу по приезду, была
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    обзорная экскурсия. Экскурсовод Эльвира рассказывала интересно, профессионально. Единственное пожелание к этому дню - дать немного времени для питания, потому что многие туристы идут на экскурсию прямо с поезда, не покушав. Продержаться без еды целый день очень сложно. На второй день мы поехали в замок Шереметевых, по дороге заехали на мистическое озеро Светлояр. Оба места очень атмосферны. А рассказ нашего экскурсовода Владимира сделал достаточно долгую дорогу лёгкой и незаметной. Сам замок находится уже на территории Марий-Эл. Место очень красивое, сам замок по своей красоте и убранству ничуть не уступает замкам Европы. А местный экскурсовод (если не ошибаюсь, Елена Морозова) с такой любовью рассказывает про это место, что просто невозможно тоже не влюбиться в него. Желаем поскорее восстановить оставшуюся часть дворца! Советуем также купить разные вкусности в местном магазинчике. В воскресенье ездили в старинный купеческий городок Городец. Здесь отлично сохранили деревянное зодчество. Очень красивые и милые исторические дома с резными наличниками буквально погружают нас в историю. Так что всем советую данный тур!

  • И
    Ирина
    6 сентября 2022
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
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  2. Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
  3. Нижегородские загадки
  4. Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
  5. Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
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  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
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