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Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Волжские пейзажи, древние улочки, величественные храмы и неприступные крепости – путешествие в прошлое на несколько веков назад»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
«В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты»
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Как-то неожиданно возникает звук падающей воды и вас буквально завораживает вид подземного озера и водопада»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 20 800₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор»»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2300019 850₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
«Захватывающие анимационные программы в природном парке, густых хвойных лесах, старинные обычаи непременно покорят вас»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
11 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Летние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
«Выходные в одном из самых живописных городов России – Нижнем Новгороде»
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
от 11 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ООльга24 апреля 2024Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ДДарина13 марта 2024Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ННаталья1 августа 2023Очень интересный тур, потрясающей красоты природа, в Городце попали на день города. На ярмарке смогли познакомиться с разнообразными местными ремеслами и приобрести много сувениров.
- ННаталья8 мая 2023Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много впечатлений, удали много нового и интересного. Спасибо большое за прекрасный тур!
- ММария17 апреля 2023Были в туре "Нижегородские загадки" с 7 по 9 апреля. Программа нам очень понравилась. В первый день, сразу по приезду, была
- ИИрина6 сентября 2022Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Природа и пейзажи»
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