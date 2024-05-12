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Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода)»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Летние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
«А изюминкой тура станет канатная дорога, расположенная между двумя берегами Волги, которая считается самой длинной и высокой в Европе»
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
от 11 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ННаталья11 августа 2023Нижний Новгород очень красивый и гостеприимный город! Необыкновенно волшебные Волжские просторы просто захватывают дух!!!
- ННаталья1 августа 2023Очень интересный тур, потрясающей красоты природа, в Городце попали на день города. На ярмарке смогли познакомиться с разнообразными местными ремеслами и приобрести много сувениров.
- ННаталья8 мая 2023Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много впечатлений, удали много нового и интересного. Спасибо большое за прекрасный тур!
- ММария17 апреля 2023Были в туре "Нижегородские загадки" с 7 по 9 апреля. Программа нам очень понравилась. В первый день, сразу по приезду, была
- ИИрина6 сентября 2022Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Канатная дорога»
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