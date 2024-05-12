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обзорная экскурсия. Экскурсовод Эльвира рассказывала интересно, профессионально. Единственное пожелание к этому дню - дать немного времени для питания, потому что многие туристы идут на экскурсию прямо с поезда, не покушав. Продержаться без еды целый день очень сложно. На второй день мы поехали в замок Шереметевых, по дороге заехали на мистическое озеро Светлояр. Оба места очень атмосферны. А рассказ нашего экскурсовода Владимира сделал достаточно долгую дорогу лёгкой и незаметной. Сам замок находится уже на территории Марий-Эл. Место очень красивое, сам замок по своей красоте и убранству ничуть не уступает замкам Европы. А местный экскурсовод (если не ошибаюсь, Елена Морозова) с такой любовью рассказывает про это место, что просто невозможно тоже не влюбиться в него. Желаем поскорее восстановить оставшуюся часть дворца! Советуем также купить разные вкусности в местном магазинчике. В воскресенье ездили в старинный купеческий городок Городец. Здесь отлично сохранили деревянное зодчество. Очень красивые и милые исторические дома с резными наличниками буквально погружают нас в историю. Так что всем советую данный тур!