Вы посетите Кремль, с которого открывается прекрасный вид на Волгу, а также прогуляетесь по главной пешеходной
Программа тура по дням
Нижний Новгород
Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород.
Заселение в гостиницу после экскурсионной программы (возможно приобретение раннего заселения).
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Нижний Новгород — один из красивейших городов на Волге, основанный в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем.
В ходе обзорной экскурсии вы познакомитесь с историей города, начиная с XIII века и заканчивая современностью.
Вы увидите площадь Минина и Пожарского, Лядова, Сенную, Максима Горького, Нижне- и Верхне-Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского и памятник А. М. Горькому.
Автобус отпускаем до вечера.
13:30 Далее мы отправимся на территорию Нижегородского Кремля.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю познакомит вас с легендарной каменной крепостью, построенной на Дятловых горах.
Вы узнаете историю строительства Кремля, тайны Тайницкой башни и историю любви, связанную с приездом А. Дюма.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по всей внутренней территории Нижегородского Кремля, увидите панораму стрелки Волги и Оки, выставку военной техники и многое другое.
14:45 Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Большая Покровская — одна из старейших улиц Нижнего Новгорода, которая получила своё название в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Она соединяет четыре главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площадь Горького и площадь Лядова.
Эта улица может считаться музеем под открытым небом, так как её архитектура отражает историю торгового Нижнего Новгорода.
16:15 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.
Экскурсия в усадьбу Рукавишниковых предлагает познакомиться с историей одного из самых известных и богатых купеческих родов города.
Экскурсия проходит по двум этажам особняка, где представлены исторические выставки и коллекции Нижегородского музея-заповедника.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи Рукавишниковых, увидите интерьеры особняка и услышите рассказ опытного экскурсовода.
На первом этаже расположены библиотека, рабочий кабинет и комнаты старого дома.
На втором этаже находятся столовая, спальня хозяйки, парадная анфилада гостиных и бальный зал.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Ужин (по желанию за доп. плату 1 000 рублей).
Большое Болдино
Завтрак в гостинице.
06:50-07:00 Встреча с представителем туроператора в фойе гостиницы.
07:00 Выезд из Нижнего Новгорода.
Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути 4,5 часа (260 км).
Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут).
Прогулка по усадебному парку.
Львовка очаровывает своей умиротворяющей атмосферой, приглашая к неспешным прогулкам и размышлениям.
Здесь, вдали от городской суеты, царит всеобъемлющее уединение, позволяющее погрузиться в мир творчества великого поэта.
Спустя столетие после трагической гибели Пушкина на Черной речке Львовка перешла во владение его старшего сына, Александра Александровича, который был всеобщим любимцем.
Имение стало для него тихой гаванью, где он мог найти утешение и вдохновение.
Посещение музея по Повестям Белкина.
В живописном селении Львовка, в некогда величественном барском доме, ныне размещается музей, посвященный знаменитым "Повестям Белкина".
Эти повести, созданные гениальным пером Александра Сергеевича Пушкина, изначально были опубликованы под псевдонимом покойного Ивана Петровича Белкина.
Переезд в Б. Болдино.
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.
12:30 Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.
Село Большое Болдино – старинная вотчина рода Пушкиных.
Усадьба Пушкина в Болдино.
Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.
Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах.
В усадьбе сохранился подлинный дом XIX века, где размещается литературно-мемориальная экспозиция "Пушкин в Болдино".
Воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт.
Здесь можно увидеть его рабочий стол, кресло, книги и другие личные вещи.
Вотчинная контора.
В 1974 году была отреставрирована вотчинная контора, в жилой половине которой останавливался Пушкин во время своего последнего приезда в Болдино в 1834 году.
Усадебный комплекс.
В 1980-1990-х годах был полностью воссоздан усадебный комплекс.
На прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская, конюшня с каретником и амбар.
Вокруг усадьбы разбит усадебный парк XIX века.
Здесь можно увидеть вековые липы, дубы и клены, а также пруд, который упоминается в произведениях Пушкина.
Усадьба Пушкина в Болдино является важным культурным и историческим памятником.
Она дает возможность посетителям окунуться в атмосферу, в которой жил и творил великий русский поэт.
Музей пушкинских сказок – уникальный культурный объект, посвященный творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Здесь можно увидеть оригинальные иллюстрации к сказкам.
В Болдино восстановлена каменная церковь Успения ХVIII века, построенная ещё дедом поэта и освящённая в год его рождения.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
В живописных окрестностях села, всего в 3 км к юго-востоку, раскинулась очаровательная роща Лучинник.
Ее изумрудная крона отчетливо видна с окраины населенного пункта, приглашая путников погрузиться в ее чарующую атмосферу.
Для великого поэта, который часто совершал конные прогулки по этим местам, Лучинник был любимым убежищем.
Здесь, под сенью раскидистых деревьев, он находил вдохновение и уединение.
Рощу окружают бескрайние поляны, покрытые густым ковром зеленой травы, которая сохраняет свою сочность до поздней осени.
С опушки спускается крутая тропинка, ведущая к древнему роднику.
Его чистые воды, сохранившиеся с давних времен, утоляют жажду и навевают мысли о прошлом.
Лучинник – это не просто роща, а место, где природа и история переплетаются, создавая уникальную и вдохновляющую атмосферу.
Здесь можно ощутить дух великого поэта, который когда-то бродил по этим тропинкам, и найти собственное вдохновение в этом живописном уголке.
16:00 Отправление в Н. Новгород.
20:00 – 21:00 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород.
Трансфер в гостиницу.
Ужин (по желанию за доп. плату 1 000 рублей).
Городец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в автобус (если Вы убываете значительно позже возвращения с экскурсии, вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно).
08:20-08:40 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
Трансфер на пл. Ленина.
09:00 Отправление от пл. Ленина.
Переезд в Городец.
Ориентировочно 1 час пути (53 км.)
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
Посещение Феодоровского монастыря.
Федоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей находится в усадьбе Гришаева.
Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.
Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству.
Возникали целые школы по изготовлению самоваров.
В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Посещение музея “Дом графини Паниной” (входит в стоимость программы).
Здесь Вы окунетесь в атмосферу старинной русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина.
Усадьбу можно назвать не иначе, как образцом архитектуры деревянного ампира.
В доме графини вас встретят звуки мелодий старинных патефонов, граммофонов, шкатулок.
О делах торговых расскажут гири, весы, безмены.
Вы увидите книги из личного собрания купца Овчинникова: среди которых не только старопечатные, но и рукописные книги.
Не меньше Вас поразит собрание традиционного русского костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, шелка с золотым шитьем и жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки.
По окончании программы Вы станете участником церемонии чаепития "Иван-чая" с городецкими пряниками и сладостями (входит в стоимость программы).
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".
Городецкий Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:
|Гостиница
|Цена
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Парус 3*
или аналогичная (2-местный с уд-ми)
|18 900
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Парус 3*
или аналогичная (1-местный с уд-ми)
|24 300
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Парус 3* (3-местный с уд-ми -
с 3-мя раздельными кроватями или номер повыш. категории
с отдельным спальным местом по запросу)
|18 900
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4*
или аналогичная (2-местный с уд-ми)
|23 100
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4*
или аналогичная (1-местный с уд-ми)
|26 700
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4*
(3-местный с уд-ми - номер повыш. категории
с отдельным спальным местом по запросу)
|23 100
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Парус 3
Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.
При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Питание: 2 завтрака (в гостинице), 3 обеда (в кафе города)
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Посещение Усадьбы Рукавишниковых
- Посещение музея-заповедника А.С. Пушкина (Усадьбы Пушкина, Дома Пушкина, усадебного парка, музея пушкинских сказок, рощи Лучинник)
- Посещение музея по повестям Белкина
- Посещение музея деревянного зодчества Город Мастеров
- Посещение музея Терем Русского самовара
- Посещение музея «Усадьба Графини Паниной»
- Чаепитие в г. Городце с городецким пряником
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины (1000 руб. /1 ужин)
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Доп. сутки проживания до или после тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Сколько стоит забронировать дополнительные сутки проживания?
Категория гостиницы и формат размещения
Стоимость с человека в сутки
Гостиница 3* 2х местное размещение
4000
Гостиница 3* 1е размещение
6000
Гостиница 3* 3х местное размещение
4000
Гостиница 4* 2х местное размещение
5000
Гостиница 4* 1е размещение
7000
Гостиница 4* 3х местное размещение
5000