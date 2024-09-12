2 день

Большое Болдино

Завтрак в гостинице.

06:50-07:00 Встреча с представителем туроператора в фойе гостиницы.

07:00 Выезд из Нижнего Новгорода.

Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути 4,5 часа (260 км).

Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут).

Прогулка по усадебному парку.

Львовка очаровывает своей умиротворяющей атмосферой, приглашая к неспешным прогулкам и размышлениям.

Здесь, вдали от городской суеты, царит всеобъемлющее уединение, позволяющее погрузиться в мир творчества великого поэта.

Спустя столетие после трагической гибели Пушкина на Черной речке Львовка перешла во владение его старшего сына, Александра Александровича, который был всеобщим любимцем.

Имение стало для него тихой гаванью, где он мог найти утешение и вдохновение.

Посещение музея по Повестям Белкина.

В живописном селении Львовка, в некогда величественном барском доме, ныне размещается музей, посвященный знаменитым "Повестям Белкина".

Эти повести, созданные гениальным пером Александра Сергеевича Пушкина, изначально были опубликованы под псевдонимом покойного Ивана Петровича Белкина.

Переезд в Б. Болдино.

Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.

12:30 Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.

Село Большое Болдино – старинная вотчина рода Пушкиных.

Усадьба Пушкина в Болдино.

Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.

Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах.

В усадьбе сохранился подлинный дом XIX века, где размещается литературно-мемориальная экспозиция "Пушкин в Болдино".

Воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт.

Здесь можно увидеть его рабочий стол, кресло, книги и другие личные вещи.

Вотчинная контора.

В 1974 году была отреставрирована вотчинная контора, в жилой половине которой останавливался Пушкин во время своего последнего приезда в Болдино в 1834 году.

Усадебный комплекс.

В 1980-1990-х годах был полностью воссоздан усадебный комплекс.

На прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская, конюшня с каретником и амбар.

Вокруг усадьбы разбит усадебный парк XIX века.

Здесь можно увидеть вековые липы, дубы и клены, а также пруд, который упоминается в произведениях Пушкина.

Усадьба Пушкина в Болдино является важным культурным и историческим памятником.

Она дает возможность посетителям окунуться в атмосферу, в которой жил и творил великий русский поэт.

Музей пушкинских сказок – уникальный культурный объект, посвященный творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Здесь можно увидеть оригинальные иллюстрации к сказкам.

В Болдино восстановлена каменная церковь Успения ХVIII века, построенная ещё дедом поэта и освящённая в год его рождения.

Обед в кафе города (входит в стоимость).

В живописных окрестностях села, всего в 3 км к юго-востоку, раскинулась очаровательная роща Лучинник.

Ее изумрудная крона отчетливо видна с окраины населенного пункта, приглашая путников погрузиться в ее чарующую атмосферу.

Для великого поэта, который часто совершал конные прогулки по этим местам, Лучинник был любимым убежищем.

Здесь, под сенью раскидистых деревьев, он находил вдохновение и уединение.

Рощу окружают бескрайние поляны, покрытые густым ковром зеленой травы, которая сохраняет свою сочность до поздней осени.

С опушки спускается крутая тропинка, ведущая к древнему роднику.

Его чистые воды, сохранившиеся с давних времен, утоляют жажду и навевают мысли о прошлом.

Лучинник – это не просто роща, а место, где природа и история переплетаются, создавая уникальную и вдохновляющую атмосферу.

Здесь можно ощутить дух великого поэта, который когда-то бродил по этим тропинкам, и найти собственное вдохновение в этом живописном уголке.

16:00 Отправление в Н. Новгород.

20:00 – 21:00 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород.

Трансфер в гостиницу.

Ужин (по желанию за доп. плату 1 000 рублей).