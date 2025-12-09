Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Нижнем Тагиле, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3 часа 14 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Нижний Тагил: раскалённое сердце Урала Исследовать один из старейших уральских городов, где зарождалась металлургия Начало: У краеведческого музея 4000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 1 отзыв Квест до 5 чел. Семейный квест: от древнего вулкана до первых заводов Нижнего Тагила (6+) Отправиться в путешествие по истории города, отыскать артефакты и разгадать тайны Начало: У Театральной площади 4500 ₽ за всё до 5 чел. На машине 6 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. На поиски платины из Нижнего Тагила Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале Начало: Около ТЦ КИТ 11 900 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Нижнего Тагила

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Нижнего Тагила и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль