Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Нижнем Тагиле, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв На поиски платины из Нижнего Тагила Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале Начало: Около ТЦ КИТ 11 900 ₽ за всё до 4 чел. Индивидуальная 10 часов Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых Начало: По Вашему выбору Расписание: По заявке 14 670 ₽ за всё до 3 чел. Индивидуальная 10 часов Нижний Тагил - кладезь народных промыслов Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом 14 670 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Нижнего Тагила Последние отзывы на экскурсии А Алексей На поиски платины из Нижнего Тагила читать дальше повезёт с погодой. Рассказ о достопримечательностях основан на личном опыте и непосредственном знании местности и проживающих там людях. По времени лучше закладывать побольше. 6 часов это совсем быстро, хотя само расстояние не самое большое. Хорошая интересная поездка по очень красивым местам. Замечательная экскурсия в музее Мамина-Сибиряка. Прекрасная видовая площадка на горе Белой, особенно, если

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Тагилу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Тагиле На поиски платины из Нижнего Тагила Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых Нижний Тагил - кладезь народных промыслов В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Нижнему Тагилу в июне 2024 Сейчас в Нижнем Тагиле в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 11 900 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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